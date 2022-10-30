Тур: 13. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Мийо Бенуа
Ход матча
8'
1:0
23'
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
11
Ньянг
М'Байе
99
Коне
Юссуф
14
Баяла
Сириль
92
Белайли
Юсеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Жоли ПольЗащитник
-
32 Бен ДениЗащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Осер
Аяччо
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
19 матчей
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.56
Среднее время на гол
64
162
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.68
Тотал матчей
0.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
131
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.15
|Да Кошта Нуну
|2
|0.15
|Ньянг М'Байе
|2 (1)
|0.15
|Жубал Мендес
|1
|0.08
|Сахи Хамза
|1
|0.08
|Перрен Гаэтан
|1
|0.08
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.08
|Жанвье Жульян
|1
|0.08
|Эн Готье
|1
|0.08
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0.15
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.08
|Амума Ромен
|1
|0.08
|Авинель Седрик
|1
|0.08
|Баяла Сириль
|1
|0.08
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.08
|Нури Рияд
|0
|0
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|2
|1
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|1
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жубал Мендес
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Видаль Клеман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
30%
2
22%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
26
20
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
6
23%
3
15%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
5
19%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1
Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1
Аяччо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3
Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 21
|22
|7.
|Монако
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 18
|21
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|24 - 28
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|14.
|Осер
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|19.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|3.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Осер
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Осер
|1:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|8
|ПСЖ
|Месси Лионель
|7 (10)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
Прогнозы на матч Осер 1:0 Аяччо
Исход игры
Осер
60.8% (76)
Ничья
35.2% (44)
Аяччо
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.33% (28)
Меньше
76.67% (92)
Обе команды забьют
Да
54.17% (65)
Нет
45.83% (55)
Популярный счёт
1:0 Осер
34.4% (43)
1:1 Ничья
29.6% (37)
2:1 Осер
20.8% (26)
0:0 Ничья
4% (5)
2:0 Осер
3.2% (4)
0:1 Аяччо
2.4% (3)
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