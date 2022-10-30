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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Лорьян
1:2
Конец матча
Ницца
0'
1:0
18' Гол
Уттара Данго
58' Желтая карточка
Лемина Марио
1:1
61' Гол
Аталь Юсеф
1:2
69' Гол
Лаборд Гаэтан
90'+4

Ход матча

18'
Уттара Данго
(Ле Фе Энцо)
1:0
46'
 
Лаборд Гаэтан
Баркли Росс
58'
 
Лемина Марио
60'
Моффи Теремас
Диарра Стефан
 
61'
1:1
Аталь Юсеф
(Браими Билаль)
62'
 
Ремзи Аарон
Лемина Марио
62'
 
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
69'
1:2
Лаборд Гаэтан
(Будауи Хишем)
71'
Катлайн Йоанн
Ле Бри Тео
 
71'
Буасгар Кентен
Понсо Жульен
 
84'
Коне Ибраима
Ле Фе Энцо
 
85'
Аушиш Адиль
Инносент Бонке
 
89'
 
Брайан Джо
Будауи Хишем
90'
 
Тюрам Кефрен
Пепе Николя

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Лорьян 60% (75)
X 28% (35)
Ницца 12% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
7
Диарра
Стефан
10
Ле
Фе
Энцо
21
Понсо
Жульен
37
Ле
Бри
Тео
11
Уттара
Данго
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
99
Лемина
Марио
14
Браими
Билаль
29
Пепе
Николя
11
Баркли
Росс
Лорьян
4-1-4-1
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Лорьян
Ницца

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Среднее время на гол

83
98

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.62

Среднее время на гол

51
146

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.4
0.76

Тотал матчей

0.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
118

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (1) 0.62
Уттара Данго 5 0.38
Ле Фе Энцо 2 0.15
Коне Ибраима 2 (1) 0.15
Буасгар Кентен 1 0.08
Диарра Стефан 1 0.08
Лорьенте Арман 1 0.08
Катлайн Йоанн 1 0.08
Ле Бри Тео 1 0.08
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.38
Пепе Николя 3 (2) 0.23
Лаборд Гаэтан 2 0.15
Ремзи Аарон 1 0.08
Аталь Юсеф 1 0.08
Вити Маттиа 1 0.08
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Будауи Хишем 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 2 0
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Бар Мельвен 3 0
Лемина Марио 1 1
Брайан Джо 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

23
13
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
6
26%
2
15%
31-45
6
26%
2
15%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
3
13%
2
15%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
4
25%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1
Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2
Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
8. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
15. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
16. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    После классного второго тайма Ницца совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лорьян: 44%, Ницца: 56%.
  • 94'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Уттара Данго задерживает мяч рукой
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 93'
    Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Тюрам Кефрен
  • Угловой
    92'
    Аушиш Адиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Брайан Джо из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • 47'
      Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 46'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 45'
      Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ницца: 57%.
    • 45'
      Росарио Пабло не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Росарио Пабло выиграл воздушное противоборство у Ле Фе Энцо.
    • 45'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 44'
      Лапорт Жульен нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      44'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
    • 43'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Ницца контролирует мяч.
    • 42'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Лорьян начинает контратаку
    • 40'
      Диарра Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 40'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • 40'
      Лорьян начинает контратаку
    • 39'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 38'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 37'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ницца контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      36'
      Инносент Бонке возвращается на поле.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 36'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      36'
      Ох, нехорошо это выглядит. Инносент Бонке получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • Травма, повреждение
      34'
      Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Оооо... вот это был удар! Аталь Юсеф должен был забить с этой позиции.
    • 34'
      Аталь Юсеф нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Аталь Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 34'
      Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 32'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 31'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      31'
      Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Лапорт Жульен успешно блокирует удар.
    • 31'
      Билал Браими нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Лорьян начинает контратаку
    • 30'
      Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • 30'
      Уттара Данго выиграл воздушное противоборство у Данте Бонфим.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 29'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 28'
      Ле Бри Тео из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Пепе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Мвого Ивон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Росарио Пабло из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ницца начинает контратаку
    • 27'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 26'
      Лорьян начинает контратаку
    • 26'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Диарра Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Бар Мельвен ошибается в защите.
    • 25'
      Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ницца: 57%.
    • Офсайд
      24'
      Билал Браими из команды Ницца в офсайде
    • 24'
      Баркли Росс из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Ницца начинает контратаку
    • 24'
      Билал Браими выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Уттара Данго
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 23'
      Ле Гофф Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 22'
      Оооо... вот это был удар! Диарра Стефан должен был забить с этой позиции.
    • 22'
      Шмейхель Каспер делает важнейший сейв!
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Диарра Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Лорьян начинает контратаку
    • 22'
      Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      О, нет. Из многообещающей позиции Уттара Данго из команды Лорьян наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 21'
      Лорьян начинает контратаку
    • 21'
      Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • 20'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Баркли Росс
    • 19'
      Команда Лорьян забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 18'
      Ле Фе Энцо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      ГОООООЛ - Уттара Данго Лорьян забивает ударом головой
    • Угловой
      18'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой слева.
    • 17'
      Лорьян нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 17'
      Аталь Юсеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 16'
      Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 15'
      Ницца контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лорьян: 46%, Ницца: 54%.
    • 14'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Лорьян начинает контратаку
    • 14'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 14'
      Оооо... вот это был удар! Диарра Стефан должен был забить с этой позиции.
    • 14'
      Диарра Стефан нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 13'
      Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 13'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 12'
      Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      11'
      Диарра Стефан из команды Лорьян в офсайде
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 11'
      Тальби Монтассар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      11'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
    • 10'
      Шмейхель Каспер делает важнейший сейв!
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Диарра Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Лорьян начинает контратаку
    • 10'
      Контроль мяча: Лорьян: 44%, Ницца: 56%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
    • 9'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      9'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Ле Бри Тео нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      9'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
    • 8'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Будауи Хишем
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 7'
      Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Лорьян начинает контратаку
    • 7'
      Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 6'
      Ле Гофф Венсан не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 5'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Лорьян: 61%, Ницца: 39%.
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 4'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 3'
      Баркли Росс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Аталь Юсеф из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 2'
      Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 1'
      Ле Фе Энцо выиграл воздушное противоборство у Росарио Пабло.
    • 1'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лорьян 60% (75)
    X 28% (35)
    Ницца 12% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лорьян 1:2 Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Ницца

    Исход игры
    Лорьян
    60% (75)
    Ничья
    28% (35)
    Ницца
    12% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.36% (59)
    Меньше
    51.64% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    74.59% (91)
    Нет
    25.41% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Лорьян
    36.8% (46)
    1:1 Ничья
    25.6% (32)
    1:0 Лорьян
    16% (20)
    1:2 Ницца
    6.4% (8)
    2:0 Лорьян
    3.2% (4)
    3:1 Лорьян
    2.4% (3)
    0:2 Ницца
    2.4% (3)
    0:1 Ницца
    2.4% (3)
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