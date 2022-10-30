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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Брест
0:0
Конец матча
Реймс
0'
55' Желтая карточка
Флипс Алексис
73' Желтая карточка
Слимани Ислам
90'+5

Ход матча

55'
 
Флипс Алексис
60'
 
Кейта Шейк
Гравильон Эндрю
61'
 
Ван Берген Митчелл
Зенели Арбер
61'
 
Каюсте Йенс
Лопи Дион
67'
Ле Дуарон Жереми
Перейра-Лаже Матиаш
 
73'
Слимани Ислам
 
74'
Камблан Аксель
Слимани Ислам
 
74'
Белькебла Арис
Маньетти Уго
 
81'
 
Мбуку Натанаэль
Думбия Камори
86'
Дембеле Карамоко Кадер
Дель Кастильо Ромен
 
90'
 
Хольм Ноа
Балогун Фоларин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Брест 33.6% (42)
X 54.4% (68)
Реймс 12% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бласкес
Хоакин
99
Фадига
Ноа
3
Брассье
Лилиан
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
8
Маньетти
Уго
29
Перейра-Лаже
Матиаш
45
Камара
Махди
10
Дель
Кастильо
Ромен
13
Слимани
Ислам
9
Онора
Франк
94
Диуф
Йеванн
70
Флипс
Алексис
6
Гравильон
Эндрю
5
Абдельамид
Юнис
28
Локо
Брэдли
21
Матусива
Азор
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюнъя
3
Думбия
Камори
10
Зенели
Арбер
29
Балогун
Фоларин
Брест
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Реймс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

17 матчей

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.67

Среднее время на гол

102
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.78
0.63

Среднее время на гол

115
144

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.82
0.65

Тотал матчей

0.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

109
139

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.23
Ле Дуарон Жереми 3 0.23
Онора Франк 2 0.15
Лис-Мелу Пьерр 2 0.15
Слимани Ислам 1 0.08
Белькебла Арис 1 0.08
Дари Ашраф 1 0.08
Фадига Ноа 1 0.08
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 7 (2) 0.54
Ито Дзюнъя 4 0.31
Флипс Алексис 1 0.08
Думбия Камори 1 (1) 0.08
Манетси Маршал 1 0.08
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Слимани Ислам 4 0
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Агбаду Эммануэль 2 2
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Каюсте Йенс 2 1
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Флипс Алексис 1 1
Фас Ваут 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Диуф Йеванн 1 0
Матусива Азор 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
67%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
5
36%
5
50%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
6
23%
4
21%
61-75
6
23%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1
Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1
Реймс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2
Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян 1:0 Заявка 13 9 3 1 24 - 16 30
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
8. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца 0:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
13. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
14. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
15. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
16. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лорьян 1:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
5. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
11. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
13. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян 1:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Ницца 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
19. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
20. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Реймс: 49%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 94'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Онора Франк выиграл воздушное противоборство у Флипс Алексис.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
  • 93'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Фоларин Балогун уходит с поля и его заменяет Noah Holm
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 90'
    Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 90'
    Реймс начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 85'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      85'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой справа.
    • 85'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 85'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 85'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 84'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Камара Махди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Брест пытается что-то создать.
    • 83'
      Камблан Аксель нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      83'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 83'
      Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Локо Брэдли из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      82'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Флипс Алексис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
    • 81'
      Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 80'
      Бласкес Хоакин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 79'
      Ван Берген Митчелл пробует нанести удар издали, но Хоакин Бласкес держит все под контролем
    • 79'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Фол, нарушение
      78'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Камблан Аксель
    • 78'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Белькебла Арис.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 77'
      Брест пытается что-то создать.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 77'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 77'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 76'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 75'
      Брест пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Реймс: 49%.
    • 75'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
    • 74'
      Тактическая замена. Маньетти Уго уходит с поля и его заменяет Белькебла Арис
    • 74'
      Тактическая замена. Слимани Ислам уходит с поля и его заменяет Камблан Аксель
    • Желтая карточка
      73'
      Слимани Ислам получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      73'
      Безумный фол. Слимани Ислам грубо играет против соперника. Пострадал Матусива Азор
    • 73'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      72'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс в офсайде
    • Фол, нарушение
      72'
      Жереми Ле Дуарон задерживает мяч рукой
    • 71'
      Бласкес Хоакин взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 71'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 71'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 70'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Реймс: 49%.
    • 70'
      Флипс Алексис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 69'
      Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 69'
      Диуф Йеванн делает важнейший сейв!
    • 68'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 68'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон
    • 67'
      Ван Берген Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
    • 66'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Реймс: 49%.
    • 66'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Перейра-Лаже Матиаш
    • 65'
      Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 65'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
    • 64'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Дюверн Жан-Кевин выиграл воздушное противоборство у Флипс Алексис.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 62'
      Оооо... вот это был удар! Локо Брэдли должен был забить с этой позиции.
    • 62'
      Локо Брэдли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Матч возобновлен
    • 61'
      Тактическая замена. Лопи Дион уходит с поля и его заменяет Каюсте Йенс
    • 61'
      Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
    • 60'
      Гравильон Эндрю получил травму и заменен. Cheick Keita выходит на поле.
    • 60'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
    • Травма, повреждение
      59'
      Гравильон Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 58'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 57'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Реймс: 48%.
    • Желтая карточка
      55'
      Флипс Алексис получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      55'
      Безумный фол. Флипс Алексис грубо играет против соперника. Пострадал Маньетти Уго
    • Фол, нарушение
      55'
      Перейра-Лаже Матиаш задерживает мяч рукой
    • 54'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      52'
      Слимани Ислам из команды Брест в офсайде
    • 52'
      Брест пытается что-то создать.
    • 52'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 51'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 50'
      Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      50'
      Kamory Doumbia из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Камара Махди пострадал.
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 54%, Реймс: 46%.
    • 50'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Фоларин Балогун.
    • 49'
      Слимани Ислам из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      49'
      Зенели Арбер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Ито Дзюнъя нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Дюверн Жан-Кевин не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Брест пытается что-то создать.
    • 47'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 55%, Реймс: 45%.
    • 49'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      49'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      49'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест в офсайде
    • 48'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Офсайд
      47'
      Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
    • 47'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 54%, Реймс: 46%.
    • 45'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Перейра-Лаже Матиаш пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 45'
      Брест пытается что-то создать.
    • 44'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      43'
      Онора Франк из команды Брест опасно и грубо сыграл. Диуф Йеванн пострадал.
    • 43'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Слимани Ислам
    • 42'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 41'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Реймс: 47%.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 41'
      Шанс! Лопи Дион из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 41'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      41'
      Флипс Алексис из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 41'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Слимани Ислам выиграл воздушное противоборство у Гравильон Эндрю.
    • 36'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Фоларин Балогун
    • 35'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Брест пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 56%, Реймс: 44%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Матусива Азор из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Онора Франк пострадал.
    • 34'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Ито Дзюнъя навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 33'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      32'
      Фадига Ноа из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюнъя.
    • 31'
      Локо Брэдли из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      31'
      Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Лопи Дион ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 58%, Реймс: 42%.
    • 30'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Kamory Doumbia из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 56%, Реймс: 44%.
    • 29'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Локо Брэдли из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      27'
      Брассье Лилиан наказан за толчок Абдельамид Юнис
    • 27'
      Диуф Йеванн делает важнейший сейв!
    • 27'
      Оооо... вот это был удар! Фадига Ноа должен был забить с этой позиции.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Фадига Ноа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 57%, Реймс: 43%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Абдельамид Юнис.
    • 24'
      Бласкес Хоакин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
    • 22'
      Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 21'
      Шанс! Слимани Ислам из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 21'
      Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 49%, Реймс: 51%.
    • 20'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Реймс начинает контратаку
    • 18'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Бласкес Хоакин взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 16'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 16'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 49%, Реймс: 51%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Гравильон Эндрю наказан за толчок Брассье Лилиан
    • 15'
      Перейра-Лаже Матиаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Фадига Ноа из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      15'
      Флипс Алексис из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 14'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Реймс начинает контратаку
    • 14'
      Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 13'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      11'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      11'
      Слимани Ислам из команды Брест в офсайде
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 46%, Реймс: 54%.
    • 10'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Бласкес Хоакин взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 42%, Реймс: 58%.
    • 10'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Абдельамид Юнис наказан за толчок Фадига Ноа
    • Фол, нарушение
      9'
      Слимани Ислам из команды Брест толкнул локтем оппонента. Это Матусива Азор заработал фол
    • 8'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Ито Дзюнъя выиграл воздушное противоборство у Перейра-Лаже Матиаш.
    • 7'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Локо Брэдли выиграл воздушное противоборство у Дель Кастильо Ромен.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 6'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Реймс: 49%.
    • 5'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 4'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Фадига Ноа ошибается в защите.
    • 4'
      Перейра-Лаже Матиаш выиграл воздушное противоборство у Kamory Doumbia.
    • Офсайд
      3'
      Слимани Ислам из команды Брест в офсайде
    • 2'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Брест 33.6% (42)
    X 54.4% (68)
    Реймс 12% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Брест 0:0 Реймс

    Исход игры
    Брест
    33.6% (42)
    Ничья
    54.4% (68)
    Реймс
    12% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.5% (27)
    Меньше
    77.5% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (90)
    Нет
    25% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.2% (64)
    1:0 Брест
    14.4% (18)
    2:1 Брест
    12.8% (16)
    1:2 Реймс
    4.8% (6)
    0:1 Реймс
    3.2% (4)
    2:0 Брест
    3.2% (4)
    1:3 Реймс
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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