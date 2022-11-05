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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Герта
1:3
Первый тайм: 43'
Бавария
0:1. Гол Джамала Мусиала (видео)...

Ход матча

12'
0:1
Мусиала Джамал
(Мане Садио)
37'
0:2
Чупо-Мотинг Эрик
38'
0:3
Чупо-Мотинг Эрик
40'
Лукебакио Доди
(Рихтер Марко)
1:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 138
Герта 0.7% (1)
X 2.2% (3)
Бавария 97.1% (134)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Бавария
8.80
6.95
10.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
10
Бутьюс
Жан-Поль
7
Зельке
Дейви
14
Лукебакио
Доди
1
Нойер
Мануэль
40
Мазрауи
Нуссер
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
13
Чупо-Мотинг
Эрик
Герта
4-4-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Бавария

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

27 матчей

7.4%
18.5%
74.1%
2 победы 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

3.7%
40.7%
55.6%
1 победа 11 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
0:4
Б
2:2
Б
1:0
К
2:3
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
3:2
Б
0:6
Б
4:0
Б
1:3
Б
5:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.86
0.85

Среднее время на гол

105
106

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

2.92
2.21

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.85
1.56

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (2) 0.38
Сердар Суат 3 0.23
Рихтер Марко 2 0.15
Тусар Люка 2 0.15
Йоветич Стеван 1 0.08
Канга Вилфрид 1 0.08
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 8 0.62
Мане Садио 6 (1) 0.46
Сане Лерой 5 0.38
Гнабри Серж 4 0.31
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.23
Мюллер Томас 2 0.15
Киммих Йозуа 2 0.15
Горецка Леон 2 0.15
Тель Матис 2 0.15
Коман Кингсли 1 0.08
Забитцер Марсель 1 0.08
Павар Бенжамен 1 0.08
Де Лихт Маттайс 1 0.08
Альфонсо Дэвис 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Лукебакио Доди 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Рохель Агустин 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Рихтер Марко 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 3 0
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Результаты матчей

Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
3
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
20
Герта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Бавария
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

9
23

Голы по времени матча

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
13%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
25%
6
35%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
12%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

6
20
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
15%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
5
25%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

14
37
4 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
1
7%
7
19%
1-15
1
7%
5
14%
16-30
2
14%
12
32%
31-45
3
21%
6
16%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
7
19%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1 РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2
Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3 Хоффенхайм - Бавария 0:2
Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6

Результаты матчей

Герта
Бавария

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Герта
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
9
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 13 8 4 1 41 - 11 28
2. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 13 8 1 4 22 - 15 25
4. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 18 22
6. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 13 6 3 4 26 - 21 21
7. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
9. Майнц 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
10. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
13. Аугсбург 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
14. Герта 1:3 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум 0:2 Заявка 13 2 1 10 11 - 34 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария 3:1 Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум 0:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта 1:3 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
15. Майнц 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
16. Аугсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
17. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 7 4 2 1 21 - 6 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Майнц 0:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург 1:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д 2:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
13. Герта 1:3 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум 0:2 Заявка 7 0 0 7 4 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Бастиан Данкерт к основному времени первого тайма.
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3! ДЭВИ ЗЕЛЬКЕ!
    Уверенно реализует пенальти Зельке, пробивая в правый от себя угол, Нойер направление удара не угадал!
  • Пенальти!
    44'
    Между тем, "Герта" получает право на пенальти! Против Зельке соперник действовал с нарушением, и Бастиан Данкерт после просмотра видео указывает на "точку"!
  • Травма, повреждение
    42'
    У Зельке возникают проблемы со здоровьем после единоборства с защитником "Баварии", остается форвард "Герты" лежать на газоне.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3! ДОДИ ЛУКЕБАКИО!
    Подачу с правого фланга исполнил Рихтер, Лукебакио, оставшись без опеки, в касание расстрелял ворота Нойера!
  • 2 гола - дубль!
    38'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3! ЭРИК ЧУПО-МОТИНГ!
    Гнабри получил мяч от Мане на правом краю штрафной и в падении прострелил во вратарскую, защитник передачу прервал, однако Чупо-Мотинг в падении с нескольких метров ткнул снаряд в сетку!
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЭРИК ЧУПО-МОТИНГ!
    Удар Горецки из пределов штрафной заблокирован, мяч удачно отскочил к Чупо-Мотингу, который в падении отправляет снаряд в сетку!
  • 36'
    Платтенхардт со штрафного из центрального круга закидывает мяч к владениям Нойера, однако оборона "Баварии" действует надежно.
  • Угловой
    34'
    Угловой в исполнении Киммиха опять не получается успешным, дальше Йозуа вынужден фолить, срывая атаку соперника.
  • 33'
    Мусиала получил мяч на левом краю штрафной после заброса с фланга, однако удар Джамала успевает заблокировать Кемпф.
  • 32'
    Штрафной в исполнении "Герты" получается не самым изобретательным, легко мюнхенцы с угрозой справляются.
  • Фол, нарушение
    31'
    Опять Лукебакио оказывается на газоне в борьбе с Упамекано, на желтую карточку француз явно наработал.
  • 29'
    Киммих вырезал диагональ на правый край штрафной, Гнабри остро прострелил в центр, но оборона берлинцев справилась с угрозой.
  • Угловой
    28'
    После навеса с углового Лукебакио добрался до верхового мяча, однако удар головой от форварда "Герты" получился неудачным.
  • Опасный момент
    27'
    Зельке неудачно принял мяч в штрафной соперника, однако круглый удачно отскочил к Рихтеру, удар которого в дальний угол парировал Нойер!
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    • Угловой
      26'
      Еще один угловой мюнхенцы предпочли разыграть, ничего интересного так и не создав, мяч отправился к центру поля.
    • Угловой
      25'
      Киммих с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако оборона "Герты" выбивает мяч подальше от своих ворот.
    • Опасный момент
      24'
      Мане получает мяч на левом краю штрафной и наносит удар в ближний угол - Кристенсен отбивает снаряд на угловой!
    • Фол, нарушение
      22'
      Фол Упамекано в центре поля теоретически тянул на желтую карточку, однако Бастиан Данкерт с предупреждениями не спешит.
    • 21'
      Возобновляется игра на олимпийском стадионе Берлина, посмотрим, помог ли этот небольшой тайм-аут команде Сандро Шварца.
    • Травма, повреждение
      19'
      Лукебакио получает повреждение в единоборстве с Киммихом, врачи "Герты" появляются на поле.
    • 18'
      Заброс в направлении Мане исполняет Киммих, однако сенегальцу добраться до мяча и оставить его в поле не удается.
    • 17'
      Контролирует "Бавария" ход встречи после забитого мяча, сложно приходится "Герте" в эти минуты.
    • Фол, нарушение
      15'
      Зельке в центре поля жестковато подкатился под Упамекано, однако желтой карточки форвард "Герты" избежал
    • 13'
      В онлайн-таблице "Бавария" выходит на первое место, но "Униону" матч 13-го тура еще предстоит сыграть.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЖАМАЛ МУСИАЛА!
      Мане в быстрой атаке мюнхенцев из центральной зоны покатил мяч на правый край штрафной, а Мусиала с хорошей позиции пробил точно в дальний угол!
    • 11'
      Зельке получил мяч в штрафной на левом краю и наносит удар в ближний угол - Нойер на месте.
    • 10'
      Нойер сильно выбил мяч на чужую половину поля, снаряд в итоге прилетел к коллеге по амплуа Кристенсену.
    • Угловой
      9'
      Киммих исполнил первый угловой "Баварии", но оборона "Герты" спокойно выбивает мяч из своей штрафной.
    • 8'
      Атака хозяев правым флангом завершается прострелом Мусиалы в штрафную - хозяева выбили мяч на угловой.
    • 7'
      Напомним, что "Герта" в 12 матчах сезона под руководством Сандро Шварца одержала лишь две победы, находится столичный клуб в нижней части таблицы.
    • 6'
      Мазрауи с правого фланга исполняет передачу в штрафную хозяев, однако Кристенсен на выходе спокойно забирает мяч.
    • Угловой
      5'
      Угловой в исполнении "Герты" получается не самым успешным, справляется оборона "Баварии" с подачей от флажка.
    • 4'
      Лукебакио приближается к штрафной ближе к левому краю и пробил в ближний угол, однако Нойер свои ворота спас.
    • Офсайд
      3'
      Выпад берлинского клуба правым флангом завершается попаданием Лукебакио в офсайд, о чём сигнализирует боковой арбитр.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Герта 1:3 Бавария

    Исход игры
    Герта
    0.7% (1)
    Ничья
    2.2% (3)
    Бавария
    97.1% (135)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.38% (97)
    Меньше
    23.62% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    62.2% (79)
    Нет
    37.8% (48)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    32.4% (45)
    0:2 Бавария
    18.7% (26)
    1:2 Бавария
    12.2% (17)
    0:3 Бавария
    11.5% (16)
    1:4 Бавария
    7.2% (10)
    0:1 Бавария
    2.2% (3)
    0:4 Бавария
    1.4% (2)
    2:3 Бавария
    1.4% (2)
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    Герта
    Бавария
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