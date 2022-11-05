Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

40' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Крамарич Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

38' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Сков Роберт пробил со штрафного прямо в стенку

37' Диалло Абду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Нсоки Стенли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Крамарич Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Андре Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды РБ Лейпциг отменен из-за положения "вне игры".

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Нкунку Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Нсоки Стенли получил желтую карточку от судьи

27' Рюттер Жоржиньо получил желтую карточку от судьи

26' Акпогума Кевин получил желтую карточку от судьи

26' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Сков Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Оооо... вот это был удар! Рюттер Жоржиньо должен был забить с этой позиции.

25' Хорошую попытку сделал Рюттер Жоржиньо . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Йошко Гвардиол ошибается в защите.

25' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хорошую попытку сделал Ольмо Дани . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Йошко Гвардиол выиграл воздушное противоборство у Рюттер Жоржиньо

21' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сков Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Сков Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хорошую попытку сделал Андре Силва . Удар в створ, но вратарь начеку

19' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Йошко Гвардиол выиграл воздушное противоборство у Рюттер Жоржиньо

18' Отличная индивидуальная работа от Нкунку Кристофер , гол забит с изяществом.

17' Г О О О О Л - Нкунку Кристофер правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

17' Матч возобновлен

14' Прёмель Гриша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Гайгер Деннис получил желтую карточку от судьи

13' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ольмо Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

9' Диалло Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

8' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Баумгартнер Кристоф пробует нанести удар издали, но Янис Бласвич держит все под контролем

1' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хоффенхайм начинает с центра поля