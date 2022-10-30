Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

38' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Лион

32' Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Лилль

26' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Мало Густо ослабляет давление, выбив мяч.

22' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Гомеш Андре из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Лилль

16' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Боатенг Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Удар от ворот произведет Лион

11' Веа Тимоти не смог попасть в створ ударом издали

11' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Лион

8' Дэвид Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

4' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ауа Уссем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Мало Густо наказан за толчок Исмаили Гонсалвес

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля