Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Осер имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

42' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Аяччо

42' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осер пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Игрок из команды Осер вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Клеман Видаль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Удар от ворот произведет Аяччо

37' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Эль-Идрисси Мунем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Коне Юссуф из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Осер

32' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Осер

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

31' Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Отре Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Белайли Юсеф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Да Кошта Нуну . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Синайоко Лассин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Игрок из команды Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Осер

24' Белайли Юсеф из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Жубал Мендес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Игрок из команды Осер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Удар от ворот произведет Аяччо

20' Сахи Хамза пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой держит все под контролем

19' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Аяччо

17' Удар от ворот произведет Осер

17' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хорошую попытку сделал Эль-Идрисси Мунем . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Кутадьер Матьё создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Команда Осер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Сахи Хамза из команды Осер правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

8' Отре Матиас пробил со штрафного прямо в стенку

6' Удар от ворот произведет Аяччо

6' Сахи Хамза не смог попасть в створ ударом издали

6' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Отре Матиас пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой держит все под контролем

5' Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Белайли Юсеф из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аяччо начинает с центра поля