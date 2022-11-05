ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЭРИК ЧУПО-МОТИНГ! Удар Горецки из пределов штрафной заблокирован, мяч удачно отскочил к Чупо-Мотингу, который в падении отправляет снаряд в сетку!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3! ЭРИК ЧУПО-МОТИНГ! Гнабри получил мяч от Мане на правом краю штрафной и в падении прострелил во вратарскую, защитник передачу прервал, однако Чупо-Мотинг в падении с нескольких метров ткнул снаряд в сетку!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3! ДОДИ ЛУКЕБАКИО! Подачу с правого фланга исполнил Рихтер, Лукебакио, оставшись без опеки, в касание расстрелял ворота Нойера!

У Зельке возникают проблемы со здоровьем после единоборства с защитником "Баварии", остается форвард "Герты" лежать на газоне.

Между тем, "Герта" получает право на пенальти! Против Зельке соперник действовал с нарушением, и Бастиан Данкерт после просмотра видео указывает на "точку"!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3! ДЭВИ ЗЕЛЬКЕ! Уверенно реализует пенальти Зельке, пробивая в правый от себя угол, Нойер направление удара не угадал!

2 минуты добавляет Бастиан Данкерт к основному времени первого тайма.

Зельке неудачно принял мяч в штрафной соперника, однако круглый удачно отскочил к Рихтеру, удар которого в дальний угол парировал Нойер!

После навеса с углового Лукебакио добрался до верхового мяча, однако удар головой от форварда "Герты" получился неудачным.

Киммих вырезал диагональ на правый край штрафной, Гнабри остро прострелил в центр, но оборона берлинцев справилась с угрозой.

Опять Лукебакио оказывается на газоне в борьбе с Упамекано, на желтую карточку француз явно наработал.

Штрафной в исполнении "Герты" получается не самым изобретательным, легко мюнхенцы с угрозой справляются.

Мусиала получил мяч на левом краю штрафной после заброса с фланга, однако удар Джамала успевает заблокировать Кемпф.

Угловой в исполнении Киммиха опять не получается успешным, дальше Йозуа вынужден фолить, срывая атаку соперника.

Платтенхардт со штрафного из центрального круга закидывает мяч к владениям Нойера, однако оборона "Баварии" действует надежно.

26' Еще один угловой мюнхенцы предпочли разыграть, ничего интересного так и не создав, мяч отправился к центру поля.

25' Киммих с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако оборона "Герты" выбивает мяч подальше от своих ворот.

24' Мане получает мяч на левом краю штрафной и наносит удар в ближний угол - Кристенсен отбивает снаряд на угловой!

22' Фол Упамекано в центре поля теоретически тянул на желтую карточку, однако Бастиан Данкерт с предупреждениями не спешит.

21' Возобновляется игра на олимпийском стадионе Берлина, посмотрим, помог ли этот небольшой тайм-аут команде Сандро Шварца.

19' Лукебакио получает повреждение в единоборстве с Киммихом, врачи "Герты" появляются на поле.

18' Заброс в направлении Мане исполняет Киммих, однако сенегальцу добраться до мяча и оставить его в поле не удается.

17' Контролирует "Бавария" ход встречи после забитого мяча, сложно приходится "Герте" в эти минуты.

15' Зельке в центре поля жестковато подкатился под Упамекано, однако желтой карточки форвард "Герты" избежал