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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лион
0:0
Перерыв
Лилль
0'
41' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен

Ход матча

41'
Да Сильва Дамьен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 132
Лион 57.6% (76)
X 30.3% (40)
Лилль 12.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Лилль
3.55
3.96
4.05
Все Коэффициенты
1
Лопеш
Антони
21
Да
Сильва
Дамьен
17
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
27
Гюсто
Мало
3
Тальяфико
Николас
23
Мендес
Тьяго
6
Какере
Максанс
8
Ауа
Уссем
10
Ляказетт
Александр
9
Дембеле
Мусса
II
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
22
Веа
Тимоти
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
Лион
3-4-1-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Лилль

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 9 побед

32 матча

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.38

Среднее время на гол

62
65

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.41
1.19

Тотал матчей

0.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 7 (1) 0.54
Тете 5 0.38
Токо-Экамби Карл 4 0.31
Дембеле Мусса II 2 0.15
Тальяфико Николас 1 0.08
Ауа Уссем 1 0.08
Люкеба Кастелло 1 0.08
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Какере Максанс 0 0
Февр Ромен 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.69
Бамба Джонатан 4 0.31
Кабелла Реми 3 0.23
Исмаили Гонсалвес 2 0.15
Андре Бенжамин 1 0.08
Уна Адам 1 0.08
Языджи Юсуф 1 0.08
Гомес Анхель 1 0.08
Зедатка Аким 1 0.08
Джало Тьягу 1 0.08
Рибейро Александро 1 0.08
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Тальяфико Николас 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 4 0
Джало Тьягу 4 0
Фонте Жозе 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Гомеш Андре 2 0
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
1
7%
5
38%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
3
14%
5
19%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
6
30%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
3
19%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0
Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2
Лилль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1
Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль 0:0 Заявка 13 7 2 4 25 - 21 23
8. Лион 0:0 Заявка 13 5 3 5 21 - 16 18
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
15. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
16. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лион 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион 0:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 41%, Лилль: 59%.
  • 45'
    Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Да Сильва Дамьен выиграл воздушное противоборство у Кабелла Реми.
    • 37'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 35'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 40%, Лилль: 60%.
    • 35'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 34'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 33'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 33'
      Лилль контролирует мяч.
    • 32'
      Лилль контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 32'
      Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Сантиметры от гола! Бьет Дэвид Джонатан из команды Лилль в перекладину!
    • 31'
      Лилль начинает контратаку
    • 31'
      Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      31'
      Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 39%, Лилль: 61%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Гомес Анхель из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Ауа Уссем.
    • 29'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Да Сильва Дамьен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Да Сильва Дамьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Боатенг Жером из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 26'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Боатенг Жером успешно блокирует удар.
    • 25'
      Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Контроль мяча: Лион: 42%, Лилль: 58%.
    • 24'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Боатенг Жером из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Мало Густо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Лилль контролирует мяч.
    • 22'
      Гомеш Андре из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 21'
      Тальяфико Николас ошибается в защите.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Лилль начинает контратаку
    • 21'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      20'
      Веа Тимоти из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Тальяфико Николас.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 46%, Лилль: 54%.
    • 19'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 18'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лилль контролирует мяч.
    • 17'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 16'
      Шанс! Ляказетт Александр из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 16'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Гомеш Андре успешно блокирует удар.
    • 16'
      Мендес Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Боатенг Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 15'
      Лион контролирует мяч.
    • 15'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Лилль начинает контратаку
    • 15'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 45%, Лилль: 55%.
    • Офсайд
      14'
      Дембеле Мусса II из команды Лион в офсайде
    • Фол, нарушение
      14'
      Дэвид Джонатан задерживает мяч рукой
    • 14'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Дембеле Мусса II выиграл воздушное противоборство у Андре Бенжамин.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 11'
      Веа Тимоти не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Да Сильва Дамьен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
    • 10'
      Лион контролирует мяч.
    • 10'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 39%, Лилль: 61%.
    • 9'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Лион пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 8'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • Угловой
      8'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой слева.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
    • 7'
      Фонте Жозе выиграл воздушное противоборство у Ляказетт Александр.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Исмаили Гонсалвес из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мало Густо
    • 7'
      Лион контролирует мяч.
    • 6'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 26%, Лилль: 74%.
    • 4'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Гомеш Андре из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Ауа Уссем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      2'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
    • Фол, нарушение
      1'
      Мало Густо наказан за толчок Исмаили Гонсалвес
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Лион 57.6% (76)
    X 30.3% (40)
    Лилль 12.1% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Лилль
    3.55
    3.96
    4.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лион 0:0 Лилль онлайн

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    Прогнозы на матч Лион 0:0 Лилль

    Исход игры
    Лион
    57.6% (76)
    Ничья
    30.3% (40)
    Лилль
    12.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.84% (73)
    Меньше
    40.16% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    82.79% (101)
    Нет
    17.21% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    37.1% (49)
    1:1 Ничья
    21.2% (28)
    1:0 Лион
    10.6% (14)
    1:2 Лилль
    7.6% (10)
    2:2 Ничья
    6.1% (8)
    2:0 Лион
    4.5% (6)
    3:2 Лион
    1.5% (2)
    3:1 Лион
    1.5% (2)
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