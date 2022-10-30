Тур: 13. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Делажо Вилли
Ход матча
55'
61'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
99
Фадига
Ноа
45
Камара
Махди
94
Диуф
Йеванн
28
Локо
Брэдли
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюнъя
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Julien Lachuer
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
-
39 Ито ДзюнъяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Полузащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: William Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Реймс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
17 матчей
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.67
Среднее время на гол
102
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.78
0.63
Среднее время на гол
115
144
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.82
0.65
Тотал матчей
0.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
109
139
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.23
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.23
|Онора Франк
|2
|0.15
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.15
|Слимани Ислам
|1
|0.08
|Белькебла Арис
|1
|0.08
|Дари Ашраф
|1
|0.08
|Фадига Ноа
|1
|0.08
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|7 (2)
|0.54
|Ито Дзюнъя
|4
|0.31
|Флипс Алексис
|1
|0.08
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.08
|Манетси Маршал
|1
|0.08
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|Слимани Ислам
|4
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопи Дион
|3
|2
|Агбаду Эммануэль
|2
|2
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Каюсте Йенс
|2
|1
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Флипс Алексис
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Диуф Йеванн
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
67%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
5
36%
5
50%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
26
19
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
6
23%
4
21%
61-75
6
23%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1
Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1
Реймс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2
Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 16
|30
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 21
|22
|8.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|13.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|24 - 28
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Осер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|19.
|Аяччо
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|11.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|12.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|19.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|20.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|8
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Брест 0:0 Реймс
Исход игры
Брест
33.6% (42)
Ничья
54.4% (68)
Реймс
12% (15)
Тотал 2.5
Больше
22.5% (27)
Меньше
77.5% (93)
Обе команды забьют
Да
75% (90)
Нет
25% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.2% (64)
1:0 Брест
14.4% (18)
2:1 Брест
12.8% (16)
1:2 Реймс
4.8% (6)
0:1 Реймс
3.2% (4)
2:0 Брест
3.2% (4)
1:3 Реймс
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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