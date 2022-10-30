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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лион
1:0
Конец матча
Лилль
0'
41' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
48' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
51' Желтая карточка
Лепнан Йоанн
67' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
1:0
74' Гол
Ляказетт Александр
90'+5

Ход матча

41'
Да Сильва Дамьен
 
46'
 
Рибейро Александро
Исмаили Гонсалвес
46'
Лепнан Йоанн
Да Сильва Дамьен
 
48'
 
Дэвид Джонатан
51'
Лепнан Йоанн
 
66'
Рен-Аделед Жефф
Ауа Уссем
 
66'
Токо-Экамби Карл
Дембеле Мусса
 
67'
Люкеба Кастелло
 
70'
 
Бамба Джонатан
Гомес Анхель
70'
 
Уна Адам
Веа Тимоти
72'
Февр Ромен
Какере Максанс
 
74'
Ляказетт Александр
(Тальяфико Николас)
1:0
86'
 
Зедатка Аким
Джало Тьягу
86'
 
Байо Мохамед
Гомеш Андре
87'
Шерки Райан
Ляказетт Александр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Лион 57.6% (76)
X 30.3% (40)
Лилль 12.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лопеш
Антони
21
Да
Сильва
Дамьен
17
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
27
Гюсто
Мало
3
Тальяфико
Николас
23
Мендес
Тьяго
6
Какере
Максанс
8
Ауа
Уссем
10
Ляказетт
Александр
9
Дембеле
Мусса
II
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
22
Веа
Тимоти
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
Лион
3-4-1-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Лилль

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 9 побед

32 матча

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.38

Среднее время на гол

62
65

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.41
1.19

Тотал матчей

0.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 8 (1) 0.62
Тете 5 0.38
Токо-Экамби Карл 4 0.31
Дембеле Мусса II 2 0.15
Тальяфико Николас 1 0.08
Ауа Уссем 1 0.08
Люкеба Кастелло 1 0.08
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Какере Максанс 0 0
Февр Ромен 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.69
Бамба Джонатан 4 0.31
Кабелла Реми 3 0.23
Исмаили Гонсалвес 2 0.15
Андре Бенжамин 1 0.08
Уна Адам 1 0.08
Языджи Юсуф 1 0.08
Гомес Анхель 1 0.08
Зедатка Аким 1 0.08
Джало Тьягу 1 0.08
Рибейро Александро 1 0.08
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Тальяфико Николас 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Тете 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 4 0
Джало Тьягу 4 0
Фонте Жозе 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Гомеш Андре 2 0
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Мартен Жонас 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
20%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
1
7%
5
38%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Забито

22
26
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
14%
5
19%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
6
29%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0
Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2
Лилль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1
Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
15. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
16. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
7. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лион: 45%, Лилль: 55%.
  • 94'
    Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Лукас Шевалье ошибается в защите.
  • 93'
    Оооо... вот это был удар! Токо-Экамби Карл должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Токо-Экамби Карл из команды Лион получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Лукас Шевалье все предвидел и спас команду!
  • 93'
    Рен-Аделед Жефф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Лион начинает контратаку
  • 93'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Боатенг Жером из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Боатенг Жером выиграл воздушное противоборство у Фонте Жозе.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Johann Lepenant из команды Лион поставил подножку. Пострадал Зедатка Аким
  • Угловой
    92'
    Уна Адам из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 92'
    Кастелло Лукеба успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 87'
      Ляказетт Александр из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 87'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 87'
      Тактическая замена. Ляказетт Александр уходит с поля и его заменяет Шерки Райан
    • 86'
      Тактическая замена. Гомеш Андре уходит с поля и его заменяет Байо Мохамед
    • 86'
      Тактическая замена. Джало Тьягу уходит с поля и его заменяет Зедатка Аким
    • Фол, нарушение
      86'
      Джало Тьягу наказан за толчок Ляказетт Александр
    • 86'
      Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Лион: 47%, Лилль: 53%.
    • 84'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Лилль контролирует мяч.
    • 82'
      Боатенг Жером из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Лилль начинает контратаку
    • 81'
      Уна Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 80'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Лион: 47%, Лилль: 53%.
    • 80'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 79'
      Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      78'
      Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мало Густо
    • 78'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      77'
      Бамба Джонатан задерживает мяч рукой
    • 76'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      76'
      Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: Лион: 46%, Лилль: 54%.
    • 74'
      Команда Лион забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 74'
      Рен-Аделед Жефф сделал ключевой пас для гола!
    • 74'
      Тальяфико Николас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      74'
      Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ляказетт Александр легко с этим справился!
    • 74'
      Тальяфико Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Рен-Аделед Жефф из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      74'
      Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 73'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 73'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 72'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 72'
      Тактическая замена. Какере Максанс уходит с поля и его заменяет Февр Ромен
    • 72'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 71'
      Кастелло Лукеба успешно блокирует удар.
    • 71'
      Андре Бенжамин из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 71'
      Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      71'
      Уна Адам из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 71'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Тактическая замена. Веа Тимоти уходит с поля и его заменяет Уна Адам
    • 70'
      Тактическая замена. Гомес Анхель уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
    • 70'
      Контроль мяча: Лион: 47%, Лилль: 53%.
    • 69'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 69'
      Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Лилль контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      67'
      Кастелло Лукеба - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Кастелло Лукеба из команды Лион поставил подножку. Пострадал Веа Тимоти
    • 67'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 66'
      Тактическая замена. Дембеле Мусса II уходит с поля и его заменяет Токо-Экамби Карл
    • 66'
      Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Контроль мяча: Лион: 47%, Лилль: 53%.
    • 64'
      Дембеле Мусса II пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем
    • 64'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Лион пытается что-то создать.
    • 63'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
    • 61'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      61'
      Гомес Анхель из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 60'
      Лопеш Антони делает важнейший сейв!
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Гомес Анхель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 60'
      Диаките Бафоде из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Лион: 46%, Лилль: 54%.
    • 59'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 59'
      Джало Тьягу из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 58'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 57'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Диаките Бафоде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Дембеле Мусса II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Лилль контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Лион: 45%, Лилль: 55%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 54'
      Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Гомес Анхель пробил со штрафного прямо в стенку
    • 53'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      52'
      Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      51'
      Johann Lepenant совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Johann Lepenant из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 51'
      Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Лион контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Лион: 44%, Лилль: 56%.
    • 49'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • Желтая карточка
      48'
      Дэвид Джонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      48'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Ауа Уссем.
    • 48'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мало Густо
    • 46'
      Тактическая замена. Да Сильва Дамьен уходит с поля и его заменяет Johann Lepenant
    • 46'
      Тактическая замена. Исмаили Гонсалвес уходит с поля и его заменяет Alexsandro Ribeiro
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 41%, Лилль: 59%.
    • 45'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Лион контролирует мяч.
    • 44'
      Лилль контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 43'
      Веа Тимоти нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
    • 43'
      Тальяфико Николас ошибается в защите.
    • 43'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      41'
      Да Сильва Дамьен получает желтую карточку за игру рукой
    • Фол, нарушение
      41'
      Да Сильва Дамьен задерживает мяч рукой
    • 41'
      Лион контролирует мяч.
    • 40'
      Андре Бенжамин успешно блокирует удар.
    • 40'
      Дембеле Мусса II нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Лион начинает контратаку
    • 40'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 42%, Лилль: 58%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Диаките Бафоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 39'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Мало Густо из команды Лион поставил подножку. Пострадал Исмаили Гонсалвес
    • 38'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Да Сильва Дамьен выиграл воздушное противоборство у Кабелла Реми.
    • 37'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 35'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 40%, Лилль: 60%.
    • 35'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 34'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 33'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 33'
      Лилль контролирует мяч.
    • 32'
      Лилль контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 32'
      Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Сантиметры от гола! Бьет Дэвид Джонатан из команды Лилль в перекладину!
    • 31'
      Лилль начинает контратаку
    • 31'
      Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      31'
      Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 39%, Лилль: 61%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Гомес Анхель из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Ауа Уссем.
    • 29'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Да Сильва Дамьен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Да Сильва Дамьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Боатенг Жером из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 26'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Боатенг Жером успешно блокирует удар.
    • 25'
      Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Контроль мяча: Лион: 42%, Лилль: 58%.
    • 24'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Боатенг Жером из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Мало Густо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Лилль контролирует мяч.
    • 22'
      Гомеш Андре из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 21'
      Тальяфико Николас ошибается в защите.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Лилль начинает контратаку
    • 21'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      20'
      Веа Тимоти из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Тальяфико Николас.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 46%, Лилль: 54%.
    • 19'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 18'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лилль контролирует мяч.
    • 17'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 16'
      Шанс! Ляказетт Александр из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 16'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Гомеш Андре успешно блокирует удар.
    • 16'
      Мендес Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Боатенг Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 15'
      Лион контролирует мяч.
    • 15'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Лилль начинает контратаку
    • 15'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 45%, Лилль: 55%.
    • Офсайд
      14'
      Дембеле Мусса II из команды Лион в офсайде
    • Фол, нарушение
      14'
      Дэвид Джонатан задерживает мяч рукой
    • 14'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Дембеле Мусса II выиграл воздушное противоборство у Андре Бенжамин.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 11'
      Веа Тимоти не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Да Сильва Дамьен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
    • 10'
      Лион контролирует мяч.
    • 10'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 39%, Лилль: 61%.
    • 9'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Лион пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 8'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • Угловой
      8'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой слева.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
    • 7'
      Фонте Жозе выиграл воздушное противоборство у Ляказетт Александр.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Исмаили Гонсалвес из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мало Густо
    • 7'
      Лион контролирует мяч.
    • 6'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 26%, Лилль: 74%.
    • 4'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Гомеш Андре из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Ауа Уссем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      2'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
    • Фол, нарушение
      1'
      Мало Густо наказан за толчок Исмаили Гонсалвес
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Лион 57.6% (76)
    X 30.3% (40)
    Лилль 12.1% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Лион 1:0 Лилль

    Исход игры
    Лион
    57.6% (76)
    Ничья
    30.3% (40)
    Лилль
    12.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.84% (73)
    Меньше
    40.16% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    82.79% (101)
    Нет
    17.21% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    37.1% (49)
    1:1 Ничья
    21.2% (28)
    1:0 Лион
    10.6% (14)
    1:2 Лилль
    7.6% (10)
    2:2 Ничья
    6.1% (8)
    2:0 Лион
    4.5% (6)
    3:2 Лион
    1.5% (2)
    3:1 Лион
    1.5% (2)
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