Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Ренн , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

44' Шека из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом

40' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Шека получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Удар от ворот произведет Ренн

34' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

34' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Суке Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Мауасса Фет из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Близко! Шека нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

27' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Г О О О О Л - Мюинга Арно из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

23' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Судья подбегает и показывает Коцца Николя из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.

23' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вух Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Монпелье

21' Удар от ворот произведет Монпелье

21' Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Шека нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Ренн

18' Мауасса Фет из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Майер Ловро из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

13' Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Монпелье

11' Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Монпелье

10' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Монпелье

9' Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали

8' Удар от ворот произведет Монпелье

8' Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали

7' Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

6' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе

2' Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Монпелье начинает с центра поля