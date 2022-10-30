Тур: 13. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Брисар Жером
0'
41' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
48' Желтая карточкаДэвид Джонатан
51' Желтая карточкаЛепнан Йоанн
67' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
1:0
74' ГолЛяказетт Александр
90'+5
Ход матча
41'
48'
51'
67'
70'
74'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
30
Шевалье
Люка
28
Гомеш
Андре
22
Веа
Тимоти
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ТетеПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
15 Февр РоменНападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лион
Лилль
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 9 побед
32 матча
21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.38
Среднее время на гол
62
65
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.41
1.19
Тотал матчей
0.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.62
|Тете
|5
|0.38
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.31
|Дембеле Мусса II
|2
|0.15
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Ауа Уссем
|1
|0.08
|Люкеба Кастелло
|1
|0.08
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|9 (2)
|0.69
|Бамба Джонатан
|4
|0.31
|Кабелла Реми
|3
|0.23
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.15
|Андре Бенжамин
|1
|0.08
|Уна Адам
|1
|0.08
|Языджи Юсуф
|1
|0.08
|Гомес Анхель
|1
|0.08
|Зедатка Аким
|1
|0.08
|Джало Тьягу
|1
|0.08
|Рибейро Александро
|1
|0.08
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Диоманде Синали
|0
|1
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Тете
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Фонте Жозе
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Бамба Джонатан
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
20%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
1
7%
5
38%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Забито
22
26
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
14%
5
19%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
4
18%
5
19%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
6
29%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0
Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2
Лилль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1
Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|24 - 28
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|15.
|Осер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|16.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|19.
|Аяччо
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|13.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Лион 1:0 Лилль
Исход игры
Лион
57.6% (76)
Ничья
30.3% (40)
Лилль
12.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
59.84% (73)
Меньше
40.16% (49)
Обе команды забьют
Да
82.79% (101)
Нет
17.21% (21)
Популярный счёт
2:1 Лион
37.1% (49)
1:1 Ничья
21.2% (28)
1:0 Лион
10.6% (14)
1:2 Лилль
7.6% (10)
2:2 Ничья
6.1% (8)
2:0 Лион
4.5% (6)
3:2 Лион
1.5% (2)
3:1 Лион
1.5% (2)
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