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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
ДАК
1:0
Конец матча
Спартак Трнава
0'
20' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
50' Желтая карточка
Качер Мирослав
67' Желтая карточка
Брунетти Матеус
76' Вторая желтая карточка
Саввидис Кириакос
1:0
88' Гол
Крстович Никола
89' Желтая карточка
Крстович Никола
90' Желтая карточка
Ammar Ramadan
90'+5
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
16
Брунетти
Матеус
44
Рисванис
Спирос
17
Андзуана
Иоан
13
Кальмар
Жолт
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
28
Блэкмэн
Сезар
45
Крстович
Никола
80
Гаврич
Желько
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
77
Боладжи
Казим
15
Прохазка
Роман
88
Саввидис
Кириакос
28
Буката
Мартин
23
Даниэл
Эрик
7
Ристовски
Милан
29
Мишович
Мартин
ДАК
4-3-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Спартак Трнава

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

34 матча

35.3%
14.7%
50%
12 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:1
СГА
1:0
СГА
1:1
С
1:1
С
0:3
СГА
2:0
СГА
3:2
С
0:2
С
2:1
СГА
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

0.82
0.88

Среднее время на гол

109
102

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.65
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 11 0.69
Кальмар Жолт 4 0.25
Санто Регё 3 0.19
Веселовски Доминик 2 0.13
Ammar Ramadan 2 0.13
Гаврич Желько 1 0.06
Николаеску Йон 1 0.06
Кружляк Доминик 1 0.06
Андзуана Иоан 1 0.06
Небыла Себастьян 1 0.06
Цыганик Андрей 0 0
Димун Милан 0 0
Пинту Алекс 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефаник Самуэль 4 0.25
Буката Мартин 4 0.25
Саввидис Кириакос 4 0.25
Ристовски Милан 3 0.19
Бамиделе Юсуф 2 0.13
Мишович Мартин 2 0.13
Тайво Абдулрахман 1 0.06
Даниэл Эрик 1 0.06
Паур Якуб 1 0.06
Коша Себастьян 1 0.06
Боатенг Келвин 1 0.06
Azeez Oseni 1 0.06
Прохазка Роман 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азеведо Дижан 0 0
Штетина Лукаш 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 6 0
Крстович Никола 5 0
Брунетти Матеус 3 0
Качер Мирослав 2 0
Рисванис Спирос 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Димун Милан 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Нджие Сейни 2 0
Кружляк Доминик 1 0
Пинту Алекс 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Ammar Ramadan 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саввидис Кириакос 5 1
Штетина Лукаш 4 0
Паур Якуб 4 0
Мишович Мартин 2 1
Ристовски Милан 3 0
Прохазка Роман 2 0
Буката Мартин 2 0
Иван Алекс 2 0
Боатенг Келвин 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Чурма Матей 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азеведо Дижан 1 0
Такач Доминик 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боладжи Казим 1 0

Результаты матчей

ДАК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
3
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Спартак Трнава
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
9
ДАК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Спартак Трнава
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
6
33%
3
20%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

27
25
7 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
7%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
4
15%
8
32%
46-60
8
30%
30%
4
16%
61-75
8
30%
30%
4
16%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
5
31%
4
24%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2
Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Стяуа - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Стяуа 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0

Результаты матчей

ДАК
Спартак Трнава

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ДАК
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
4
3
5
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
6
3
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
9
7
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 15 11 2 2 32 - 13 35
2. ДАК 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Спартак Трнава 16 8 4 4 27 - 15 28
4. Железярне Подбрезова 17 7 5 5 24 - 19 26
5. Ружомберок 15 5 8 2 19 - 14 23
6. Дукла Банска-Бистрица 17 6 2 9 21 - 30 20
7. Тренчин 17 5 5 7 16 - 21 20
8. Жилина 16 5 4 7 22 - 25 19
9. Земплин 16 5 3 8 16 - 23 18
10. Злате Моравце 15 4 5 6 18 - 22 17
11. Скалица 17 3 7 7 13 - 24 16
12. Татран Липтовски-Микулаш 17 1 6 10 15 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 8 7 0 1 18 - 6 21
2. Слован Братислава 7 6 1 0 19 - 5 19
3. Железярне Подбрезова 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Тренчин 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Жилина 8 4 2 2 14 - 8 14
6. Земплин 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Злате Моравце 8 2 4 2 12 - 11 10
11. Скалица 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 5 1 2 13 - 8 16
2. Спартак Трнава 9 5 1 3 17 - 9 16
3. Ружомберок 7 3 4 0 10 - 5 13
4. Железярне Подбрезова 9 3 3 3 14 - 12 12
5. ДАК 8 2 5 1 10 - 9 11
6. Дукла Банска-Бистрица 8 3 1 4 9 - 15 10
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Скалица 8 1 3 4 6 - 13 6
9. Тренчин 9 1 3 5 4 - 14 6
10. Жилина 8 1 2 5 8 - 17 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Земплин 8 1 2 5 6 - 14 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 11 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 8
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Дукла Банска-Бистрица Фашко Михал 6 (1)
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Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 5
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
ДАК Кальмар Жолт 6
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 6
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      21'
      ГОООООЛ ДАК забивает
    • Желтая карточка
      20'
      Саввидис Кириакос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ДАК 1:0 Спартак Трнава онлайн

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