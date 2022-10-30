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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Монако
0:0
Второй тайм: 51'
Анже
0'
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Сарр Маланг
20' Желтая карточка
Эну Адриен
25' Желтая карточка
Сарр Маланг
0:0
41' Не забитый пенальти
Бен-Йеддер Виссам
45' Желтая карточка
Минамино Такуми

Ход матча

18'
Сарр Маланг
 
20'
 
Эну Адриен
25'
Сарр Маланг
 
41'
Бен-Йеддер Виссам
0:0
45'
Минамино Такуми
 
46'
 
Бамба Абдулайе
Валери Ян
46'
Скардовелли Вандерсон
Сарр Маланг
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 127
Монако 100% (127)
X 0% (0)
Анже 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Анже
6.60
5.61
8.22
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
23
Сарр
Маланг
21
Аклиуш
Манес
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
15
Матазо
Элио
18
Минамино
Такуми
36
Эмболо
Брель
10
Бен-Йеддер
Виссам
30
Фофана
Яхья
22
Унтонджи
Седрик
17
Амаду
Ибраим
2
Менди
Батиста
94
Валери
Ян
15
Капель
Пьеррик
10
Абделли
Химад
6
Бенталеб
Набиль
8
Унаи
Аззедин
11
Салама
Амин
23
Эну
Адриен
Монако
3-4-1-2
Анже
5-3-2

История личных встреч

Монако
Анже

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л2
2:2
Л2
1:2
Л2
1:2
К
4:3
Л2
1:3

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.8

Среднее время на гол

62
50

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.78

Среднее время на гол

75
115

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.32
1.32

Тотал матчей

0.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 5 0.38
Бен-Йеддер Виссам 5 (1) 0.38
Марипан Гильермо 2 0.15
Бадьяшиль Бенуа 2 0.15
Кайо Энрике 1 0.08
Дисаси Аксель 1 0.08
Минамино Такуми 1 0.08
Головин Александр 1 0.08
Фолланд Кевин 1 0.08
Дьятта Крепен 1 0.08
Боаду Мирон 1 0.08
Диоп Софьян 1 0.08
Фофана Юссуф 1 0.08
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.23
Эну Адриен 3 0.23
Салама Амин 3 0.23
Бенталеб Набиль 2 0.15
Дьони Лои 2 0.15
Блажич Миха 1 0.08
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Нюбель Александр 2 0
Кайо Энрике 2 0
Дьятта Крепен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сарр Маланг 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 4 1
Буфаль Софьян 2 1
Шабанович Халид 1 1
Унтонджи Седрик 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
67%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
3
13%
3
19%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
25%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
4
17%
3
19%
76-90

Пропущено

17
27
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
1
6%
6
22%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
7
26%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
3
18%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1
Анже
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3
Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Ренн 2:0 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
4. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако 0:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 18 22
7. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
8. Клермон 0:0 Заявка 13 5 3 5 16 - 19 18
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс 0:0 Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Нант 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 20 12
15. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
16. Монпелье 0:2 Заявка 13 4 0 9 22 - 26 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест 0:0 Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Анже 0:0 Заявка 13 2 3 8 14 - 29 9
20. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн 2:0 Заявка 7 6 0 1 18 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Монако 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Клермон 0:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
11. Нант 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн 2:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест 0:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Анже 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
19. Монпелье 0:2 Заявка 6 1 0 5 12 - 14 3
20. Нант 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (2)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    50'
    Марипан совершил небольшое нарушение правил против Саламы на половине поля соперника.
  • 49'
    С первых минут второго тайма мячом завладел "Монако", а гости выполняют оборонительные задачи. На протяжении большей части первой половины встречи было так же.
  • Фол, нарушение
    48'
    Мяч попал в руку Абделли в правой части штрафной монегасков - мелкое нарушение визитёров в атаке.
  • 47'
    Минамино навесил с обозначенного корнера, и мяч головой вынес из своей штрафной Унтонджи.
  • Угловой
    47'
    Вандерсон навесил с правого фланга, кто-то из гостей коснулся мяча, и подаст угловой "Монако" с левой стороны.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Скардовелли Вандерсон заменил Маланга Сарра в составе "Монако", а Абдулайе Бамба появился у "Анже" на поле вместо травмированного Яна Валери.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Счёт 0:0, "Монако" не забил в конце первого тайма пенальти.
  • 45'
    Аклиуш выполнил кросс с правого фланга, и Яхья Фофана поймал этот мяч.
  • Травма, повреждение
    45'
    Оказывают медицинскую помощь Яну Валери. Затягивается пауза.
  • Фол, нарушение
    45'
    Минамино не верит своим глазам. Он столкнулся с Валери на входе в чужую штрафную с левой стороны, и судья свистнула фол со стороны Такуми. 
  • Дополнительное время
    45'
    Левофланговый корнер не привёл к какому-либо обострению у ворот "Анже". И добавлены к первому тайму 2 минуты.
  • Угловой
    44'
    Минамино подхватил мяч метрах в десяти от штрафной "Анже", продвинулся вперёд и пробил в левый угол, где Яхья отразил футбольный снаряд, поэтому будет угловой.
  • Офсайд
    44'
    ГОЛ! 0:1! Аззедин Унаи! ОТМЕНА ГОЛА! 0:0! Положение "вне игры".
  • 43'
    Дальний удар Абделли не стал проблемой для Нюбеля, остановившего мяч и зафиксировавшего его.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Было бы хорошо для "Монако" забить гол в раздевалку. Но ещё есть у них время, чтобы сделать это с игры.
    • Не забитый пенальти
      41'
      Бен-Йеддер не забивает пенальти! Пробил Виссам с точки в левый от себя угол, и как раз туда прыгнул потащивший этот удар Яхья Фофана. На подборе были игроки гостей.
    • Видеоповтор
      40'
      Арбитр слушает видеоассистентов. Пенальти подтверждён.
    • Пенальти!
      39'
      А теперь пенальти в ворота "Анже"! Ибраим Амаду задел в своей штрафной упавшего на газон Виссама Бен-Йеддера.
    • Фол, нарушение
      38'
      Аклиуш нашёл себя лежащим на газоне - Капель помог ему оказаться в таком состоянии.
    • Фол, нарушение
      37'
      Мелким нарушением отметились хозяева в середине поля - Эмболо подтолкнул Бенталеба.
    • 36'
      Откровенно плохую подачу исполнил Минамино со стандарта - низкую в руки Яхья Фофана.
    • Фол, нарушение
      35'
      Минамино готовится исполнить штрафной с правого края (там Батиста Менди сфолил против Эмболо).
    • 34'
      Бен-Йеддер пытался прострелить с правого края вратарской, но ему навстречу выдвинулся и прервал эту передачу Яхья Фофана.
    • 33'
      Салама собирался обработать высокий мяч в чужой штрафной и в самый ответственный момент поскользнулся без чьей-либо помощи.
    • 32'
      Минамино вбросит аут в середине поля. В последнюю минуту мяч держался у гостей, ничего интересного не придумавших.
    • 31'
      Причудливые тени на поле стадиона "Луи II" повторяют очертания навесных конструкций над трибунами.
    • 30'
      Бен-Йеддер безадресно прострелил с лёта с правого края вратарской площади "Анже".
    • Фол, нарушение
      29'
      Менди Батиста приземлил Бен-Йеддера толчком в спину на левом фланге обороны.
    • 28'
      Бездарно распорядился в штрафной соперника мячом Эну, хотя когда он входил он в эту самую штрафную после обыгрыша оппонента, там было свободное пространство. 
    • 27'
      Сорвался мяч с ноги у игрока хозяев на правом фланге, и получился прострел в руки Яхья Фофана, а не на ногу Бен-Йеддеру.
    • 26'
      Абделли поднялся на ноги не сразу, но обошёлся без медицинской помощи.
    • Желтая карточка
      25'
      Маланг Сарр в подкате задел ноги Химада Абделли на чужой половине поля и получил жёлтую карточку.
    • 25'
      Аклиуш на правом краю не нашёл возможности для доставки мяча в штрафную и просто подарил мяч сопернику.
    • 23'
      "Монако" продолжает сохранять территориальное преимущество и играть первым номером.
    • 23'
      "Анже" идёт в зоне вылета, а "Монако" борется и намерен дальше биться за попадание в тот или иной еврокубок. Так что фаворит матча очевиден.
    • Фол, нарушение
      22'
      Аклиуш в подкате сыграл и в мяч, и в ноги Капелю в центре поля. Зафиксирован фол игрока "Монако".
    • Фол, нарушение
      20'
      Эмболо налетел на Бенталеба возле чужой штрафной площади - фол монегасков в нападении.
    • Желтая карточка
      19'
      Да, действительно, Адриен Эну нарисовал падение. И получил жёлтую карточку за симуляцию. Маланг Сарр был ни в чём не виноват.
    • 19'
      Решение арбитра отменено - нет пенальти.
    • Видеоповтор
      19'
      Судья Стефани Фраппар побежала смотреть видеоповтор.
    • Пенальти!
      18'
      Пенальти в ворота "Монако"! Маланг Сарр далеко отпустил мяч от себя в своей штрафной и подсёк на газон Адриена Эну.
    • 16'
      В контратаку понеслись визитёры после корнера у своих ворот, и казалось, что будет выход один на один, но не хватило скорости и техники Саламе, его настигли защитники монегасков.
    • 15'
      Капель "принял" подачу Аклиуша и ногой из своей штрафной несколько коряво вынес мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      14'
      Абделли толкнул на газон Сарра. "Монако" подаст штрафной с левого полуфланга.
    • 13'
      Минамино выпилил длинный перевод из центра поля в чужую штрафную, и Яхья Фофана уверенно зафиксировал этот мяч.
    • 12'
      Монегаски принялись за позиционную атаку после своего корнера, раскатывают мяч в середине поля.
    • Угловой
      11'
      Якобсу помешали прострелить с левого полуфланга, будет угловой удар "Монако".
    • 10'
      В спокойном ключе проходит игра, команды не горят желанием форсировать обстановку.
    • Фол, нарушение
      9'
      Матазо уронил Валери на своей половине поля, а далее подача со штрафного не позволила "Анже" обострить ситуацию.
    • 8'
      Минамино подал штрафной, и ничего опасного не получилось, мяч оказался в руках у Яхья Фофана.
    • Фол, нарушение
      7'
      Капель обхватил сзади руками Аклиуша, затруднив тому проход по правому флангу. Небольшой фол команды гостей
    • Угловой
      6'
      Яхья Фофана прервал прострел с левого фланга на корнер. После подачи этого углового и скидки партнёра вратарь "Анже" забрал мяч в руки.
    • 5'
      Пробовали гости организовать что-то опасное правым флангом, не получилось, даже углового не добились.
    • Фол, нарушение
      4'
      Такуми Минамино подтолкнул Адриена Эну около угла чужой штрафной - мелкий фол "Монако" в атаке.
    • 3'
      Аклиуш дважды задумывал выполнить подачу с правого края. Первая таковая была перехвачена защитой "Анже" внутри штрафной, а вторая - сразу же.
    • Угловой
      3'
      Тяготеют к правому флангу хозяева поля, сейчас они заработали там угловой.
    • 2'
      Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе "Монако". То есть пока остался, а по ходу матча может выйти на замену.
    • 1'
      "Монако" играет в бело-красной форме, тогда как у "Анже" чёрно-белая расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Монако: 62%, Анже: 38%.
    • 50'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      49'
      Ох, нехорошо это выглядит. Валери Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Желтая карточка
      47'
      Минамино Такуми получил желтую карточку от судьи
    • Травма, повреждение
      47'
      Валери Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      46'
      Минамино Такуми из команды Монако толкнул локтем оппонента. Это Валери Ян заработал фол
    • 46'
      Монако пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Монако пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Монако: 61%, Анже: 39%.
    • 45'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Капель Пьеррик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Минамино Такуми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Минамино Такуми пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем
    • 44'
      Монако начинает контратаку
    • 44'
      Капель Пьеррик ошибается в защите.
    • Офсайд
      44'
      Аззеддин Унахи из команды Анже в офсайде
    • 43'
      Анже начинает контратаку
    • 43'
      Монако пытается что-то создать.
    • 43'
      Абделли Химад пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
    • 43'
      Анже пытается что-то создать.
    • 42'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Анже контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Монако поставил подножку. Пострадал Унтонджи Седрик
    • Описание гола
      41'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Бен-Йеддер Виссам взялся за удар, но Фофана Яхья заблокировал его!
    • 41'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Монако пробьет пенальти!
    • 40'
      Контроль мяча: Монако: 64%, Анже: 36%.
    • 40'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      40'
      ПЕНАЛЬТИ - Амаду Ибраим из команды Анже привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бен-Йеддер Виссам.
    • 39'
      Минамино Такуми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Монако пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      39'
      Капель Пьеррик наказан за толчок Maghnes Akliouche
    • 38'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 37'
      Анже пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      37'
      Эмболо Брель наказан за толчок Бенталеб Набиль
    • 36'
      Менди Батиста ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Монако: 62%, Анже: 38%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Назначен штрафной. Пострадал Эмболо Брель, его свалил Менди Батиста.
    • 34'
      Монако контролирует мяч.
    • 34'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Бен-Йеддер Виссам. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Бен-Йеддер Виссам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Монако пытается что-то создать.
    • 33'
      Сарр Маланг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Анже начинает контратаку
    • 32'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 31'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • Фол, нарушение
      31'
      Марипан Гильермо из команды Монако опасно и грубо сыграл. Эну Адриен пострадал.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 30'
      Бен-Йеддер Виссам из команды Монако не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 30'
      Минамино Такуми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Аззеддин Унахи выиграл воздушное противоборство у Бен-Йеддер Виссам.
    • 30'
      Контроль мяча: Монако: 65%, Анже: 35%.
    • 30'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      29'
      Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Бен-Йеддер Виссам.
    • 29'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Maghnes Akliouche ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Бенталеб Набиль наказан за толчок Минамино Такуми
    • 27'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      25'
      Сарр Маланг получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      25'
      Сарр Маланг из команды Монако опасно и грубо сыграл. Абделли Химад пострадал.
    • 25'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Монако: 65%, Анже: 35%.
    • Фол, нарушение
      24'
      Бен-Йеддер Виссам наказан за толчок Валери Ян
    • 24'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Монако пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Maghnes Akliouche из команды Монако поставил подножку. Пострадал Капель Пьеррик
    • 22'
      Фофана Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Бенталеб Набиль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 21'
      Бенталеб Набиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 21'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Марипан Гильермо успешно блокирует удар.
    • 21'
      Абделли Химад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Марипан Гильермо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      20'
      Минамино Такуми наказан за толчок Бенталеб Набиль
    • 20'
      Монако пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Монако: 69%, Анже: 31%.
    • Желтая карточка
      20'
      Эну Адриен получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      20'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Эну Адриен нырнул в штрафной. Спорно!
    • 20'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Анже не будет бить пенальти!
    • 19'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      18'
      ПЕНАЛЬТИ! - Сарр Маланг из команды Монако нарушает правила против Эну Адриен.
    • 18'
      Сарр Маланг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Монако пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Эмболо Брель наказан за толчок Унтонджи Седрик
    • 16'
      Сарр Маланг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Эну Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Анже начинает контратаку
    • 16'
      Бенталеб Набиль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Минамино Такуми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Капель Пьеррик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 15'
      Контроль мяча: Монако: 71%, Анже: 29%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Абделли Химад наказан за толчок Сарр Маланг
    • 14'
      Монако пытается что-то создать.
    • 13'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Элиот Матазо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Бен-Йеддер Виссам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Менди Батиста ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Монако пытается что-то создать.
    • 12'
      Эну Адриен из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      12'
      Минамино Такуми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Игра в одни ворота сейчас. Монако доминирует и владеет мячом
    • 11'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Анже пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Монако: 80%, Анже: 20%.
    • 9'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Элиот Матазо из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Валери Ян.
    • Фол, нарушение
      8'
      Эну Адриен упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
    • 8'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Салама Амин выиграл воздушное противоборство у Элиот Матазо.
    • 8'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      7'
      Капель Пьеррик из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Maghnes Akliouche.
    • 7'
      Монако контролирует мяч.
    • 6'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Минамино Такуми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Унтонджи Седрик успешно блокирует удар.
    • 6'
      Исмаил Якобс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Контроль мяча: Монако: 81%, Анже: 19%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 5'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Минамино Такуми наказан за толчок Эну Адриен
    • 4'
      Аззеддин Унахи из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Maghnes Akliouche навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Монако пытается что-то создать.
    • 1'
      Монако контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Монако начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Монако 0:0 Анже онлайн

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    Прогнозы на матч Монако 0:0 Анже

    Исход игры
    Монако
    100% (127)
    Ничья
    0% (0)
    Анже
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (52)
    Меньше
    57.02% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    37.19% (45)
    Нет
    62.81% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    44.1% (56)
    2:1 Монако
    22.8% (29)
    3:1 Монако
    11% (14)
    1:0 Монако
    10.2% (13)
    3:0 Монако
    3.9% (5)
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