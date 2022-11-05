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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Боруссия Д
2:0
Первый тайм: 44'
Бохум
0'
1:0
8' Гол
Мукоко Юссуфа
2:0
12' Пенальти
Джованни Рейна
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Хофманн Филипп
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Данило Соарес
Боруссия Дортмунд - Бохум. 2:0. ...
Боруссия Дортмунд - Бохум. 1:0. ...

Ход матча

8'
Мукоко Юссуфа
1:0
12'
Джованни Рейна
2:0
27'
 
Хофманн Филипп
42'
 
Данило Соарес

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 133
Боруссия Д 94.7% (126)
X 3.8% (5)
Бохум 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Бохум
12.50
6.60
9.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
13
Геррейру
Рафаэл
22
Беллингем
Джуд
6
Эзкан
Салих
7
Джованни
Рейна
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
18
Мукоко
Юссуфа
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
16
Стафилидис
Костас
9
Цоллер
Симон
7
Штёгер
Кевин
18
Осей-Туту
Джорди
33
Хофманн
Филипп
Боруссия Д
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Бохум

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
3:4
Б
1:1
ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.67
2.17

Среднее время на гол

54
41

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.58
2.08

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
43

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 5 0.38
Брандт Юлиан 3 0.23
Беллингем Джуд 3 0.23
Ройс Марко 2 0.15
Модест Антони 2 0.15
Джованни Рейна 2 (1) 0.15
Геррейру Рафаэл 1 0.08
Зюле Никлас 1 0.08
Вольф Мариус 1 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.08
Шлоттербек Нико 0 0
Эзкан Салих 0 0
Мален Дониэлл 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 3 0.23
Цоллер Симон 3 0.23
Фёрстер Филипп 1 0.08
Штёгер Кевин 1 0.08
Хольтманн Геррит 1 0.08
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 4 0
Беллингем Джуд 4 0
Эзкан Салих 3 0
Адейеми Карим 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Модест Антони 2 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Вольф Мариус 1 0
Джованни Рейна 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоллер Симон 3 0
Ордец Иван 2 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Данило Соарес 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Боруссия Д
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бохум
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

6
4
Боруссия Д
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Бохум
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
3
25%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
60%
4
22%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
7
50%
76-90

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
6
32%
1
9%
76-90

Пропущено

16
32
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
3
19%
4
13%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
5
31%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0
Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1
Бохум
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Бохум

Точный счет

1:0
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 13 8 4 1 41 - 11 28
2. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 13 8 1 4 22 - 15 25
4. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 18 22
6. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 13 6 3 4 26 - 21 21
7. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
9. Майнц 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
10. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
13. Аугсбург 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
14. Герта 1:3 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум 0:2 Заявка 13 2 1 10 11 - 34 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария 3:1 Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум 0:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта 1:3 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
15. Майнц 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
16. Аугсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
17. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 7 4 2 1 21 - 6 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Майнц 0:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург 1:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д 2:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
13. Герта 1:3 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум 0:2 Заявка 7 0 0 7 4 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Юссуфа Мукоко! Зацепился за мяч Рейна в центре поля и сбросил головой на Мукоко, который с дальней дистанции отправил мяч в сетку, перебросив вышедшего из ворот Римана.
  • 45'
    Ушел Данило от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    После просмотра повтора судья изменил свое решение, не углядел в действиях защитника нарушение правил судья.
  • Видеоповтор
    43'
    Пауза в матче. Судья пошел самостоятельно просматривать эпизод с падении Рейны на видеоповторе!
  • Пенальти!
    42'
    Ворвался в штрафную в очередной раз Рейна, но его руками уложил на газон Данило. Судья назначил пенальти!
  • 41'
    Диагональ исполнял Ордец на левый фланг, куда забегал Данило, но того опередил Зюле и вынес мяч головой в аут.
  • 40'
    Ушел от соперника по флангу Рейна и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить ногу.
  • 39'
    Сместился с фланга в штрафную Рейна и в борьбе с Ордецом оказался на газоне, свисток арбитра промолчал.
  • 38'
    Мягко забросил в штрафную Беллингем на ход Брандту, но тот с ходу пробил точно в защитника.
  • 36'
    Врывался в штрафную с правого фланга Брандт и пробил по воротам, но мяч с в гуще защитников застрял.
  • 35'
    Ворвался в штрафную соперника Мален и отдал поперек на Рейну, но у того из-под ног в подкате вынес мяч Данило.
  • 34'
    В центре поля получил по ногам Стафилидис в борьбе против Беллингема. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
  • 33'
    С дальней дистанции расстреливал ворота соперника Рейна, но мяч свалился с ноги и полетел выше перекладины.
  • 32'
    Мягко забросил Рейна в штрафную на ход Брандту, но тому добраться до мяча в верховой борьбе помешал Ордец.
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    • 31'
      Со штрафного Геррейру навесил на дальнюю штангу, но здесь Ордец помешал пробить головой Рейне.
    • 30'
      На фланге Брандт оказался на газоне в борьбе против Гамбоа. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Боруссии".
    • 28'
      В центре поля получил по ногам Лосилья в борьбе против Эзкана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Бохума".
    • Офсайд
      27'
      С левого фланга навесил в штрафную соперника Осей-Туту. Здесь вторым касанием отправил мяч в сетку Хофманн, но гол был отменен из-за офсайда.
    • 26'
      Хофманн проникающий пас в штрафную исполнял на ход Цоллеру, но тому пробить по воротам не позволил защитник.
    • 25'
      После навеса с угла поля смог пробить в падении через себя с линии вратарской Цоллер, но мяч полетел выше перекладины. 
    • 24'
      В центре поля получил по ногам Цоллер в борьбе против Хуммельса. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 23'
      Ушел от соперника по флангу Цоллер и навесил в центр штрафной, но на выходе забрал мяч в свои руки Кобель.
    • 22'
      По флангу отдавал пас Зюле на ход Рейне, но тот не смог оторваться от Данило и в итоге потерял мяч.
    • 21'
      Убегал в контратаку по флангу Зюле и попытался прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 20'
      В центре поля получил по ногам Цоллер в борьбе против Беллингема. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Бохума".
    • 19'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Рейна и пробил в дальний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 18'
      Со штрафного навесил Геррейру на линию вратарской, но здесь головой вернул мяч обратно на фланг Ордец.
    • 17'
      Перед чужой штрафной Рейна получил по ногам в борьбе против Гамбоа. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • 16'
      С фланга отдавал Цоллер в штрафную на ход Хофманну, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 15'
      По флангу пасом Данило запускал в прорыв Осей-Туту, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Зюле.
    • 14'
      Дальний заброс исполнял Стафилидис в штрафную соперника на Хофманна, но тот проиграл борьбу за мяч Шлоттербеку.
    • Пенальти!
      13'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Джованни Рейна! Уверенно реализовал пенальти Рейна, хитро разведя мяч и голкипера по разным углам.
    • 12'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Мален, но получил по ногам от Стафилидиса. Судья тут же назначил пенальти!
    • 11'
      Пас с фланга отдавал в штрафную соперника Цоллер на ход Хофманну, но тому помешал пробить Шлоттербек.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Юссуфа Мукоко! Отобрал мяч на фланге Мукоко, сместился к линии штрафной на скорости и мощно пробил в дальний угол. Снаряд рикошетом от штанги влетел точно в сетку. Красотища!
    • 8'
      С фланга Зюле прострелил в центр под удар Беллингему, но этот пас в касание перехватил в силовой борьбе Данило.
    • 7'
      Дальний заброс исполнял Эзкан в штрафную на ход Брандту, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 6'
      Со штрафного навесил Геррейру на линию вратарской, но здесь выиграл верх Ордец и головой вынес мяч подальше от ворот.
    • 5'
      На фланге получил Геррейру по ногам в борьбе против Гамбоа. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Боруссии".
    • 4'
      Теперь уже отдавал проникающий пас в штрафную Гамбоа на ход Цоллеру, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 3'
      Забросил с фланга в штрафную соперника Штёгер, но вышел из ворот Кобель и перехватил этот пас.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-черных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Боруссия Д 2:0 Бохум

    Исход игры
    Боруссия Д
    94.8% (128)
    Ничья
    3.7% (5)
    Бохум
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.97% (68)
    Меньше
    46.03% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    37.3% (47)
    Нет
    62.7% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    35.6% (48)
    2:1 Боруссия Д
    17% (23)
    3:0 Боруссия Д
    15.6% (21)
    3:1 Боруссия Д
    11.1% (15)
    1:0 Боруссия Д
    5.9% (8)
    4:1 Боруссия Д
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    4:0 Боруссия Д
    1.5% (2)
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