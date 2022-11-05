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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Хоффенхайм
1:3
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
13' Желтая карточка
Гайгер Деннис
0:1
17' Гол
Нкунку Кристофер
26' Желтая карточка
Акпогума Кевин
27' Желтая карточка
Рюттер Жоржиньо
29' Желтая карточка
Нсоки Стенли
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Ольмо Дани
37' Желтая карточка
Диалло Абду
1:1
50' Гол
Рюттер Жоржиньо
1:2
57' Гол
Нкунку Кристофер
1:3
69' Гол
Ольмо Дани
83' Желтая карточка
Раум Давид
90'+4
1:3. Гол Даниэля Ольмо (видео). ...
1:2. Гол Кристофера Нкунку (виде...
1:1. Гол Жоржиньо Рюттера (видео...
0:1. Гол Кристофера Нкунку (виде...

Ход матча

13'
Гайгер Деннис
 
17'
0:1
Нкунку Кристофер
18'
Крамарич Андрей
Прёмель Гриша
 
26'
Акпогума Кевин
 
27'
Рюттер Жоржиньо
 
29'
Нсоки Стенли
 
31'
 
Ольмо Дани
37'
 
Диалло Абду
50'
Рюттер Жоржиньо
(Анхелиньо Хосе)
1:1
57'
1:2
Нкунку Кристофер
67'
Кадержабек Павел
Сков Роберт
 
67'
Штиллер Анджело
Ларсен Якоб-Бруун
 
69'
1:3
Ольмо Дани
(Собослаи Доминик)
75'
 
Кампль Кевин
Ольмо Дани
76'
 
Форсберг Эмиль
Андре Силва
80'
Куарежма Эдуарду
Акпогума Кевин
 
80'
Асллани Фисник
Гайгер Деннис
 
83'
 
Раум Давид
88'
 
Поульсен Юссуф
Нкунку Кристофер
88'
 
Новоа Уго
Собослаи Доминик
90'
 
Ба Сануссу
Хальстенберг Марсель

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 136
Хоффенхайм 18.4% (25)
X 24.3% (33)
РБ Лейпциг 57.4% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
7
Ларсен
Якоб-Бруун
21
Бласвих
Янис
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
37
Диалло
Абду
23
Хальстенберг
Марсель
22
Раум
Давид
17
Собослаи
Доминик
24
Шлагер
Ксавер
7
Ольмо
Дани
19
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
Хоффенхайм
3-4-1-2
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
К
2:0
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:0
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 4 0.31
Крамарич Андрей 3 0.23
Сков Роберт 3 (2) 0.23
Баумгартнер Кристоф 2 0.15
Рюттер Жоржиньо 2 0.15
Гайгер Деннис 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Кабак Озан 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.08
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Штиллер Анджело 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 11 (2) 0.85
Вернер Тимо 4 0.31
Орбан Вилли 3 0.23
Собослаи Доминик 1 0.08
Ольмо Дани 1 0.08
Форсберг Эмиль 1 0.08
Айдара Амаду 1 0.08
Андре Силва 1 0.08
Диалло Абду 1 0.08
Новоа Уго 1 0.08
Хальстенберг Марсель 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 5 1
Фогт Кевин 5 0
Акпогума Кевин 4 0
Гайгер Деннис 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Баумгартнер Кристоф 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Нсоки Стенли 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 5 0
Кампль Кевин 4 0
Лаймер Конрад 2 0
Диалло Абду 2 0
Раум Давид 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Форсберг Эмиль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Андре Силва 1 0
Айдара Амаду 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
6
Хоффенхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
17
Хоффенхайм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
РБ Лейпциг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

10
23

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
6
40%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Забито

9
17
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
22%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

19
26
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
4
21%
8
31%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
19%
1
6%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
7
39%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
3
19%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Бавария 0:2 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
2.5
3
3
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
2
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
8
5
4
9
2.5
5
8
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 8 4 1 41 - 12 28
2. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
3. Боруссия Д Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
4. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
9. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
10. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 2 5 6 16 - 20 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 13 2 1 10 11 - 35 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 41%, РБ Лейпциг: 59%.
  • 94'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Тактическая замена. Хальстенберг Марсель уходит с поля и его заменяет Sanoussy Ba
  • Фол, нарушение
    93'
    Новоа Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Рюттер Жоржиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 136
    Хоффенхайм 18.4% (25)
    X 24.3% (33)
    РБ Лейпциг 57.4% (78)
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    Где смотреть матч Хоффенхайм 1:3 РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:3 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Хоффенхайм
    18.4% (25)
    Ничья
    24.3% (33)
    РБ Лейпциг
    57.4% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.8% (96)
    Меньше
    23.2% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    91.2% (114)
    Нет
    8.8% (11)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    44.1% (60)
    1:1 Ничья
    14% (19)
    2:1 Хоффенхайм
    11% (15)
    2:2 Ничья
    7.4% (10)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.4% (6)
    1:3 РБ Лейпциг
    3.7% (5)
    1:0 Хоффенхайм
    1.5% (2)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.5% (2)
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