Диагональ исполнял Ордец на левый фланг, куда забегал Данило, но того опередил Зюле и вынес мяч головой в аут.

Ворвался в штрафную в очередной раз Рейна, но его руками уложил на газон Данило. Судья назначил пенальти!

Пауза в матче. Судья пошел самостоятельно просматривать эпизод с падении Рейны на видеоповторе!

После просмотра повтора судья изменил свое решение, не углядел в действиях защитника нарушение правил судья.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Ушел Данило от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Юссуфа Мукоко! Зацепился за мяч Рейна в центре поля и сбросил головой на Мукоко, который с дальней дистанции отправил мяч в сетку, перебросив вышедшего из ворот Римана.

Мягко забросил Рейна в штрафную на ход Брандту, но тому добраться до мяча в верховой борьбе помешал Ордец.

С дальней дистанции расстреливал ворота соперника Рейна, но мяч свалился с ноги и полетел выше перекладины.

В центре поля получил по ногам Стафилидис в борьбе против Беллингема. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

Ворвался в штрафную соперника Мален и отдал поперек на Рейну, но у того из-под ног в подкате вынес мяч Данило.

Врывался в штрафную с правого фланга Брандт и пробил по воротам, но мяч с в гуще защитников застрял.

Мягко забросил в штрафную Беллингем на ход Брандту, но тот с ходу пробил точно в защитника.

Сместился с фланга в штрафную Рейна и в борьбе с Ордецом оказался на газоне, свисток арбитра промолчал.

Ушел от соперника по флангу Рейна и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить ногу.

Убегал в контратаку по флангу Зюле и попытался прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

По флангу отдавал пас Зюле на ход Рейне, но тот не смог оторваться от Данило и в итоге потерял мяч.

Ушел от соперника по флангу Цоллер и навесил в центр штрафной, но на выходе забрал мяч в свои руки Кобель.

В центре поля получил по ногам Цоллер в борьбе против Хуммельса. Штрафной удар исполнять будут гости.

После навеса с угла поля смог пробить в падении через себя с линии вратарской Цоллер, но мяч полетел выше перекладины.

Хофманн проникающий пас в штрафную исполнял на ход Цоллеру, но тому пробить по воротам не позволил защитник.

С левого фланга навесил в штрафную соперника Осей-Туту. Здесь вторым касанием отправил мяч в сетку Хофманн, но гол был отменен из-за офсайда.

В центре поля получил по ногам Лосилья в борьбе против Эзкана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Бохума".

На фланге Брандт оказался на газоне в борьбе против Гамбоа. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Боруссии".

Со штрафного Геррейру навесил на дальнюю штангу, но здесь Ордец помешал пробить головой Рейне.

20' В центре поля получил по ногам Цоллер в борьбе против Беллингема. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Бохума".

19' Выиграл подбор у штрафной соперника Рейна и пробил в дальний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.

18' Со штрафного навесил Геррейру на линию вратарской, но здесь головой вернул мяч обратно на фланг Ордец.

17' Перед чужой штрафной Рейна получил по ногам в борьбе против Гамбоа. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

16' С фланга отдавал Цоллер в штрафную на ход Хофманну, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

15' По флангу пасом Данило запускал в прорыв Осей-Туту, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Зюле.

14' Дальний заброс исполнял Стафилидис в штрафную соперника на Хофманна, но тот проиграл борьбу за мяч Шлоттербеку.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Джованни Рейна! Уверенно реализовал пенальти Рейна, хитро разведя мяч и голкипера по разным углам.

12' Ворвался в штрафную соперника на скорости Мален, но получил по ногам от Стафилидиса. Судья тут же назначил пенальти!

11' Пас с фланга отдавал в штрафную соперника Цоллер на ход Хофманну, но тому помешал пробить Шлоттербек.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Юссуфа Мукоко! Отобрал мяч на фланге Мукоко, сместился к линии штрафной на скорости и мощно пробил в дальний угол. Снаряд рикошетом от штанги влетел точно в сетку. Красотища!

8' С фланга Зюле прострелил в центр под удар Беллингему, но этот пас в касание перехватил в силовой борьбе Данило.

7' Дальний заброс исполнял Эзкан в штрафную на ход Брандту, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

6' Со штрафного навесил Геррейру на линию вратарской, но здесь выиграл верх Ордец и головой вынес мяч подальше от ворот.

5' На фланге получил Геррейру по ногам в борьбе против Гамбоа. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Боруссии".

4' Теперь уже отдавал проникающий пас в штрафную Гамбоа на ход Цоллеру, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

3' Забросил с фланга в штрафную соперника Штёгер, но вышел из ворот Кобель и перехватил этот пас.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-черных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.