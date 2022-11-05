  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Хоффенхайм
0:1
Первый тайм: 44'
РБ Лейпциг
0'
13' Желтая карточка
Гайгер Деннис
0:1
17' Гол
Нкунку Кристофер
26' Желтая карточка
Акпогума Кевин
27' Желтая карточка
Рюттер Жоржиньо
29' Желтая карточка
Нсоки Стенли
31' Undefined phrase: football_event_
Ольмо Дани
37' Желтая карточка
Диалло Абду

Ход матча

13'
Гайгер Деннис
 
17'
0:1
Нкунку Кристофер
18'
Крамарич Андрей
Прёмель Гриша
 
26'
Акпогума Кевин
 
27'
Рюттер Жоржиньо
 
29'
Нсоки Стенли
 
31'
 
Ольмо Дани
37'
 
Диалло Абду

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 135
Хоффенхайм 17.8% (24)
X 24.4% (33)
РБ Лейпциг 57.8% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
РБ Лейпциг
5.10
4.50
2.77
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
7
Ларсен
Якоб-Бруун
21
Бласвих
Янис
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
37
Диалло
Абду
23
Хальстенберг
Марсель
22
Раум
Давид
17
Собослаи
Доминик
24
Шлагер
Ксавер
7
Ольмо
Дани
19
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
Хоффенхайм
3-4-1-2
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
К
2:0
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:0
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 4 0.31
Крамарич Андрей 3 0.23
Сков Роберт 3 (2) 0.23
Баумгартнер Кристоф 2 0.15
Гайгер Деннис 1 0.08
Рюттер Жоржиньо 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Кабак Озан 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.08
Руди Себастьян 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Штиллер Анджело 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 10 (2) 0.77
Вернер Тимо 4 0.31
Орбан Вилли 3 0.23
Собослаи Доминик 1 0.08
Форсберг Эмиль 1 0.08
Айдара Амаду 1 0.08
Андре Силва 1 0.08
Диалло Абду 1 0.08
Новоа Уго 1 0.08
Ольмо Дани 0 0
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 5 1
Фогт Кевин 5 0
Акпогума Кевин 4 0
Гайгер Деннис 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Баумгартнер Кристоф 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Нсоки Стенли 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 5 0
Кампль Кевин 4 0
Лаймер Конрад 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Андре Силва 1 0
Диалло Абду 1 0
Айдара Амаду 1 0
Раум Давид 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
6
Хоффенхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
17
Хоффенхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

9
23

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
4
67%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Забито

9
17
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
22%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

18
23
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
17%
4
17%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
4
22%
8
35%
76-90

Пропущено

13
17
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
3
23%
7
41%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
3
23%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
4
8
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 13 8 4 1 41 - 11 28
2. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 13 8 1 4 22 - 15 25
4. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 18 22
6. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 13 6 3 4 26 - 21 21
7. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
9. Майнц 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
10. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
13. Аугсбург 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
14. Герта 1:3 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум 0:2 Заявка 13 2 1 10 11 - 34 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария 3:1 Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум 0:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта 1:3 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
15. Майнц 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
16. Аугсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
17. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 7 4 2 1 21 - 6 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Майнц 0:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург 1:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д 2:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
13. Герта 1:3 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум 0:2 Заявка 7 0 0 7 4 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 135
    Хоффенхайм 17.8% (24)
    X 24.4% (33)
    РБ Лейпциг 57.8% (78)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.10
    4.50
    2.77
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Хоффенхайм
    18.4% (25)
    Ничья
    24.3% (33)
    РБ Лейпциг
    57.4% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.8% (96)
    Меньше
    23.2% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    91.2% (114)
    Нет
    8.8% (11)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    44.1% (60)
    1:1 Ничья
    14% (19)
    2:1 Хоффенхайм
    11% (15)
    2:2 Ничья
    7.4% (10)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.4% (6)
    1:3 РБ Лейпциг
    3.7% (5)
    1:0 Хоффенхайм
    1.5% (2)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хоффенхайм
    РБ Лейпциг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     