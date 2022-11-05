  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
ДАК
0:0
Второй тайм: 54'
Спартак Трнава
0'
20' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
50' Желтая карточка
Качер Мирослав

Ход матча

20'
 
Саввидис Кириакос
46'
 
Тайво Абдулрахман
Даниэл Эрик
50'
Качер Мирослав
 
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Спартак Трнава
3.20
3.40
3.10
Все Коэффициенты
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
16
Брунетти
Матеус
44
Рисванис
Спирос
17
Андзуана
Иоан
13
Кальмар
Жолт
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
28
Блэкмэн
Сезар
45
Крстович
Никола
80
Гаврич
Желько
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
77
Боладжи
Казим
15
Прохазка
Роман
88
Саввидис
Кириакос
28
Буката
Мартин
23
Даниэл
Эрик
7
Ристовски
Милан
29
Мишович
Мартин
ДАК
4-3-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Спартак Трнава

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

34 матча

35.3%
14.7%
50%
12 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:1
СГА
1:0
СГА
1:1
С
1:1
С
0:3
СГА
2:0
СГА
3:2
С
0:2
С
2:1
СГА
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

0.82
0.88

Среднее время на гол

109
102

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.65
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 10 0.63
Кальмар Жолт 4 0.25
Санто Регё 3 0.19
Веселовски Доминик 2 0.13
Ammar Ramadan 2 0.13
Гаврич Желько 1 0.06
Николаеску Йон 1 0.06
Кружляк Доминик 1 0.06
Андзуана Иоан 1 0.06
Небыла Себастьян 1 0.06
Цыганик Андрей 0 0
Димун Милан 0 0
Пинту Алекс 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефаник Самуэль 4 0.25
Буката Мартин 4 0.25
Саввидис Кириакос 4 0.25
Ристовски Милан 3 0.19
Бамиделе Юсуф 2 0.13
Мишович Мартин 2 0.13
Тайво Абдулрахман 1 0.06
Даниэл Эрик 1 0.06
Паур Якуб 1 0.06
Коша Себастьян 1 0.06
Боатенг Келвин 1 0.06
Azeez Oseni 1 0.06
Прохазка Роман 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азеведо Дижан 0 0
Штетина Лукаш 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 6 0
Крстович Никола 4 0
Качер Мирослав 2 0
Рисванис Спирос 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Димун Милан 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Нджие Сейни 2 0
Брунетти Матеус 2 0
Кружляк Доминик 1 0
Пинту Алекс 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саввидис Кириакос 5 0
Штетина Лукаш 4 0
Паур Якуб 4 0
Мишович Мартин 2 1
Ристовски Милан 3 0
Прохазка Роман 2 0
Буката Мартин 2 0
Иван Алекс 2 0
Боатенг Келвин 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Чурма Матей 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азеведо Дижан 1 0
Такач Доминик 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боладжи Казим 1 0

Результаты матчей

ДАК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
3
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Спартак Трнава
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
9
ДАК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Спартак Трнава
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

26
25
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
2
8%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
4
15%
8
32%
46-60
8
31%
4
16%
61-75
7
27%
4
16%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
5
31%
4
25%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2
Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Стяуа - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Стяуа 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0

Результаты матчей

ДАК
Спартак Трнава

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ДАК
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
9
6
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 15 11 2 2 32 - 13 35
2. ДАК 0:0 16 8 6 2 27 - 15 30
3. Спартак Трнава 0:0 16 8 5 3 27 - 14 29
4. Железярне Подбрезова 17 7 5 5 24 - 19 26
5. Ружомберок 15 5 8 2 19 - 14 23
6. Дукла Банска-Бистрица 17 6 2 9 21 - 30 20
7. Тренчин 0:0 17 5 5 7 15 - 20 20
8. Жилина 16 5 4 7 22 - 25 19
9. Земплин 0:0 16 5 3 8 16 - 23 18
10. Злате Моравце 15 4 5 6 18 - 22 17
11. Скалица 0:0 17 3 7 7 13 - 24 16
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 17 1 6 10 14 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 0:0 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Слован Братислава 7 6 1 0 19 - 5 19
3. Железярне Подбрезова 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Тренчин 0:0 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Жилина 8 4 2 2 14 - 8 14
6. Земплин 0:0 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Спартак Трнава 0:0 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Злате Моравце 8 2 4 2 12 - 11 10
11. Скалица 0:0 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 0:0 9 5 2 2 17 - 8 17
2. Слован Братислава 8 5 1 2 13 - 8 16
3. Ружомберок 7 3 4 0 10 - 5 13
4. Железярне Подбрезова 9 3 3 3 14 - 12 12
5. ДАК 0:0 8 2 5 1 10 - 9 11
6. Дукла Банска-Бистрица 8 3 1 4 9 - 15 10
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Скалица 0:0 8 1 3 4 6 - 13 6
9. Тренчин 0:0 9 1 3 5 3 - 13 6
10. Жилина 8 1 2 5 8 - 17 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Земплин 0:0 8 1 2 5 6 - 14 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 10 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 8
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Дукла Банска-Бистрица Фашко Михал 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
ДАК Кальмар Жолт 6
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 6
Земплин Ержабек Михал 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    ГОООООЛ ДАК забивает
  • Желтая карточка
    20'
    Саввидис Кириакос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Спартак Трнава
3.20
3.40
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 0:0 Спартак Трнава онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ДАК
Спартак Трнава
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 