Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

41' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мор Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Илия Груев из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Вердер

38' ШТАНГА! Пробил головой Теродде Симон прямо в каркас ворот!

38' Бюльтер Мариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Удар от ворот произведет Вердер

37' Крал Алекс не смог попасть в створ ударом издали

37' Илия Груев успешно блокирует удар.

37' Бюльтер Мариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Пипер Амос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Пипер Амос не смог попасть в створ ударом издали

32' Вайзер Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Команда Вердер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Отличный командный гол!

30' Илия Груев сделал ключевой пас для гола!

30' Вайзер Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Йосида Майя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Пипер Амос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Дукш Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

25' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Вердер

23' Штарк Никлас нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

22' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

20' Пипер Амос из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Вердер

18' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шальке 04 отменен из-за положения "вне игры".

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' [player1] выиграл воздушное противоборство у [player2].

16' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Илия Груев успешно блокирует удар.

15' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Игрок из команды Вердер вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Матч возобновлен

12' Шмид Романо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

12' Караман Кенан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Караман Кенан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Мор Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Вердер

7' Теродде Симон не смог попасть в створ ударом издали

6' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Караман Кенан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мор Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Мор Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Мор Тобиас наказан за толчок Илия Груев

3' Хорошую попытку сделал Бюльтер Мариус . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Караман Кенан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вердер начинает с центра поля