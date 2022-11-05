Тур: 13. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Петерсен Мартин
0:1
Первый тайм: 44'
0'
13' Желтая карточкаГайгер Деннис
0:1
17' ГолНкунку Кристофер
26' Желтая карточкаАкпогума Кевин
27' Желтая карточкаРюттер Жоржиньо
29' Желтая карточкаНсоки Стенли
31' Undefined phrase: football_event_Ольмо Дани
37' Желтая карточкаДиалло Абду
Ход матча
13'
17'
0:1
26'
27'
29'
31'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
21
Бласвих
Янис
37
Диалло
Абду
22
Раум
Давид
19
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1.17
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
78
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббур Мунас
|4
|0.31
|Крамарич Андрей
|3
|0.23
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.23
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.15
|Гайгер Деннис
|1
|0.08
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.08
|Прёмель Гриша
|1
|0.08
|Кабак Озан
|1
|0.08
|Кадержабек Павел
|1
|0.08
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.08
|Руди Себастьян
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|10 (2)
|0.77
|Вернер Тимо
|4
|0.31
|Орбан Вилли
|3
|0.23
|Собослаи Доминик
|1
|0.08
|Форсберг Эмиль
|1
|0.08
|Айдара Амаду
|1
|0.08
|Андре Силва
|1
|0.08
|Диалло Абду
|1
|0.08
|Новоа Уго
|1
|0.08
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хальстенберг Марсель
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|5
|1
|Фогт Кевин
|5
|0
|Акпогума Кевин
|4
|0
|Гайгер Деннис
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
6
Хоффенхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
17
Хоффенхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
9
23
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
4
67%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Забито
9
17
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
22%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
18
23
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
17%
4
17%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
4
22%
8
35%
76-90
Пропущено
13
17
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
3
23%
7
41%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
3
23%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1
Результаты матчей
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
75
48
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|41 - 11
|28
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|3.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|22 - 15
|25
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|5.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 21
|21
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|9.
|Майнц
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 23
|17
|12.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|13.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|14.
|Герта
|1:3 Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|0:2 Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 34
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Бавария
|3:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|10.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Бохум
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|1:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|15.
|Майнц
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|16.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 6
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Майнц
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|4.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|13.
|Герта
|1:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|0:2 Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 21
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|10
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Хоффенхайм
18.4% (25)
Ничья
24.3% (33)
РБ Лейпциг
57.4% (78)
Тотал 2.5
Больше
76.8% (96)
Меньше
23.2% (29)
Обе команды забьют
Да
91.2% (114)
Нет
8.8% (11)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
44.1% (60)
1:1 Ничья
14% (19)
2:1 Хоффенхайм
11% (15)
2:2 Ничья
7.4% (10)
0:1 РБ Лейпциг
4.4% (6)
1:3 РБ Лейпциг
3.7% (5)
1:0 Хоффенхайм
1.5% (2)
2:3 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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