Тур: 13. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 27000 Главный судья: Айтекин Дениз
1:2
Конец матча
0'
1:0
1' ГолБериша Мергим
1:1
13' ГолРоде Себастьян
1:2
64' ГолКнауфф Ансгар
71' Желтая карточкаН'Дика Эван
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
1'
13'
1:1
64'
1:2
71'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Аарон ЗентерЗащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Петков ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Айнтрахт Фр
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.09
Среднее время на гол
49
82
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|5
|0.38
|Бериша Мергим
|3 (1)
|0.23
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.15
|Хан Андре
|2
|0.15
|Йенсен Фредрик
|1
|0.08
|Гумни Роберт
|1
|0.08
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.08
|Варгас Рубен
|1
|0.08
|Иаго Лопес
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|7 (2)
|0.54
|Линдстрём Йеспер
|5
|0.38
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.23
|Роде Себастьян
|3
|0.23
|Гётце Марио
|2
|0.15
|Эбимбе Эрик
|1
|0.08
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.08
|Тута
|1
|0.08
|Аларио Лукас
|1
|0.08
|Соу Джибриль
|1
|0.08
|Якич Кристиян
|1
|0.08
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.08
|Ленц Кристофер
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Мергим
|5
|1
|Гоувелеув Джеффри
|6
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Бауэр Максимилиан
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Иаго Лопес
|3
|1
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|1
|Тута
|2
|0
|Роде Себастьян
|2
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
6
2
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Айнтрахт Фр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
6
12
Аугсбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
12
14
Голы по времени матча
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
3
43%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
3
33%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
5
36%
3
33%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
4
44%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
5
36%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
16
28
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
5
31%
5
18%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
2
13%
4
14%
76-90
Пропущено
23
20
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
9%
5
25%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
7
30%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3 Аугсбург - Бавария 2:5 Кёльн - Аугсбург 3:2
Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Аугсбург - Бавария 1:0 Вердер - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Герта 0:2 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 1:2 Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3
Штуттгартер Киккерс - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6
Результаты матчей
Аугсбург
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
49
76
211
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|41 - 12
|28
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 23
|17
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 20
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 35
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|9 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Прогнозы на матч Аугсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Аугсбург
13.8% (18)
Ничья
20.8% (27)
Айнтрахт Фр
65.4% (85)
Тотал 2.5
Больше
72% (90)
Меньше
28% (35)
Обе команды забьют
Да
88% (110)
Нет
12% (15)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
53.1% (69)
1:1 Ничья
15.4% (20)
2:1 Аугсбург
7.7% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
6.2% (8)
1:0 Аугсбург
3.8% (5)
1:3 Айнтрахт Фр
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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