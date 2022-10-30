Тур: 29. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 18056
0'
0:1
6' ГолТёрготт Блэйр
13' Желтая карточкаХовланд Эвен
0:2
16' ГолХаммар Юхан
0:3
31' ГолРюгор Миккель
58' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
0:4
82' ГолРюгор Миккель
90'+3
Ход матча
6'
13'
16'
0:2
31'
82'
0:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 8
-
6 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
17
Вендт
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Alai Ghasem
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Гётеборг
Хеккен
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
29 матчей
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.8%
27.6%
27.6%
13 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.8
1.71
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.79
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
52
39
Голов в среднем за матч
1.79
1.34
Тотал матчей
0.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|12
|0.41
|Норлин Густаф
|8
|0.28
|Якоб Кевин
|4
|0.14
|Терн Симон
|2
|0.07
|Айеш Хосам
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.03
|Сана Тобиас
|1
|0.03
|Марковик Эман
|1
|0.03
|Hussein Carneil
|1
|0.03
|Свенссон Густаф
|1
|0.03
|Johan Bangsbo
|1
|0.03
|Юханссон Карл II
|1
|0.03
|Сорга Эрик
|1
|0.03
|Вендт Оскар
|0
|0
|Эрикссон Себастьян
|0
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|0
|0
|Salaou Hachimou
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|22 (4)
|0.76
|Рюгор Миккель
|10
|0.34
|Садик Ибраим
|7
|0.24
|Удденес Оскар
|7
|0.24
|Ховланд Эвен
|4
|0.14
|Ларсен Ларс Олден
|3
|0.1
|Тёрготт Блэйр
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Хаммар Юхан
|2
|0.07
|Густафссон Самуэль
|1
|0.03
|Бенгтссон Лео
|1
|0.03
|Юссеф Али
|1
|0.03
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|8
|0
|Берг Маркус
|4
|1
|Вендт Оскар
|5
|0
|Терн Симон
|5
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Айеш Хосам
|5
|0
|Свенссон Густаф
|4
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Сана Тобиас
|2
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|6
|0
|Еремеефф Александер
|4
|1
|Хаммар Юхан
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|4
|0
|Абрахамссон Петер
|2
|1
|Берггрен Густав
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0
|Удденес Оскар
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
31
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
1
5%
6
19%
1-15
3
16%
2
6%
16-30
7
37%
3
10%
31-45
2
11%
9
29%
29%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
4
21%
8
26%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
6
38%
76-90
Забито
21
35
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
14%
5
14%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
6
29%
8
23%
31-45
2
10%
7
20%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
6
29%
9
26%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 11
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
1
6%
8
44%
76-90
Забито
40
66
21 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 23
6 Не забивали 2
4
10%
11
17%
1-15
4
10%
4
6%
16-30
13
33%
11
17%
31-45
4
10%
16
24%
46-60
5
13%
7
11%
61-75
10
25%
17
26%
76-90
Пропущено
36
34
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 23
3
8%
4
12%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
10
28%
5
15%
31-45
7
19%
4
12%
46-60
7
19%
3
9%
61-75
6
17%
14
41%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2
Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2
Хеккен
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|29
|18
|9
|2
|66 - 34
|63
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|29
|15
|8
|6
|55 - 25
|53
|4.
|АИК
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|5.
|Кальмар
|0:1
|29
|14
|6
|9
|35 - 24
|48
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|0:0
|29
|12
|7
|10
|37 - 30
|43
|8.
|Гётеборг
|29
|13
|3
|13
|38 - 38
|42
|9.
|Мьельбю
|29
|10
|10
|9
|32 - 33
|40
|10.
|Вернаму
|29
|9
|10
|10
|33 - 43
|37
|11.
|Сириус
|29
|9
|8
|12
|29 - 39
|35
|12.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|13.
|Дегерфорс
|29
|7
|9
|13
|30 - 47
|30
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|29
|7
|8
|14
|26 - 50
|29
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|29
|4
|2
|23
|28 - 76
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|9
|5
|1
|34 - 11
|32
|3.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|4.
|Кальмар
|0:1
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|0:0
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|4
|6
|5
|13 - 20
|18
|15.
|Сундсвалль
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|АИК
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|4.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|5.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|6.
|Кальмар
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|0:0
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|10.
|Вернаму
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|13.
|Варберг БоИС
|0:0
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|11 (4)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9