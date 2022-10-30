Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Ляказетт Александр из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Уна Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Хорошую попытку сделал Кабелла Реми . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Команда Лион забила мяч, хотя лучше играли соперники

74' Тальяфико Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Лион

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

71' Кастелло Лукеба успешно блокирует удар.

71' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Матч возобновлен

69' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

69' Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.

69' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Кастелло Лукеба - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Лилль

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Дембеле Мусса II пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

64' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Хорошую попытку сделал Гомес Анхель . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Диаките Бафоде из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Лион

59' Джало Тьягу из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Дембеле Мусса II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Лилль

54' Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

54' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Гомес Анхель пробил со штрафного прямо в стенку

53' Матч возобновлен

52' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Johann Lepenant совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Лилль

48' Дэвид Джонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Да Сильва Дамьен уходит с поля и его заменяет Johann Lepenant

46' Тактическая замена. Исмаили Гонсалвес уходит с поля и его заменяет Alexsandro Ribeiro