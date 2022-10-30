Тур: 13. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
1:0
18' ГолУттара Данго
58' Желтая карточкаЛемина Марио
1:1
61' ГолАталь Юсеф
1:2
69' ГолЛаборд Гаэтан
90'+4
Ход матча
18'
1:0
58'
61'
1:1
69'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
38
Мвого
Ивон
10
Ле
Фе
Энцо
21
Понсо
Жульен
37
Ле
Бри
Тео
11
Уттара
Данго
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
99
Лемина
Марио
29
Пепе
Николя
11
Баркли
Росс
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
11 Уттара ДангоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
-
11 Баркли РоссНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Лорьян
Ницца
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.92
Среднее время на гол
83
98
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.75
0.62
Среднее время на гол
51
146
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.4
0.76
Тотал матчей
0.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
118
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.62
|Уттара Данго
|5
|0.38
|Ле Фе Энцо
|2
|0.15
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.15
|Буасгар Кентен
|1
|0.08
|Диарра Стефан
|1
|0.08
|Лорьенте Арман
|1
|0.08
|Катлайн Йоанн
|1
|0.08
|Ле Бри Тео
|1
|0.08
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|5 (3)
|0.38
|Пепе Николя
|3 (2)
|0.23
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.15
|Ремзи Аарон
|1
|0.08
|Аталь Юсеф
|1
|0.08
|Вити Маттиа
|1
|0.08
|Диоп Софьян
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уттара Данго
|2
|1
|Абергель Лоран
|2
|0
|Калюлю Гедеон
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Брайан Джо
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
23
13
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
3
23%
16-30
6
26%
2
15%
31-45
6
26%
2
15%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
3
13%
2
15%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
4
25%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1
Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2
Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 21
|22
|8.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|24 - 28
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|15.
|Осер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|19.
|Аяччо
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|8
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Ницца
Исход игры
Лорьян
60% (75)
Ничья
28% (35)
Ницца
12% (15)
Тотал 2.5
Больше
48.36% (59)
Меньше
51.64% (63)
Обе команды забьют
Да
74.59% (91)
Нет
25.41% (31)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
36.8% (46)
1:1 Ничья
25.6% (32)
1:0 Лорьян
16% (20)
1:2 Ницца
6.4% (8)
2:0 Лорьян
3.2% (4)
3:1 Лорьян
2.4% (3)
0:2 Ницца
2.4% (3)
0:1 Ницца
2.4% (3)
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