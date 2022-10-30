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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Bastien Dechepy
Ренн
3:0
Конец матча
Монпелье
0'
1:0
15' Гол
Террье Мартен
2:0
23' Гол
Мюинга Арно
23' Желтая карточка
Коцца Николя
72' Желтая карточка
Шотар Жорис
84' Желтая карточка
Майер Ловро
3:0
85' Гол
Гуйри Амин
90'+4

Ход матча

15'
Террье Мартен
(Майер Ловро)
1:0
23'
Мюинга Арно
(Буриго Бенжамен)
2:0
23'
 
Коцца Николя
64'
 
Жермен Валер
Норден Арно
64'
 
Тшато Энзо
Суке Арно
72'
 
Шотар Жорис
72'
 
Леруа Лео
Шотар Жорис
74'
Угочукву Лесли
Шека
 
74'
Тэт Флавьен
Мюинга Арно
 
81'
 
Сахо Мамаду
Тшато Энзо
84'
Майер Ловро
 
85'
Гуйри Амин
(Террье Мартен)
3:0
87'
Докю Жереми
Гуйри Амин
 
87'
Аблин Маттис
Буриго Бенжамен
 
88'
Трюффер Адриен
Мелинг Биргер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Ренн 85.6% (107)
X 8.8% (11)
Монпелье 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Вух
Кристофер
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
80
Шека
7
Террье
Мартен
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
90
Камара
Бингуру
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
27
Мауасса
Фет
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
99
Хазри
Вахби
Ренн
4-4-2
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Ренн
Монпелье

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
97

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Тотал матчей

0.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
101

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 8 0.62
Гуйри Амин 6 0.46
Мюинга Арно 2 0.15
Лаборд Гаэтан 2 0.15
Дуэ Дезире 2 0.15
Майер Ловро 1 (1) 0.08
Тэт Флавьен 1 0.08
Сантамария Батист 1 0.08
Родон Джо 1 0.08
Сулемана Камалдин 1 0.08
Теате Артур 1 0.08
Аблин Маттис 1 0.08
Буриго Бенжамен 0 0
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 0.46
Норден Арно 3 0.23
Саванье Тежи 3 (1) 0.23
Хазри Вахби 2 0.15
Коцца Николя 2 0.15
Жермен Валер 2 0.15
Мауасса Фет 1 0.08
Сент-Люс Тео 1 0.08
Тшато Энзо 1 0.08
Сахо Мамаду 1 0.08
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Гуйри Амин 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 4 0
Саванье Тежи 2 1
Ферри Жордан 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Норден Арно 2 0
Коцца Николя 2 0
Леруа Лео 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Хазри Вахби 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Макуана Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
10%
5
38%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
8
40%
2
15%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

28
23
8 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
2
7%
7
30%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
6
21%
1
4%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
10
36%
5
22%
76-90

Пропущено

12
26
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
1
8%
3
12%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
4
33%
3
12%
46-60
5
42%
5
19%
61-75
0
0%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1
Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3
Монпелье
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2
Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян 1:0 Заявка 13 9 3 1 24 - 16 30
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
8. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца 0:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
13. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
14. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
15. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
16. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лорьян 1:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
5. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
11. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
13. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян 1:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Ницца 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
19. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
20. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 92'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    92'
    Майер Ловро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Монпелье: 44%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Монпелье: 37%.
    • 47'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Это был отличный перфоманс от команды Ренн, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Вух Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Монпелье: 36%.
    • 45'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      44'
      Мауасса Фет из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Шека пострадал.
    • 44'
      Шека из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 43'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ренн контролирует мяч.
    • 42'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Суке Арно.
    • Офсайд
      42'
      Хазри Вахби из команды Монпелье в офсайде
    • 42'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 41'
      Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
    • 40'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Монпелье: 36%.
    • Офсайд
      40'
      Норден Арно из команды Монпелье в офсайде
    • Офсайд
      40'
      Хазри Вахби из команды Монпелье в офсайде
    • 40'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 39'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      38'
      Шека возвращается на поле.
    • 38'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Шека получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      36'
      Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Коцца Николя из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 35'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Монпелье: 33%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 34'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 34'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Суке Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Мауасса Фет из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Мелинг Биргер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Суке Арно
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 72%, Монпелье: 28%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
    • 29'
      Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Сако Фалае успешно блокирует удар.
    • 27'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Близко! Шека нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 27'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Коцца Николя успешно блокирует удар.
    • 27'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      26'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 73%, Монпелье: 27%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Гуйри Амин наказан за толчок Саванье Тежи
    • 24'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Мюинга Арно сделал ключевой пас для гола!
    • 23'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Мюинга Арно из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 23'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Желтая карточка
      23'
      Судья подбегает и показывает Коцца Николя из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.
    • 23'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
    • 22'
      Вух Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 21'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Жюльен Кристофер успешно блокирует удар.
    • 21'
      Шека нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Ферри Жордан успешно блокирует удар.
    • 21'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 77%, Монпелье: 23%.
    • 20'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      19'
      Саванье Тежи из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Майер Ловро пострадал.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 18'
      Мауасса Фет из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 18'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Хазри Вахби наказан за толчок Теате Артур
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Хазри Вахби. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 15'
      Майер Ловро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      ГОООООЛ - Террье Мартен Ренн забивает ударом головой
    • 15'
      Майер Ловро из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 81%, Монпелье: 19%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Террье Мартен пострадал.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 11'
      Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 10'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      10'
      Ферри Жордан наказан за толчок Гуйри Амин
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 73%, Монпелье: 27%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 9'
      Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Саванье Тежи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 8'
      Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
    • 8'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мелинг Биргер наказан за толчок Саванье Тежи
    • 6'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Шотар Жорис из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Монпелье: 33%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Коцца Николя наказан за толчок Теате Артур
    • Фол, нарушение
      4'
      Шека наказан за толчок Ферри Жордан
    • 4'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 3'
      Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Мауасса Фет ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Монпелье начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Ренн 85.6% (107)
    X 8.8% (11)
    Монпелье 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ренн 3:0 Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн 3:0 Монпелье

    Исход игры
    Ренн
    85.6% (107)
    Ничья
    8.8% (11)
    Монпелье
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.16% (74)
    Меньше
    38.84% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    66.94% (81)
    Нет
    33.06% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    39.2% (49)
    2:0 Ренн
    17.6% (22)
    3:1 Ренн
    12% (15)
    1:0 Ренн
    12% (15)
    1:1 Ничья
    6.4% (8)
    1:2 Монпелье
    4.8% (6)
    4:1 Ренн
    1.6% (2)
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