Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Нидерлехнер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Баумгартлингер Юлиан из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

44' Йенсен Фредрик из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Баумгартлингер Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Педерсен Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Хорошую попытку сделал Демирович Эрмедин . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Бериша Мергим из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бериша Мергим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

34' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Хорошую попытку сделал Пеллегрини Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хорошую попытку сделал Эбимбе Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

29' [team] начинает контратаку

29' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Нидерлехнер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Майер Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Баумгартлингер Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

18' Пеллегрини Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Гётце Марио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Соу Джибриль пробует нанести удар издали, но Рафал Гикевич держит все под контролем

17' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

16' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Бауэр Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Йенсен Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Бауэр Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Нидерлехнер Флориан из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Аугсбург

9' Линдстрём Йеспер не смог попасть в створ ударом издали

7' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Аугсбург

4' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Команда Аугсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Г О О О О Л - Бериша Мергим забивает с левой ноги!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Аугсбург начинает с центра поля