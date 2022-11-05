Тур: 13. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Брых Феликс
0'
16' Undefined phrase: football_event_Крал Алекс
1:0
30' ГолФуллкруг Никлас
43' Желтая карточкаТеродде Симон
56' Желтая карточкаВелькович Милош
69' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
2:0
76' ГолДукш Марвин
82' Желтая карточкаКараман Кенан
82' Желтая карточкаПипер Амос
2:1
89' ГолДрекслер Доминик
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
16'
30'
43'
56'
76'
2:0
82'
82'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
28
Груев
Илия
29
Мор
Тобиас
30
Крал
Алекс
20
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасЗащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сиди АлассанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Шальке 04
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.4
1.47
Среднее время на гол
64
61
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.53
1.67
Среднее время на гол
58
54
Всего голов
47
50
Голов в среднем за матч
1.47
1.56
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
61
57
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|10 (3)
|0.77
|Дукш Марвин
|2
|0.15
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.15
|Бёрк Оливер
|2
|0.15
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|Юнг Антони
|1
|0.08
|Велькович Милош
|1
|0.08
|Шмидт Никлас
|1
|0.08
|Бьюкенен Ли
|1
|0.08
|Стаге Йенс
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.23
|Теродде Симон
|2
|0.15
|Дрекслер Доминик
|1
|0.08
|Полтер Себастьян
|1
|0.08
|Молле Флоран
|1
|0.08
|Краусс Том
|1
|0.08
|Саласар Родриго
|1
|0.08
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Фуллкруг Никлас
|4
|0
|Фридль Марко
|2
|1
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Бюльтер Мариус
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Йосида Майя
|2
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Краусс Том
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Граймль Лео
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Шальке 04
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
3
Вердер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Шальке 04
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
14
Волевые поражения
10
4
Вердер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Шальке 04
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
14
Волевые поражения
15
7
Голы по времени матча
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
5
50%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
67%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
7
70%
2
29%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
38%
4
22%
76-90
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
5
25%
0
0%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
10
50%
4
40%
76-90
Пропущено
19
29
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
11%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
7
37%
6
21%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
4
21%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0 Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3
Шальке 04
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3
Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3
Результаты матчей
Вердер
Шальке 04
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вердер
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
75
39
39
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|41 - 12
|28
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Вердер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|10.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 23
|17
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 20
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|16.
|Байер Л
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 35
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|13.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 2:1 Шальке 04
Исход игры
Вердер
87.7% (114)
Ничья
7.7% (10)
Шальке 04
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.52% (80)
Меньше
35.48% (44)
Обе команды забьют
Да
67.74% (84)
Нет
32.26% (40)
Популярный счёт
2:1 Вердер
47.7% (62)
2:0 Вердер
16.2% (21)
1:0 Вердер
11.5% (15)
3:1 Вердер
6.9% (9)
1:1 Ничья
4.6% (6)
3:0 Вердер
1.5% (2)
1:2 Шальке 04
1.5% (2)
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