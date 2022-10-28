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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Бохум

История личных встреч

Боруссия Д
Бохум

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
3:4
Б
1:1
ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.67
2.17

Среднее время на гол

54
41

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.58
2.08

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
43

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 4 0.33
Брандт Юлиан 3 0.25
Беллингем Джуд 3 0.25
Ройс Марко 2 0.17
Модест Антони 2 0.17
Геррейру Рафаэл 1 0.08
Зюле Никлас 1 0.08
Вольф Мариус 1 0.08
Джованни Рейна 1 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.08
Шлоттербек Нико 0 0
Эзкан Салих 0 0
Мален Дониэлл 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 3 0.25
Цоллер Симон 3 0.25
Фёрстер Филипп 1 0.08
Штёгер Кевин 1 0.08
Хольтманн Геррит 1 0.08
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 4 0
Беллингем Джуд 4 0
Эзкан Салих 3 0
Адейеми Карим 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Модест Антони 2 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Вольф Мариус 1 0
Джованни Рейна 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоллер Симон 3 0
Ордец Иван 2 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Данило Соарес 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Боруссия Д
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бохум
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

6
4
Боруссия Д
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Бохум
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
3
25%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
60%
4
22%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
7
50%
76-90

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
2
11%
4
36%
61-75
6
32%
1
9%
76-90

Пропущено

16
32
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
3
19%
4
13%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
5
31%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3
Бохум
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1
Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Бохум

Точный счет

1:0
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
2. Бавария Заявка 12 7 4 1 38 - 10 25
3. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 2 4 25 - 20 20
6. РБ Лейпциг Заявка 12 5 4 3 22 - 18 19
7. Хоффенхайм Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
8. Майнц Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
9. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
11. Боруссия М Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Вольфсбург Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
14. Герта Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Штуттгарт Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
4. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
15. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
2. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
3. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
4. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
13. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 19 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Бавария Мусиала Джамал 7 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бохум от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 43
    Боруссия Д 95.3% (41)
    X 2.3% (1)
    Бохум 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Бохум
    12.00
    6.85
    11.50
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Бохум

    Исход игры
    Боруссия Д
    95.5% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Бохум
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    29.27% (12)
    Нет
    70.73% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    34.1% (15)
    3:0 Боруссия Д
    22.7% (10)
    3:1 Боруссия Д
    11.4% (5)
    2:1 Боруссия Д
    11.4% (5)
    1:0 Боруссия Д
    6.8% (3)
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