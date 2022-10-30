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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Bastien Dechepy
Ренн
2:0
Второй тайм: 55'
Монпелье
0'
1:0
15' Гол
Террье Мартен
2:0
23' Гол
Мюинга Арно
23' Желтая карточка
Коцца Николя

Ход матча

15'
Террье Мартен
(Майер Ловро)
1:0
23'
Мюинга Арно
(Буриго Бенжамен)
2:0
23'
 
Коцца Николя

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Ренн 85.6% (107)
X 8.8% (11)
Монпелье 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Монпелье
8.20
5.90
9.19
Все Коэффициенты
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Вух
Кристофер
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
80
Шека
7
Террье
Мартен
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
90
Камара
Бингуру
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
27
Мауасса
Фет
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
99
Хазри
Вахби
Ренн
4-4-2
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Ренн
Монпелье

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
97

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Тотал матчей

0.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
101

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 8 0.62
Гуйри Амин 5 0.38
Мюинга Арно 2 0.15
Лаборд Гаэтан 2 0.15
Дуэ Дезире 2 0.15
Майер Ловро 1 (1) 0.08
Тэт Флавьен 1 0.08
Сантамария Батист 1 0.08
Родон Джо 1 0.08
Сулемана Камалдин 1 0.08
Теате Артур 1 0.08
Аблин Маттис 1 0.08
Буриго Бенжамен 0 0
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 0.46
Норден Арно 3 0.23
Саванье Тежи 3 (1) 0.23
Хазри Вахби 2 0.15
Коцца Николя 2 0.15
Жермен Валер 2 0.15
Мауасса Фет 1 0.08
Сент-Люс Тео 1 0.08
Тшато Энзо 1 0.08
Сахо Мамаду 1 0.08
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Майер Ловро 1 0
Гуйри Амин 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 4 0
Саванье Тежи 2 1
Ферри Жордан 3 0
Эстев Максим 3 0
Норден Арно 2 0
Коцца Николя 2 0
Леруа Лео 2 0
Шотар Жорис 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Хазри Вахби 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Макуана Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
6%
5
38%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
7
41%
2
15%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
50%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

25
23
6 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
1
4%
7
30%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
6
24%
1
4%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
9
36%
5
22%
76-90

Пропущено

12
23
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
5
42%
5
22%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1
Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3
Монпелье
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2
Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Ренн 2:0 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
4. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако 0:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 18 22
7. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
8. Клермон 0:0 Заявка 13 5 3 5 16 - 19 18
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс 0:0 Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Нант 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 20 12
15. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
16. Монпелье 0:2 Заявка 13 4 0 9 22 - 26 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест 0:0 Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Анже 0:0 Заявка 13 2 3 8 14 - 29 9
20. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн 2:0 Заявка 7 6 0 1 18 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Монако 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Клермон 0:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
11. Нант 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн 2:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест 0:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Анже 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
19. Монпелье 0:2 Заявка 6 1 0 5 12 - 14 3
20. Нант 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (2)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Монпелье: 40%.
  • 54'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 54'
    Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 53'
    Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 53'
    Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 53'
    Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Монпелье: 37%.
    • 47'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Это был отличный перфоманс от команды Ренн, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Вух Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Монпелье: 36%.
    • 45'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      44'
      Мауасса Фет из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Шека пострадал.
    • 44'
      Шека из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 43'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ренн контролирует мяч.
    • 42'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Суке Арно.
    • Офсайд
      42'
      Хазри Вахби из команды Монпелье в офсайде
    • 42'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 41'
      Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
    • 40'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Монпелье: 36%.
    • Офсайд
      40'
      Норден Арно из команды Монпелье в офсайде
    • Офсайд
      40'
      Хазри Вахби из команды Монпелье в офсайде
    • 40'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 39'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      38'
      Шека возвращается на поле.
    • 38'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Шека получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      36'
      Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Коцца Николя из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 35'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Монпелье: 33%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 34'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 34'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Суке Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Мауасса Фет из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Мелинг Биргер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Суке Арно
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 72%, Монпелье: 28%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
    • 29'
      Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Сако Фалае успешно блокирует удар.
    • 27'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Близко! Шека нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 27'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Коцца Николя успешно блокирует удар.
    • 27'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      26'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 73%, Монпелье: 27%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Гуйри Амин наказан за толчок Саванье Тежи
    • 24'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Мюинга Арно сделал ключевой пас для гола!
    • 23'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Мюинга Арно из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 23'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Желтая карточка
      23'
      Судья подбегает и показывает Коцца Николя из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.
    • 23'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
    • 22'
      Вух Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 21'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Жюльен Кристофер успешно блокирует удар.
    • 21'
      Шека нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Ферри Жордан успешно блокирует удар.
    • 21'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 77%, Монпелье: 23%.
    • 20'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      19'
      Саванье Тежи из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Майер Ловро пострадал.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 18'
      Мауасса Фет из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 18'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Хазри Вахби наказан за толчок Теате Артур
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Хазри Вахби. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 15'
      Майер Ловро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      ГОООООЛ - Террье Мартен Ренн забивает ударом головой
    • 15'
      Майер Ловро из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 81%, Монпелье: 19%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Террье Мартен пострадал.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 11'
      Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 10'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      10'
      Ферри Жордан наказан за толчок Гуйри Амин
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 73%, Монпелье: 27%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 9'
      Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Саванье Тежи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 8'
      Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
    • 8'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мелинг Биргер наказан за толчок Саванье Тежи
    • 6'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Шотар Жорис из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Монпелье: 33%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Коцца Николя наказан за толчок Теате Артур
    • Фол, нарушение
      4'
      Шека наказан за толчок Ферри Жордан
    • 4'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 3'
      Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Мауасса Фет ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Монпелье начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Ренн 85.6% (107)
    X 8.8% (11)
    Монпелье 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Монпелье
    8.20
    5.90
    9.19
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ренн 2:0 Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн 2:0 Монпелье

    Исход игры
    Ренн
    85.6% (107)
    Ничья
    8.8% (11)
    Монпелье
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.16% (74)
    Меньше
    38.84% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    66.94% (81)
    Нет
    33.06% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    39.2% (49)
    2:0 Ренн
    17.6% (22)
    3:1 Ренн
    12% (15)
    1:0 Ренн
    12% (15)
    1:1 Ничья
    6.4% (8)
    1:2 Монпелье
    4.8% (6)
    4:1 Ренн
    1.6% (2)
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    Монпелье
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