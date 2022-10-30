  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 18056
Гётеборг
0:4
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
6' Гол
Тёрготт Блэйр
13' Желтая карточка
Ховланд Эвен
0:2
16' Гол
Хаммар Юхан
0:3
31' Гол
Рюгор Миккель
58' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
0:4
82' Гол
Рюгор Миккель
90'+3

Ход матча

6'
0:1
Тёрготт Блэйр
(Густафссон Симон)
13'
 
Ховланд Эвен
16'
0:2
Хаммар Юхан
(Рюгор Миккель)
31'
0:3
Рюгор Миккель
(Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль)
58'
 
Густафссон Самуэль
73'
Hussein Carneil
Айеш Хосам
 
82'
0:4
Рюгор Миккель
(Садик Ибраим)
85'
 
Фрайберг Эрик
Рюгор Миккель
88'
 
Momodou Sonko
Ларсен Ларс Олден
90'
Бьярсмюр Маттиас
Юханссон Карл
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Хан
Уорнер
2
Саломонссон
Эмиль
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
24
Salaou
Hachimou
7
Эрикссон
Себастьян
6
Марковик
Эман
8
Айеш
Хосам
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
18
Рюгор
Миккель
20
Тёрготт
Блэйр
37
Садик
Ибраим
24
Ларсен
Ларс
Олден
Гётеборг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Хеккен

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

29 матчей

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.8%
27.6%
27.6%
13 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:2
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:0
А
1:2
А
4:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
2:2
А
1:0
А
4:0
А
1:2
К
3:1
КШ
3:1
А
3:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
3:1
А
1:5
А
0:1
А
2:2
А
4:1

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.79
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

52
39

Голов в среднем за матч

1.79
1.34

Тотал матчей

0.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 12 0.41
Норлин Густаф 8 0.28
Якоб Кевин 4 0.14
Терн Симон 2 0.07
Айеш Хосам 2 0.07
Вильхельмссон Оскар 2 0.07
Яллоу Александр 1 0.03
Саломонссон Эмиль 1 0.03
Сана Тобиас 1 0.03
Марковик Эман 1 0.03
Hussein Carneil 1 0.03
Свенссон Густаф 1 0.03
Johan Bangsbo 1 0.03
Юханссон Карл II 1 0.03
Сорга Эрик 1 0.03
Вендт Оскар 0 0
Эрикссон Себастьян 0 0
Бьярсмюр Маттиас 0 0
Salaou Hachimou 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 22 (4) 0.76
Рюгор Миккель 10 0.34
Садик Ибраим 7 0.24
Удденес Оскар 7 0.24
Ховланд Эвен 4 0.14
Ларсен Ларс Олден 3 0.1
Тёрготт Блэйр 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Хаммар Юхан 2 0.07
Густафссон Самуэль 1 0.03
Бенгтссон Лео 1 0.03
Юссеф Али 1 0.03
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Густафссон Симон 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 8 0
Берг Маркус 4 1
Вендт Оскар 5 0
Терн Симон 5 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Айеш Хосам 5 0
Свенссон Густаф 4 0
Бьярсмюр Маттиас 3 0
Яллоу Александр 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Сана Тобиас 2 0
Хан Уорнер 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Salaou Hachimou 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 6 0
Еремеефф Александер 4 1
Хаммар Юхан 5 0
Рюгор Миккель 4 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 4 0
Абрахамссон Петер 2 1
Берггрен Густав 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Ходжич Кадир 1 1
Ларсен Ларс Олден 2 0
Удденес Оскар 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Фрайберг Эрик 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Густафссон Симон 1 0
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
31
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
1
5%
6
19%
1-15
3
16%
2
6%
16-30
7
37%
3
10%
31-45
2
11%
9
29%
29%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
4
21%
8
26%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
6
38%
76-90

Забито

21
35
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
14%
5
14%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
6
29%
8
23%
31-45
2
10%
7
20%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
6
29%
9
26%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 11
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
1
6%
8
44%
76-90

Забито

40
66
21 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 23
6 Не забивали 2
4
10%
11
17%
1-15
4
10%
4
6%
16-30
13
33%
11
17%
31-45
4
10%
16
24%
46-60
5
13%
7
11%
61-75
10
25%
17
26%
76-90

Пропущено

36
34
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 23
3
8%
4
12%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
10
28%
5
15%
31-45
7
19%
4
12%
46-60
7
19%
3
9%
61-75
6
17%
14
41%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2
Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2
Хеккен
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 29 18 9 2 66 - 34 63
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. Хаммарбю 1:0 29 15 8 6 55 - 25 53
4. АИК 29 14 8 7 45 - 35 50
5. Кальмар 0:1 29 14 6 9 35 - 24 48
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 0:0 29 12 7 10 37 - 30 43
8. Гётеборг 29 13 3 13 38 - 38 42
9. Мьельбю 29 10 10 9 32 - 33 40
10. Вернаму 29 9 10 10 33 - 43 37
11. Сириус 29 9 8 12 29 - 39 35
12. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
13. Дегерфорс 29 7 9 13 30 - 47 30
14. Варберг БоИС 0:0 29 7 8 14 26 - 50 29
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 29 4 2 23 28 - 76 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хаммарбю 1:0 15 9 5 1 34 - 11 32
3. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
4. Кальмар 0:1 14 9 2 3 16 - 7 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 0:0 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 0:0 15 4 6 5 13 - 20 18
15. Сундсвалль 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 15 9 6 0 31 - 16 33
2. АИК 15 6 4 5 24 - 25 22
3. Хаммарбю 1:0 14 6 3 5 21 - 14 21
4. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
5. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
6. Кальмар 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 0:0 15 4 4 7 14 - 19 16
10. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
13. Варберг БоИС 0:0 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 11 (4)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Рюгор Миккель бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Хаммар Юхан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Ховланд Эвен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Тёрготт Блэйр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гётеборг 0:4 Хеккен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 