Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

44' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хорошую попытку сделал Рашани Эльбасан . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Удар от ворот произведет Нант

43' Оооо... вот это был удар! Рашани Эльбасан должен был забить с этой позиции.

43' Рашани Эльбасан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Маньен Йоанн из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Мерлин Квентин пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

37' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Удар от ворот произведет Нант

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Андрич Комнен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Клермон

32' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Дескамп Реми взял и забрал мяч на выходе

26' [player1] ослабляет давление, выбив мяч.

25' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

22' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Дескамп Реми взял и забрал мяч на выходе

14' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

12' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Андрич Комнен пробует нанести удар издали, но Реми Декамп держит все под контролем

8' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Нант

8' Вивальдо Боргес до Сантос Нето оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Хауи Саиф-Эдин пробует нанести удар издали, но Реми Декамп держит все под контролем

6' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ожье Флоран из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Клермон

2' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля