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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Осер
1:0
Второй тайм: 46'
Аяччо
0'
1:0
8' Гол
Сахи Хамза
23' Желтая карточка
Жубал Мендес
39' Желтая карточка
Видаль Клеман

Ход матча

8'
Сахи Хамза
(Отре Матиас)
1:0
23'
Жубал Мендес
 
39'
 
Видаль Клеман

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 125
Осер 60.8% (76)
X 35.2% (44)
Аяччо 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осер
Ничья
Аяччо
2.87
3.22
3.08
Все Коэффициенты
23
Костиль
Бенуа
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
14
Менса
Гидеон
17
Синайоко
Лассин
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
11
Ньянг
М'Байе
9
Да
Кошта
Нуну
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
21
Авинель
Седрик
15
Видаль
Клеман
99
Коне
Юссуф
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
92
Белайли
Юсеф
7
Эль-Идрисси
Мунем
11
Муссити-Око
Бевик
Осер
4-4-2
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Осер
Аяччо

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

19 матчей

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

История матчей

Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
5:1
Л2
2:3
Л2
3:1
Л2
2:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
1:1
Л1
2:1
Л1
4:1
К
1:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.56

Среднее время на гол

64
162

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.68

Тотал матчей

0.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
131

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.15
Да Кошта Нуну 2 0.15
Ньянг М'Байе 2 (1) 0.15
Жубал Мендес 1 0.08
Сахи Хамза 1 0.08
Перрен Гаэтан 1 0.08
Шарбонье Гаэтан 1 0.08
Жанвье Жульян 1 0.08
Эн Готье 1 0.08
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 2 0.15
Мангани Тома 1 (1) 0.08
Амума Ромен 1 0.08
Авинель Седрик 1 0.08
Баяла Сириль 1 0.08
Муссити-Око Бевик 1 0.08
Нури Рияд 0 0
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Ньянг М'Байе 1 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жубал Мендес 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Мангани Тома 2 0
Коне Юссуф 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0
Видаль Клеман 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
30%
2
22%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

26
20
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
6
23%
3
15%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
5
19%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1
Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1
Аяччо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3
Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
7. Монако Заявка 12 6 3 3 23 - 18 21
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
14. Осер 1:0 Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
15. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
16. Нант Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
19. Аяччо 0:1 Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
3. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Осер 1:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
11. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
12. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
13. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо 0:1 Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Осер 1:0 Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
20. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 8
ПСЖ Месси Лионель 7 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Аяччо пытается что-то создать.
  • 46'
    Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Осер: 39%, Аяччо: 61%.
  • 47'
    Команда Осер имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Ньянг М'Байе из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    46'
    Белайли Юсеф из команды Аяччо разыграл угловой с правого угла.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Контроль мяча: Осер: 40%, Аяччо: 60%.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Осер 60.8% (76)
    X 35.2% (44)
    Аяччо 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Аяччо
    2.87
    3.22
    3.08
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    Где смотреть матч Осер 1:0 Аяччо онлайн

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    Прогнозы на матч Осер 1:0 Аяччо

    Исход игры
    Осер
    60.8% (76)
    Ничья
    35.2% (44)
    Аяччо
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.33% (28)
    Меньше
    76.67% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    54.17% (65)
    Нет
    45.83% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Осер
    34.4% (43)
    1:1 Ничья
    29.6% (37)
    2:1 Осер
    20.8% (26)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    2:0 Осер
    3.2% (4)
    0:1 Аяччо
    2.4% (3)
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    Осер
    Аяччо
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