Скардовелли Вандерсон заменил Маланга Сарра в составе "Монако", а Абдулайе Бамба появился у "Анже" на поле вместо травмированного Яна Валери.

Вандерсон навесил с правого фланга, кто-то из гостей коснулся мяча, и подаст угловой "Монако" с левой стороны.

Минамино навесил с обозначенного корнера, и мяч головой вынес из своей штрафной Унтонджи.

Мяч попал в руку Абделли в правой части штрафной монегасков - мелкое нарушение визитёров в атаке.

С первых минут второго тайма мячом завладел "Монако", а гости выполняют оборонительные задачи. На протяжении большей части первой половины встречи было так же.

Марипан совершил небольшое нарушение правил против Саламы на половине поля соперника.

Дальний удар Абделли не стал проблемой для Нюбеля, остановившего мяч и зафиксировавшего его.

Минамино подхватил мяч метрах в десяти от штрафной "Анже", продвинулся вперёд и пробил в левый угол, где Яхья отразил футбольный снаряд, поэтому будет угловой.

Левофланговый корнер не привёл к какому-либо обострению у ворот "Анже". И добавлены к первому тайму 2 минуты.

Минамино не верит своим глазам. Он столкнулся с Валери на входе в чужую штрафную с левой стороны, и судья свистнула фол со стороны Такуми.

Аклиуш выполнил кросс с правого фланга, и Яхья Фофана поймал этот мяч.

Свисток на перерыв. Счёт 0:0, "Монако" не забил в конце первого тайма пенальти.

Салама собирался обработать высокий мяч в чужой штрафной и в самый ответственный момент поскользнулся без чьей-либо помощи.

Бен-Йеддер пытался прострелить с правого края вратарской, но ему навстречу выдвинулся и прервал эту передачу Яхья Фофана.

Минамино готовится исполнить штрафной с правого края (там Батиста Менди сфолил против Эмболо).

Откровенно плохую подачу исполнил Минамино со стандарта - низкую в руки Яхья Фофана.

Аклиуш нашёл себя лежащим на газоне - Капель помог ему оказаться в таком состоянии.

А теперь пенальти в ворота "Анже"! Ибраим Амаду задел в своей штрафной упавшего на газон Виссама Бен-Йеддера.

Бен-Йеддер не забивает пенальти! Пробил Виссам с точки в левый от себя угол, и как раз туда прыгнул потащивший этот удар Яхья Фофана. На подборе были игроки гостей.

Было бы хорошо для "Монако" забить гол в раздевалку. Но ещё есть у них время, чтобы сделать это с игры.

32' Минамино вбросит аут в середине поля. В последнюю минуту мяч держался у гостей, ничего интересного не придумавших.

31' Причудливые тени на поле стадиона "Луи II" повторяют очертания навесных конструкций над трибунами.

30' Бен-Йеддер безадресно прострелил с лёта с правого края вратарской площади "Анже".

29' Менди Батиста приземлил Бен-Йеддера толчком в спину на левом фланге обороны.

28' Бездарно распорядился в штрафной соперника мячом Эну, хотя когда он входил он в эту самую штрафную после обыгрыша оппонента, там было свободное пространство.

27' Сорвался мяч с ноги у игрока хозяев на правом фланге, и получился прострел в руки Яхья Фофана, а не на ногу Бен-Йеддеру.

26' Абделли поднялся на ноги не сразу, но обошёлся без медицинской помощи.

25' Маланг Сарр в подкате задел ноги Химада Абделли на чужой половине поля и получил жёлтую карточку.

25' Аклиуш на правом краю не нашёл возможности для доставки мяча в штрафную и просто подарил мяч сопернику.

23' "Монако" продолжает сохранять территориальное преимущество и играть первым номером.

23' "Анже" идёт в зоне вылета, а "Монако" борется и намерен дальше биться за попадание в тот или иной еврокубок. Так что фаворит матча очевиден.

22' Аклиуш в подкате сыграл и в мяч, и в ноги Капелю в центре поля. Зафиксирован фол игрока "Монако".

20' Эмболо налетел на Бенталеба возле чужой штрафной площади - фол монегасков в нападении.

19' Да, действительно, Адриен Эну нарисовал падение. И получил жёлтую карточку за симуляцию. Маланг Сарр был ни в чём не виноват.

19' Решение арбитра отменено - нет пенальти.

19' Судья Стефани Фраппар побежала смотреть видеоповтор.

18' Пенальти в ворота "Монако"! Маланг Сарр далеко отпустил мяч от себя в своей штрафной и подсёк на газон Адриена Эну.

16' В контратаку понеслись визитёры после корнера у своих ворот, и казалось, что будет выход один на один, но не хватило скорости и техники Саламе, его настигли защитники монегасков.

15' Капель "принял" подачу Аклиуша и ногой из своей штрафной несколько коряво вынес мяч на угловой.

14' Абделли толкнул на газон Сарра. "Монако" подаст штрафной с левого полуфланга.

13' Минамино выпилил длинный перевод из центра поля в чужую штрафную, и Яхья Фофана уверенно зафиксировал этот мяч.

12' Монегаски принялись за позиционную атаку после своего корнера, раскатывают мяч в середине поля.

11' Якобсу помешали прострелить с левого полуфланга, будет угловой удар "Монако".

10' В спокойном ключе проходит игра, команды не горят желанием форсировать обстановку.

9' Матазо уронил Валери на своей половине поля, а далее подача со штрафного не позволила "Анже" обострить ситуацию.

8' Минамино подал штрафной, и ничего опасного не получилось, мяч оказался в руках у Яхья Фофана.

7' Капель обхватил сзади руками Аклиуша, затруднив тому проход по правому флангу. Небольшой фол команды гостей

6' Яхья Фофана прервал прострел с левого фланга на корнер. После подачи этого углового и скидки партнёра вратарь "Анже" забрал мяч в руки.

5' Пробовали гости организовать что-то опасное правым флангом, не получилось, даже углового не добились.

4' Такуми Минамино подтолкнул Адриена Эну около угла чужой штрафной - мелкий фол "Монако" в атаке.

3' Аклиуш дважды задумывал выполнить подачу с правого края. Первая таковая была перехвачена защитой "Анже" внутри штрафной, а вторая - сразу же.

3' Тяготеют к правому флангу хозяева поля, сейчас они заработали там угловой.

2' Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе "Монако". То есть пока остался, а по ходу матча может выйти на замену.

1' "Монако" играет в бело-красной форме, тогда как у "Анже" чёрно-белая расцветка.