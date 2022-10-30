Тур: 13. Стадион: Луи II. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
18' Undefined phrase: football_event_Сарр Маланг
20' Желтая карточкаЭну Адриен
25' Желтая карточкаСарр Маланг
0:0
41' Не забитый пенальтиБен-Йеддер Виссам
45' Желтая карточкаМинамино Такуми
Ход матча
18'
20'
25'
41'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
23
Сарр
Маланг
21
Аклиуш
Манес
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
15
Матазо
Элио
36
Эмболо
Брель
30
Фофана
Яхья
17
Амаду
Ибраим
94
Валери
Ян
11
Салама
Амин
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
21 Аклиуш МанесЗащитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
17 Амаду ИбраимЗащитник
- Защитник
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
-
29 Камара УсманНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Монако
Анже
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.44
1.8
Среднее время на гол
62
50
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.78
Среднее время на гол
75
115
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.32
1.32
Тотал матчей
0.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|5
|0.38
|Бен-Йеддер Виссам
|5 (1)
|0.38
|Марипан Гильермо
|2
|0.15
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.15
|Кайо Энрике
|1
|0.08
|Дисаси Аксель
|1
|0.08
|Минамино Такуми
|1
|0.08
|Головин Александр
|1
|0.08
|Фолланд Кевин
|1
|0.08
|Дьятта Крепен
|1
|0.08
|Боаду Мирон
|1
|0.08
|Диоп Софьян
|1
|0.08
|Фофана Юссуф
|1
|0.08
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (2)
|0.23
|Эну Адриен
|3
|0.23
|Салама Амин
|3
|0.23
|Бенталеб Набиль
|2
|0.15
|Дьони Лои
|2
|0.15
|Блажич Миха
|1
|0.08
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|1
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Нюбель Александр
|2
|0
|Кайо Энрике
|2
|0
|Дьятта Крепен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|4
|1
|Буфаль Софьян
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
67%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
3
13%
3
19%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
25%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
4
17%
3
19%
76-90
Пропущено
17
27
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
1
6%
6
22%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
7
26%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
3
18%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1
Анже
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3
Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Ренн
|2:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|4.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|7.
|Лилль
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 21
|22
|8.
|Клермон
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|24 - 28
|13
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Осер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 26
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|19.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 29
|9
|20.
|Аяччо
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 5
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Клермон
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|11.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Брест
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Анже
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|19.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 14
|3
|20.
|Нант
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|8
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
Прогнозы на матч Монако 0:0 Анже
Исход игры
Монако
100% (127)
Ничья
0% (0)
Анже
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (52)
Меньше
57.02% (69)
Обе команды забьют
Да
37.19% (45)
Нет
62.81% (76)
Популярный счёт
2:0 Монако
44.1% (56)
2:1 Монако
22.8% (29)
3:1 Монако
11% (14)
1:0 Монако
10.2% (13)
3:0 Монако
3.9% (5)
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