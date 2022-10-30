Тур: 13. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Bastien Dechepy
Ход матча
15'
1:0
23'
2:0
23'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
27
Траоре
Амари
21
Майер
Ловро
80
Шека
19
Гуйри
Амин
77
Сако
Фалае
31
Коцца
Николя
27
Мауасса
Фет
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
99
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
80 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
27 Мауасса ФетЗащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
36 Геген АксельНападающий
- Нападающий
-
37 Teo Allix
-
Главный тренер: Romain Pitau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ренн
Монпелье
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
27 матчей
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Среднее время на гол
60
97
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Среднее время на гол
65
105
Всего голов
39
24
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Тотал матчей
0.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
101
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|8
|0.62
|Гуйри Амин
|5
|0.38
|Мюинга Арно
|2
|0.15
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.15
|Дуэ Дезире
|2
|0.15
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.08
|Тэт Флавьен
|1
|0.08
|Сантамария Батист
|1
|0.08
|Родон Джо
|1
|0.08
|Сулемана Камалдин
|1
|0.08
|Теате Артур
|1
|0.08
|Аблин Маттис
|1
|0.08
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|6
|0.46
|Норден Арно
|3
|0.23
|Саванье Тежи
|3 (1)
|0.23
|Хазри Вахби
|2
|0.15
|Коцца Николя
|2
|0.15
|Жермен Валер
|2
|0.15
|Мауасса Фет
|1
|0.08
|Сент-Люс Тео
|1
|0.08
|Тшато Энзо
|1
|0.08
|Сахо Мамаду
|1
|0.08
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Теате Артур
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|4
|0
|Саванье Тежи
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Коцца Николя
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Мавидиди Стефи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
6%
5
38%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
7
41%
2
15%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
50%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
25
23
6 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
1
4%
7
30%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
6
24%
1
4%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
9
36%
5
22%
76-90
Пропущено
12
23
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
5
42%
5
22%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1
Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3
Монпелье
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2
Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Ренн
|2:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|4.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|7.
|Лилль
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 21
|22
|8.
|Клермон
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|24 - 28
|13
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Осер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 26
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|19.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 29
|9
|20.
|Аяччо
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Клермон
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|11.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Брест
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Анже
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|19.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 14
|3
|20.
|Нант
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|8
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
Прогнозы на матч Ренн 2:0 Монпелье
Исход игры
Ренн
85.6% (107)
Ничья
8.8% (11)
Монпелье
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.16% (74)
Меньше
38.84% (47)
Обе команды забьют
Да
66.94% (81)
Нет
33.06% (40)
Популярный счёт
2:1 Ренн
39.2% (49)
2:0 Ренн
17.6% (22)
3:1 Ренн
12% (15)
1:0 Ренн
12% (15)
1:1 Ничья
6.4% (8)
1:2 Монпелье
4.8% (6)
4:1 Ренн
1.6% (2)
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