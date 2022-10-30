Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Noah Holm

Натанаэль Мбуку нанес удар, но промахнулся очень сильно.

85' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Камблан Аксель нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

83' Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.

82' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

79' Ван Берген Митчелл пробует нанести удар издали, но Хоакин Бласкес держит все под контролем

79' Удар от ворот произведет Реймс

77' Удар от ворот произведет Реймс

77' Удар от ворот произведет Брест

77' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Реймс

75' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Слимани Ислам получил желтую карточку от судьи

73' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Жереми Ле Дуарон задерживает мяч рукой

71' Бласкес Хоакин взял и забрал мяч на выходе

71' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

71' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Брест

68' Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

68' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

67' Ван Берген Митчелл не смог попасть в створ ударом издали

66' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Брест

62' Оооо... вот это был удар! Локо Брэдли должен был забить с этой позиции.

62' Локо Брэдли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Матч возобновлен

60' Гравильон Эндрю получил травму и заменен. Cheick Keita выходит на поле.

59' Гравильон Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Флипс Алексис получил желтую карточку от судьи

53' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Реймс

50' Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Фоларин Балогун.

49' Зенели Арбер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Дюверн Жан-Кевин не смог попасть в створ ударом издали

47' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Реймс