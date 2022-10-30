ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Перейра-Лаже Матиаш пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

44' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Брест

41' Удар от ворот произведет Брест

41' Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

34' Ито Дзюнъя навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Удар от ворот произведет Брест

33' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку

32' Ито Дзюнъя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Оооо... вот это был удар! Фадига Ноа должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал Фадига Ноа . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Реймс

21' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Бласкес Хоакин взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Брест

16' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Перейра-Лаже Матиаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Брест

13' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Бласкес Хоакин взял и забрал мяч на выходе

10' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Брест

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Брест

2' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля