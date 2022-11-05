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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Аугсбург
1:1
Первый тайм: 43'
Айнтрахт Фр
0'
1:0
1' Гол
Бериша Мергим
1:1
13' Гол
Роде Себастьян

Ход матча

1'
Бериша Мергим
(Демирович Эрмедин)
1:0
13'
1:1
Роде Себастьян
(Эбимбе Эрик)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 130
Аугсбург 13.8% (18)
X 20.8% (27)
Айнтрахт Фр 65.4% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Айнтрахт Фр
4.60
4.28
4.43
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гикевич
Рафал
24
Йенсен
Фредрик
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
14
Баумгартлингер
Юлиан
3
Педерсен
Мадс
7
Нидерлехнер
Флориан
9
Демирович
Эрмедин
11
Бериша
Мергим
1
Трапп
Кевин
35
Тута
6
Якич
Кристиян
2
Н'Дика
Эван
26
Эбимбе
Эрик
33
Пеллегрини
Лука
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Аугсбург
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Аугсбург
Айнтрахт Фр

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
5:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
ТМС
2:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Среднее время на гол

49
82

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.38
Бериша Мергим 3 (1) 0.23
Нидерлехнер Флориан 2 0.15
Хан Андре 2 0.15
Йенсен Фредрик 1 0.08
Гумни Роберт 1 0.08
Калиджиури Даниэль 1 0.08
Варгас Рубен 1 0.08
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 7 (2) 0.54
Линдстрём Йеспер 5 0.38
Коло-Муани Рандаль 3 0.23
Роде Себастьян 3 0.23
Гётце Марио 2 0.15
Эбимбе Эрик 1 0.08
Борре Рафаэль 1 (1) 0.08
Тута 1 0.08
Аларио Лукас 1 0.08
Соу Джибриль 1 0.08
Якич Кристиян 1 0.08
Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 5 1
Гоувелеув Джеффри 6 0
Груэсо Карлос 5 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Демирович Эрмедин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Гумни Роберт 1 0
Варгас Рубен 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Коло-Муани Рандаль 1 1
Тута 2 0
Роде Себастьян 2 0
Трапп Кевин 2 0
Костич Филип 1 0
Камада Даити 1 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
2
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Айнтрахт Фр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

6
12
Аугсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Айнтрахт Фр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
3
50%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

12
8
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
5
42%
3
38%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
44%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
5
36%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

15
26
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
4
27%
4
15%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
3
20%
5
19%
61-75
2
13%
4
15%
76-90

Пропущено

21
19
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
4
21%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
7
33%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2
Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3
Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6

Результаты матчей

Аугсбург
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 13 8 4 1 41 - 11 28
2. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 13 8 1 4 22 - 15 25
4. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 18 22
6. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 13 6 3 4 26 - 21 21
7. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
9. Майнц 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
10. Вердер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
13. Аугсбург 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
14. Герта 1:3 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум 0:2 Заявка 13 2 1 10 11 - 34 7
18. Шальке 04 Заявка 12 1 3 8 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария 3:1 Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
11. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Вердер Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Бохум 0:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта 1:3 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
15. Майнц 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
16. Аугсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
17. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 7 4 2 1 21 - 6 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Майнц 0:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
4. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург 1:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д 2:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
13. Герта 1:3 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум 0:2 Заявка 7 0 0 7 4 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Нидерлехнер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Контроль мяча: Аугсбург: 52%, Айнтрахт Фр: 48%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
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    Прогнозы 130
    Аугсбург 13.8% (18)
    X 20.8% (27)
    Айнтрахт Фр 65.4% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    4.60
    4.28
    4.43
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    Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Аугсбург
    13.8% (18)
    Ничья
    20.8% (27)
    Айнтрахт Фр
    65.4% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    72% (90)
    Меньше
    28% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    88% (110)
    Нет
    12% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    53.1% (69)
    1:1 Ничья
    15.4% (20)
    2:1 Аугсбург
    7.7% (10)
    0:1 Айнтрахт Фр
    6.2% (8)
    1:0 Аугсбург
    3.8% (5)
    1:3 Айнтрахт Фр
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
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