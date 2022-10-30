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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Брест
0:0
Второй тайм: 51'
Реймс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 125
Брест 33.6% (42)
X 54.4% (68)
Реймс 12% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Реймс
3.05
3.54
2.90
Все Коэффициенты
1
Бласкес
Хоакин
99
Фадига
Ноа
3
Брассье
Лилиан
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
8
Маньетти
Уго
29
Перейра-Лаже
Матиаш
45
Камара
Махди
10
Дель
Кастильо
Ромен
13
Слимани
Ислам
9
Онора
Франк
94
Диуф
Йеванн
70
Флипс
Алексис
6
Гравильон
Эндрю
5
Абдельамид
Юнис
28
Локо
Брэдли
21
Матусива
Азор
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюнъя
3
Думбия
Камори
10
Зенели
Арбер
29
Балогун
Фоларин
Брест
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Реймс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

17 матчей

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.67

Среднее время на гол

102
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.78
0.63

Среднее время на гол

115
144

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.82
0.65

Тотал матчей

0.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

109
139

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.23
Ле Дуарон Жереми 3 0.23
Онора Франк 2 0.15
Лис-Мелу Пьерр 2 0.15
Слимани Ислам 1 0.08
Белькебла Арис 1 0.08
Дари Ашраф 1 0.08
Фадига Ноа 1 0.08
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 7 (2) 0.54
Ито Дзюнъя 4 0.31
Флипс Алексис 1 0.08
Думбия Камори 1 (1) 0.08
Манетси Маршал 1 0.08
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Слимани Ислам 3 0
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Агбаду Эммануэль 2 2
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Каюсте Йенс 2 1
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Фас Ваут 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Флипс Алексис 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Диуф Йеванн 1 0
Матусива Азор 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
67%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
5
36%
5
50%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
6
23%
4
21%
61-75
6
23%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1
Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1
Реймс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2
Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Ренн 2:0 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
4. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако 0:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 18 22
7. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
8. Клермон 0:0 Заявка 13 5 3 5 16 - 19 18
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс 0:0 Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Нант 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 20 12
15. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
16. Монпелье 0:2 Заявка 13 4 0 9 22 - 26 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест 0:0 Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Анже 0:0 Заявка 13 2 3 8 14 - 29 9
20. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн 2:0 Заявка 7 6 0 1 18 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Монако 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Клермон 0:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
11. Нант 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн 2:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест 0:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Анже 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
19. Монпелье 0:2 Заявка 6 1 0 5 12 - 14 3
20. Нант 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (2)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    50'
    Kamory Doumbia из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Камара Махди пострадал.
  • 50'
    Контроль мяча: Брест: 54%, Реймс: 46%.
  • 50'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Фоларин Балогун.
  • 49'
    Слимани Ислам из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    49'
    Зенели Арбер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Ито Дзюнъя нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Дюверн Жан-Кевин не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Брест пытается что-то создать.
  • 47'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Брест пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 55%, Реймс: 45%.
    • 49'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      49'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      49'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест в офсайде
    • 48'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Офсайд
      47'
      Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
    • 47'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Брест 33.6% (42)
    X 54.4% (68)
    Реймс 12% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Реймс
    3.05
    3.54
    2.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брест 0:0 Реймс онлайн

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    Прогнозы на матч Брест 0:0 Реймс

    Исход игры
    Брест
    33.6% (42)
    Ничья
    54.4% (68)
    Реймс
    12% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.5% (27)
    Меньше
    77.5% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (90)
    Нет
    25% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.2% (64)
    1:0 Брест
    14.4% (18)
    2:1 Брест
    12.8% (16)
    1:2 Реймс
    4.8% (6)
    0:1 Реймс
    3.2% (4)
    2:0 Брест
    3.2% (4)
    1:3 Реймс
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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