Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

40' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Феликс Нмеча создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Якуб Камински создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Удар от ворот произведет Вольфсбург

37' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Вольфсбург

35' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Феликс Нмеча сделал результативную передачу.

33' Г О О О О Л - Виммер Патрик забивает с правой ноги!

33' Феликс Нмеча создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Феликс Нмеча выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Майнц

31' Отавио Пауло не смог попасть в створ ударом издали

30' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

29' Близко! Кор Доминик нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

29' Удар от ворот произведет Майнц

28' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хак Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Вольфсбург

27' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Хорошую попытку сделал Кор Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Видмер Сильван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

23' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Аарон Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Ингвартсен Маркус выиграл воздушное противоборство у Феликс Нмеча.

21' Удар от ворот произведет Майнц

20' Якуб Камински из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

18' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

15' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Ох, нехорошо это выглядит. Нмеча Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Нмеча Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Феликс Нмеча выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Вольфсбург

9' Фернандес Эдимилсон не смог попасть в створ ударом издали

9' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Вольфсбург

3' Отавио Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Вольфсбург

2' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

1' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Майнц начинает с центра поля