Тур: 13. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
Бохум
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.67
2.17
Среднее время на гол
54
41
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.58
2.08
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
43
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукоко Юссуфа
|4
|0.33
|Брандт Юлиан
|3
|0.25
|Беллингем Джуд
|3
|0.25
|Ройс Марко
|2
|0.17
|Модест Антони
|2
|0.17
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.08
|Зюле Никлас
|1
|0.08
|Вольф Мариус
|1
|0.08
|Джованни Рейна
|1
|0.08
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.08
|Шлоттербек Нико
|0
|0
|Эзкан Салих
|0
|0
|Мален Дониэлл
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|3
|0.25
|Цоллер Симон
|3
|0.25
|Фёрстер Филипп
|1
|0.08
|Штёгер Кевин
|1
|0.08
|Хольтманн Геррит
|1
|0.08
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|4
|0
|Беллингем Джуд
|4
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Джованни Рейна
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоллер Симон
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
5
Боруссия Д
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бохум
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
6
4
Боруссия Д
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Бохум
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
3
25%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
60%
4
22%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
7
50%
76-90
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
6
32%
1
9%
76-90
Пропущено
16
32
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
3
19%
4
13%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
5
31%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3
Бохум
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1
Результаты матчей
Боруссия Д
Бохум
Точный счет
1:0
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
66
39
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|38 - 10
|25
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 15
|22
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 20
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|8.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 23
|17
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|2.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|4.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 19
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|7 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бохум
Исход игры
Боруссия Д
95.5% (42)
Ничья
2.3% (1)
Бохум
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
29.27% (12)
Нет
70.73% (29)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
34.1% (15)
3:0 Боруссия Д
22.7% (10)
3:1 Боруссия Д
11.4% (5)
2:1 Боруссия Д
11.4% (5)
1:0 Боруссия Д
6.8% (3)
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