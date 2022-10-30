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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 29. Стадион: .
Варберг БоИС
0:0
Первый тайм: 32'
Мальмё
0'
16' Желтая карточка
Пенья Серхио

Ход матча

16'
 
Пенья Серхио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мальмё
3.62
3.72
3.15
Все Коэффициенты
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
2
Биркфельдт
Йон
20
Карлссон
Тобиас
III
22
Боман
Андре
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
23
Лильенбэк
Антон
17
Лушаку
Исмет
9
Симович
Робин
16
Йоханссон
Александр
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
23
Халуш
Матей
21
Хаджикадунич
Деннис
5
Рикс
Сёрен
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
20
Зейдан
Мустафа
18
Галль
Ромен
11
Тойвонен
Ола
33
Буя
Турай
Мохамед
Варберг БоИС
3-4-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Мальмё

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
3:0
А
1:1
А
3:2
А
3:2
А
2:2
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
54

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 6 (2) 0.21
Йоханссон Александр 5 0.17
Альфонси Оливер 2 0.07
Filipe Sisse 2 0.07
Eliton Junior 1 0.03
Карлссон Тобиас III 1 0.03
Линднер Йоаким 1 0.03
Винбо Альбин 1 0.03
Filip Bohman 1 0.03
Транберг Робин 1 0.03
Карлссон Аджей Симон 1 0.03
Менса Гидеон 1 0.03
Станисич Оливер 1 0.03
Ле Ру Люк 1 0.03
Jaheem Burke 1 (1) 0.03
Лильенбэк Антон 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Боман Андре 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 11 0.38
Бирманчевич Велько 5 0.17
Сейдиу Патриот 4 0.14
Тойвонен Ола 3 0.1
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.07
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Пенья Серхио 1 0.03
Ракип Эрдаль 1 0.03
Нанаси Себастьян 1 0.03
Беихмо Феликс 1 0.03
Рикс Сёрен 1 0.03
Хаджикадунич Деннис 1 0.03
Ларссон Эрик 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Эммануэль Ломотей 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0
Ларссон Хуго 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 9 0
Станисич Оливер 7 0
Транберг Робин 6 0
Ле Ру Люк 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Альфонси Оливер 6 0
Линднер Йоаким 4 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Filipe Sisse 2 1
Йоханссон Александр 3 0
Боман Андре 3 0
Карлссон Тобиас III 2 0
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Лильенбэк Антон 2 0
Eliton Junior 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Filip Bohman 2 0
Андерссон Фредрик 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 7 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Ольссон Мартин 4 0
Тойвонен Ола 4 0
Кристиансен Андерс 4 0
Телин Исаак 4 0
Кнудсен Йонас 2 1
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Пенья Серхио 3 0
Сейдиу Патриот 3 0
Беихмо Феликс 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Левицки Оскар 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
2
15%
4
25%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Пропущено

20
17
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
10%
3
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
8
40%
2
12%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
9
38%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
36%
3
13%
61-75
3
21%
6
25%
76-90

Пропущено

29
10
13 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
3
10%
1
10%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
24%
1
10%
31-45
4
14%
3
30%
46-60
4
14%
3
30%
61-75
8
28%
2
20%
76-90

Забито

27
40
13 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 19
12 Не забивали 4
4
15%
6
15%
1-15
4
15%
5
13%
16-30
5
19%
11
28%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
8
30%
30%
8
20%
76-90

Пропущено

49
27
19 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 16
5
10%
4
15%
1-15
5
10%
0
0%
16-30
9
18%
5
19%
31-45
12
24%
5
19%
46-60
6
12%
8
30%
30%
61-75
12
24%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1
Мальмё
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 29 18 9 2 66 - 34 63
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. Хаммарбю 1:0 29 15 8 6 55 - 25 53
4. АИК 29 14 8 7 45 - 35 50
5. Кальмар 0:1 29 14 6 9 35 - 24 48
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 0:0 29 12 7 10 37 - 30 43
8. Гётеборг 29 13 3 13 38 - 38 42
9. Мьельбю 29 10 10 9 32 - 33 40
10. Вернаму 29 9 10 10 33 - 43 37
11. Сириус 29 9 8 12 29 - 39 35
12. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
13. Дегерфорс 29 7 9 13 30 - 47 30
14. Варберг БоИС 0:0 29 7 8 14 26 - 50 29
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 29 4 2 23 28 - 76 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хаммарбю 1:0 15 9 5 1 34 - 11 32
3. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
4. Кальмар 0:1 14 9 2 3 16 - 7 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 0:0 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 0:0 15 4 6 5 13 - 20 18
15. Сундсвалль 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 15 9 6 0 31 - 16 33
2. АИК 15 6 4 5 24 - 25 22
3. Хаммарбю 1:0 14 6 3 5 21 - 14 21
4. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
5. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
6. Кальмар 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 0:0 15 4 4 7 14 - 19 16
10. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
13. Варберг БоИС 0:0 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 11 (4)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Галль Ромен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Пенья Серхио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мальмё
3.62
3.72
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:0 Мальмё онлайн

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