Тур: 17. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
34' Желтая карточкаMartin Cernek
49' Желтая карточкаБлажек Филип
52' Желтая карточкаЕржабек Михал
65' Желтая карточкаЧоглей Петер
68' Желтая карточкаWisdom Kanu
82' Желтая карточкаСлебодник Тибор
88' Желтая карточкаМендес Алехандро
90'+4
Ход матча
34'
49'
52'
65'
68'
82'
88'
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
22
Mario
Holly
13
Фабри
Андрей
30
Власко
Ян
28
Котула
Юрай
17
Вашко
Филип
16
Бегала
Матуш
30
Brian
Pena
13
Wisdom
Kanu
20
Яношик
Лукаш
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Вацлав МарекНападающий
-
93 Гаша РоманНападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Martin Masik
-
21 Jakub Kousal
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
- Нападающий
-
13 Wisdom KanuНападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Сова ЯкубПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Нападающий
-
-
46 David Petrik
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
Скалица
Земплин
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|3
|0.18
|Власко Ян
|3 (1)
|0.18
|Яо Янн Майкл
|2
|0.12
|Мигалик Ярослав
|1
|0.06
|Гаша Роман
|1
|0.06
|Martin Nagy II
|1
|0.06
|Denis Baumgartner
|1
|0.06
|Ondrej Rudzan
|1
|0.06
|Чоглей Петер
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Силва Адлер
|4 (1)
|0.25
|Wisdom Kanu
|3
|0.19
|Matus Marcin
|3 (1)
|0.19
|Brian Pena
|2
|0.13
|Жофчак Игор
|2 (2)
|0.13
|Ержабек Михал
|1
|0.06
|Michael Ranko
|1
|0.06
|Яношик Лукаш
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блажек Филип
|6
|0
|Чоглей Петер
|4
|1
|Mario Holly
|5
|0
|Власко Ян
|4
|0
|Вацлав Марек
|4
|0
|Гаша Роман
|2
|1
|Яо Янн Майкл
|3
|0
|Потома Денис
|3
|0
|Martin Cernek
|3
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ержабек Михал
|6
|0
|Matus Marcin
|4
|0
|Слебодник Тибор
|4
|0
|Мендес Алехандро
|3
|0
|Нджие Сейни
|3
|0
|Яношик Лукаш
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
|Wisdom Kanu
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Земплин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Земплин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
4
9
Скалица
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Земплин
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
5
56%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
0
0%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
6
43%
4
24%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
13%
3
14%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
7
30%
1
5%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
3
13%
9
41%
61-75
5
22%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 Скалица - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Скалица 3:1 Скалица - Злате Моравце 0:2
Ружомберок - Скалица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - ДАК 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1
Земплин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2
Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1
Результаты матчей
Скалица
Земплин
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Скалица
Земплин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
115
314
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|15
|11
|2
|2
|32 - 13
|35
|2.
|ДАК
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Спартак Трнава
|16
|8
|4
|4
|27 - 15
|28
|4.
|Железярне Подбрезова
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|5.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|7.
|Тренчин
|17
|5
|5
|7
|16 - 21
|20
|8.
|Жилина
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|9.
|Земплин
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|10.
|Злате Моравце
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|11.
|Скалица
|17
|3
|7
|7
|13 - 24
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|17
|1
|6
|10
|15 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|Железярне Подбрезова
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Тренчин
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|6.
|Земплин
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Злате Моравце
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|2.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|5.
|ДАК
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Земплин
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|8
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Фашко Михал
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|ДАК
|Кальмар Жолт
|6
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|6