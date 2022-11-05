Тур: 17. Стадион: MOL Arena.
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
50' Желтая карточкаКачер Мирослав
67' Желтая карточкаБрунетти Матеус
76' Вторая желтая карточкаСаввидис Кириакос
1:0
88' ГолКрстович Никола
89' Желтая карточкаКрстович Никола
90' Желтая карточкаAmmar Ramadan
90'+5
Ход матча
50'
67'
88'
1:0
89'
90'
78
Пинту
Алекс
13
Кальмар
Жолт
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
22 Иван АлексЗащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Azeez Oseni
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
ДАК
Спартак Трнава
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
34 матча
35.3%
14.7%
50%
12 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
0.82
0.88
Среднее время на гол
109
102
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.65
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|11
|0.69
|Кальмар Жолт
|4
|0.25
|Санто Регё
|3
|0.19
|Веселовски Доминик
|2
|0.13
|Ammar Ramadan
|2
|0.13
|Гаврич Желько
|1
|0.06
|Николаеску Йон
|1
|0.06
|Кружляк Доминик
|1
|0.06
|Андзуана Иоан
|1
|0.06
|Небыла Себастьян
|1
|0.06
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Димун Милан
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефаник Самуэль
|4
|0.25
|Буката Мартин
|4
|0.25
|Саввидис Кириакос
|4
|0.25
|Ристовски Милан
|3
|0.19
|Бамиделе Юсуф
|2
|0.13
|Мишович Мартин
|2
|0.13
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.06
|Даниэл Эрик
|1
|0.06
|Паур Якуб
|1
|0.06
|Коша Себастьян
|1
|0.06
|Боатенг Келвин
|1
|0.06
|Azeez Oseni
|1
|0.06
|Прохазка Роман
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Азеведо Дижан
|0
|0
|Штетина Лукаш
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|6
|0
|Крстович Никола
|5
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Димун Милан
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Ammar Ramadan
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саввидис Кириакос
|5
|1
|Штетина Лукаш
|4
|0
|Паур Якуб
|4
|0
|Мишович Мартин
|2
|1
|Ристовски Милан
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Буката Мартин
|2
|0
|Иван Алекс
|2
|0
|Боатенг Келвин
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Чурма Матей
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
3
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Спартак Трнава
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
9
ДАК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Спартак Трнава
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
9
12
Голы по времени матча
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
6
33%
3
20%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
27
25
7 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
7%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
4
15%
8
32%
46-60
8
30%
30%
4
16%
61-75
8
30%
30%
4
16%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
5
31%
4
24%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2
Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Стяуа - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Стяуа 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - ДАК 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0
Результаты матчей
ДАК
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ДАК
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
35
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
26
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
79
97
412
313
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|15
|11
|2
|2
|32 - 13
|35
|2.
|ДАК
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Спартак Трнава
|16
|8
|4
|4
|27 - 15
|28
|4.
|Железярне Подбрезова
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|5.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|7.
|Тренчин
|17
|5
|5
|7
|16 - 21
|20
|8.
|Жилина
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|9.
|Земплин
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|10.
|Злате Моравце
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|11.
|Скалица
|17
|3
|7
|7
|13 - 24
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|17
|1
|6
|10
|15 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|Железярне Подбрезова
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Тренчин
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|6.
|Земплин
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Злате Моравце
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|2.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|5.
|ДАК
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Земплин
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|8
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Фашко Михал
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|ДАК
|Кальмар Жолт
|6
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|6