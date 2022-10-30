Тур: 29. Стадион: Varberg Energi Arena.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
27
Далин
Юхан
23
Халуш
Матей
31
Ларссон
Хуго
18
Галль
Ромен
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Лукич СтоянВратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
19 Filip Bohman
-
21 Filipe Sisse
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Галль РоменНападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Варберг БоИС
Мальмё
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
54
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|6 (2)
|0.21
|Йоханссон Александр
|5
|0.17
|Альфонси Оливер
|2
|0.07
|Filipe Sisse
|2
|0.07
|Eliton Junior
|1
|0.03
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.03
|Линднер Йоаким
|1
|0.03
|Винбо Альбин
|1
|0.03
|Filip Bohman
|1
|0.03
|Транберг Робин
|1
|0.03
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.03
|Менса Гидеон
|1
|0.03
|Станисич Оливер
|1
|0.03
|Ле Ру Люк
|1
|0.03
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.03
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|11
|0.38
|Бирманчевич Велько
|5
|0.17
|Сейдиу Патриот
|4
|0.14
|Тойвонен Ола
|3
|0.1
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.07
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Пенья Серхио
|1
|0.03
|Ракип Эрдаль
|1
|0.03
|Нанаси Себастьян
|1
|0.03
|Беихмо Феликс
|1
|0.03
|Рикс Сёрен
|1
|0.03
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Эммануэль Ломотей
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|9
|0
|Станисич Оливер
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Ле Ру Люк
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Альфонси Оливер
|6
|0
|Линднер Йоаким
|4
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Filipe Sisse
|2
|1
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Боман Андре
|3
|0
|Карлссон Тобиас III
|2
|0
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|2
|0
|Eliton Junior
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|7
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Ольссон Мартин
|4
|0
|Тойвонен Ола
|4
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Телин Исаак
|4
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|1
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Сейдиу Патриот
|3
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
2
15%
4
25%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
38%
2
13%
76-90
Пропущено
20
17
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
10%
3
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
8
40%
2
12%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
9
38%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
36%
3
13%
61-75
3
21%
6
25%
76-90
Пропущено
29
10
13 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
3
10%
1
10%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
24%
1
10%
31-45
4
14%
3
30%
46-60
4
14%
3
30%
61-75
8
28%
2
20%
76-90
Забито
27
40
13 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 19
12 Не забивали 4
4
15%
6
15%
1-15
4
15%
5
13%
16-30
5
19%
11
28%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
8
30%
30%
8
20%
76-90
Пропущено
49
27
19 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 16
5
10%
4
15%
1-15
5
10%
0
0%
16-30
9
18%
5
19%
31-45
12
24%
5
19%
46-60
6
12%
8
30%
30%
61-75
12
24%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1
Мальмё
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|29
|18
|9
|2
|66 - 34
|63
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|29
|15
|8
|6
|55 - 25
|53
|4.
|АИК
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|5.
|Кальмар
|0:1
|29
|14
|6
|9
|35 - 24
|48
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|0:0
|29
|12
|7
|10
|37 - 30
|43
|8.
|Гётеборг
|29
|13
|3
|13
|38 - 38
|42
|9.
|Мьельбю
|29
|10
|10
|9
|32 - 33
|40
|10.
|Вернаму
|29
|9
|10
|10
|33 - 43
|37
|11.
|Сириус
|29
|9
|8
|12
|29 - 39
|35
|12.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|13.
|Дегерфорс
|29
|7
|9
|13
|30 - 47
|30
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|29
|7
|8
|14
|26 - 50
|29
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|29
|4
|2
|23
|28 - 76
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|9
|5
|1
|34 - 11
|32
|3.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|4.
|Кальмар
|0:1
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|0:0
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|4
|6
|5
|13 - 20
|18
|15.
|Сундсвалль
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|АИК
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|4.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|5.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|6.
|Кальмар
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|0:0
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|10.
|Вернаму
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|13.
|Варберг БоИС
|0:0
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|11 (4)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9