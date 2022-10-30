Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

40' Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Лорьян

37' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Лорьян

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Инносент Бонке получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Оооо... вот это был удар! Аталь Юсеф должен был забить с этой позиции.

34' Аталь Юсеф нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

34' Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Аталь Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

31' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Билал Браими нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Лорьян

29' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Пепе Николя . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Росарио Пабло из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал Диарра Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Билал Браими из команды Ницца в офсайде

24' Баркли Росс из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Ницца

23' Ле Гофф Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Оооо... вот это был удар! Диарра Стефан должен был забить с этой позиции.

22' Хорошую попытку сделал Диарра Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

21' О, нет. Из многообещающей позиции Уттара Данго из команды Лорьян наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

21' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Команда Лорьян забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Лорьян нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

17' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

14' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Ницца

14' Оооо... вот это был удар! Диарра Стефан должен был забить с этой позиции.

13' Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хорошую попытку сделал Диарра Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ле Бри Тео нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.

8' Удар от ворот произведет Ницца

7' Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали

7' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Ницца

6' Ле Гофф Венсан не смог попасть в створ ударом издали

5' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Лорьян

3' Баркли Росс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Аталь Юсеф из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

2' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Лорьян начинает с центра поля