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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Нант
0:1
Второй тайм: 55'
Клермон
0'
32' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
0:1
54' Гол

Ход матча

32'
 
Кофрие Максимилиано
54'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 125
Нант 76% (95)
X 18.4% (23)
Клермон 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Клермон
3.95
3.79
3.90
Все Коэффициенты
16
Дескамп
Реми
28
Сентонз
Фабьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
8
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
17
Сиссоко
Мусса
27
Саймон
Мозес
14
Ганаго
Игнатиус
99
Диао
Мори
5
Кофрие
Максимилиано
4
Ветеска
Матеуш
21
Ожье
Флоран
7
Маньен
Йоанн
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
91
Бела
Жереми
18
Рашани
Эльбасан
9
Андрич
Комнен
Нант
4-2-3-1
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Клермон

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:3
Л1
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
3:2
Л2
2:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.91

Тотал матчей

0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

61
99

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 4 (1) 0.31
Мохамед Мостафа 3 0.23
Ганаго Игнатиус 3 0.23
Гессан Эванн 1 0.08
Блас Людовик 1 (1) 0.08
Сиссоко Мусса 1 0.08
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 0.23
Андрич Комнен 3 (1) 0.23
Хауи Саиф-Эдин 2 0.15
Киэ Грежон 2 0.15
Гастьен Йоан 1 0.08
Гоналон Максим 1 0.08
Рашани Эльбасан 1 0.08
Бела Жереми 1 0.08
Доссу Жодель 1 0.08
Аллевина Джим 1 0.08
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Жиротто Андрей 2 0
Антуан Комбуаре 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 4 0
Сейду Алиду 4 0
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Маньен Йоанн 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ветеска Матеуш 2 0
Андрич Комнен 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
29%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
5
36%
5
31%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
2
11%
1-15
6
30%
5
26%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4
Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0
Клермон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3
Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Ренн 2:0 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
4. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако 0:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 18 22
7. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
8. Клермон 0:0 Заявка 13 5 3 5 16 - 19 18
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
13. Реймс 0:0 Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Нант 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 20 12
15. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
16. Монпелье 0:2 Заявка 13 4 0 9 22 - 26 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест 0:0 Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Анже 0:0 Заявка 13 2 3 8 14 - 29 9
20. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн 2:0 Заявка 7 6 0 1 18 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Монако 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Клермон 0:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
11. Нант 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже 0:0 Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн 2:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест 0:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Анже 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
19. Монпелье 0:2 Заявка 6 1 0 5 12 - 14 3
20. Нант 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (2)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Нант 76% (95)
    X 18.4% (23)
    Клермон 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Клермон
    3.95
    3.79
    3.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нант 0:1 Клермон онлайн

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    Прогнозы на матч Нант 0:1 Клермон

    Исход игры
    Нант
    76% (95)
    Ничья
    18.4% (23)
    Клермон
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (54)
    Меньше
    55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (70)
    Нет
    41.67% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Нант
    33.6% (42)
    1:0 Нант
    29.6% (37)
    1:1 Ничья
    12.8% (16)
    2:0 Нант
    8.8% (11)
    1:2 Клермон
    4.8% (6)
    3:1 Нант
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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