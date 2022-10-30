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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Лорьян
1:0
Перерыв
Ницца
0'
1:0
18' Гол
Уттара Данго

Ход матча

18'
Уттара Данго
(Ле Фе Энцо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 125
Лорьян 60% (75)
X 28% (35)
Ницца 12% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ницца
2.84
3.60
2.94
Все Коэффициенты
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
7
Диарра
Стефан
10
Ле
Фе
Энцо
21
Понсо
Жульен
37
Ле
Бри
Тео
11
Уттара
Данго
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
99
Лемина
Марио
14
Браими
Билаль
29
Пепе
Николя
11
Баркли
Росс
Лорьян
4-1-4-1
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Лорьян
Ницца

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Среднее время на гол

83
98

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.62

Среднее время на гол

51
146

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.4
0.76

Тотал матчей

0.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
118

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (1) 0.62
Уттара Данго 5 0.38
Ле Фе Энцо 2 0.15
Коне Ибраима 2 (1) 0.15
Буасгар Кентен 1 0.08
Диарра Стефан 1 0.08
Лорьенте Арман 1 0.08
Катлайн Йоанн 1 0.08
Ле Бри Тео 1 0.08
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.38
Пепе Николя 3 (2) 0.23
Ремзи Аарон 1 0.08
Лаборд Гаэтан 1 0.08
Вити Маттиа 1 0.08
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 2 0
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Бар Мельвен 3 0
Брайан Джо 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Лемина Марио 0 1
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

22
11
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
6
27%
2
18%
31-45
6
27%
2
18%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
3
14%
2
18%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1
Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2
Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян 1:0 Заявка 13 9 3 1 24 - 16 30
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
8. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца 0:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
13. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
14. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
15. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
16. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лорьян 1:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
5. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
11. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
13. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян 1:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Ницца 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
19. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
20. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ницца: 59%.
  • 47'
    Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 46'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Ницца контролирует мяч.
    • 42'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Лорьян начинает контратаку
    • 40'
      Диарра Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 40'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • 40'
      Лорьян начинает контратаку
    • 39'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 38'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 37'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ницца контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      36'
      Инносент Бонке возвращается на поле.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 36'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      36'
      Ох, нехорошо это выглядит. Инносент Бонке получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • Травма, повреждение
      34'
      Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Оооо... вот это был удар! Аталь Юсеф должен был забить с этой позиции.
    • 34'
      Аталь Юсеф нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Аталь Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 34'
      Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 32'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 31'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      31'
      Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Лапорт Жульен успешно блокирует удар.
    • 31'
      Билал Браими нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Лорьян начинает контратаку
    • 30'
      Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • 30'
      Уттара Данго выиграл воздушное противоборство у Данте Бонфим.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 29'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 28'
      Ле Бри Тео из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Пепе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Росарио Пабло из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ницца начинает контратаку
    • 27'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 26'
      Лорьян начинает контратаку
    • 26'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Диарра Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Бар Мельвен ошибается в защите.
    • 25'
      Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ницца: 57%.
    • Офсайд
      24'
      Билал Браими из команды Ницца в офсайде
    • 24'
      Баркли Росс из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Ницца начинает контратаку
    • 24'
      Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Уттара Данго
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 23'
      Ле Гофф Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 22'
      Оооо... вот это был удар! Диарра Стефан должен был забить с этой позиции.
    • 22'
      Шмейхель Каспер делает важнейший сейв!
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Диарра Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Лорьян начинает контратаку
    • 22'
      Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      О, нет. Из многообещающей позиции Уттара Данго из команды Лорьян наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 21'
      Лорьян начинает контратаку
    • 21'
      Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • 20'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Баркли Росс
    • 19'
      Команда Лорьян забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 18'
      Ле Фе Энцо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      ГОООООЛ - Уттара Данго Лорьян забивает ударом головой
    • Угловой
      18'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой слева.
    • 17'
      Лорьян нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 17'
      Аталь Юсеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 16'
      Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 15'
      Ницца контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лорьян: 46%, Ницца: 54%.
    • 14'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Лорьян начинает контратаку
    • 14'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 14'
      Оооо... вот это был удар! Диарра Стефан должен был забить с этой позиции.
    • 14'
      Диарра Стефан нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 13'
      Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 13'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 12'
      Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      11'
      Диарра Стефан из команды Лорьян в офсайде
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 11'
      Тальби Монтассар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      11'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
    • 10'
      Шмейхель Каспер делает важнейший сейв!
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Диарра Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Лорьян начинает контратаку
    • 10'
      Контроль мяча: Лорьян: 44%, Ницца: 56%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
    • 9'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      9'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Ле Бри Тео нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      9'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
    • 8'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Будауи Хишем
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 7'
      Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Лорьян начинает контратаку
    • 7'
      Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 6'
      Ле Гофф Венсан не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 5'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Лорьян: 61%, Ницца: 39%.
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 4'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 3'
      Баркли Росс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Аталь Юсеф из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 2'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 1'
      Ле Фе Энцо выиграл воздушное противоборство у Росарио Пабло.
    • 1'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лорьян 60% (75)
    X 28% (35)
    Ницца 12% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Ницца
    2.84
    3.60
    2.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лорьян 1:0 Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Ницца

    Исход игры
    Лорьян
    60% (75)
    Ничья
    28% (35)
    Ницца
    12% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.36% (59)
    Меньше
    51.64% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    74.59% (91)
    Нет
    25.41% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Лорьян
    36.8% (46)
    1:1 Ничья
    25.6% (32)
    1:0 Лорьян
    16% (20)
    1:2 Ницца
    6.4% (8)
    2:0 Лорьян
    3.2% (4)
    3:1 Лорьян
    2.4% (3)
    0:2 Ницца
    2.4% (3)
    0:1 Ницца
    2.4% (3)
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