  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Вердер
2:1
Конец матча
Шальке 04
0'
16' Undefined phrase: football_event_
Крал Алекс
1:0
30' Гол
Фуллкруг Никлас
43' Желтая карточка
Теродде Симон
56' Желтая карточка
Велькович Милош
69' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
2:0
76' Гол
Дукш Марвин
82' Желтая карточка
Караман Кенан
82' Желтая карточка
Пипер Амос
2:1
89' Гол
Дрекслер Доминик
90'+5
2:0. Гол Марвина Дюкша (видео). ...
1:0. Гол Никласа Фюллькруга (вид...

Ход матча

16'
 
Крал Алекс
30'
Фуллкруг Никлас
(Вайзер Митчелл)
1:0
43'
 
Теродде Симон
56'
Велькович Милош
 
60'
Бёрк Оливер
Фуллкруг Никлас
 
64'
 
Ларссон Джордан
Бюльтер Мариус
67'
Гросс Кристиан
Груев Илия
 
68'
Юнг Антони
Фридль Марко
 
69'
Биттенкорт Леонардо
 
76'
Дукш Марвин
(Вайзер Митчелл)
2:0
76'
Стаге Йенс
Биттенкорт Леонардо
 
77'
 
Дрекслер Доминик
Краусс Том
82'
 
Караман Кенан
82'
Пипер Амос
 
85'
 
Полтер Себастьян
Молле Флоран
89'
2:1
Дрекслер Доминик
(Полтер Себастьян)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 130
Вердер 87.7% (114)
X 7.7% (10)
Шальке 04 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
8
Вайзер
Митчелл
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
28
Груев
Илия
10
Биттенкорт
Леонардо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
4
Йосида
Майя
41
Матричани
Хеннинг
29
Мор
Тобиас
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
19
Караман
Кенан
20
Молле
Флоран
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
Вердер
3-5-2
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Шальке 04

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Б2
1:4
Б2
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:2
К
0:2
Б
4:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
5:1
ТМС
2:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.4
1.47

Среднее время на гол

64
61

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.67

Среднее время на гол

58
54

Всего голов

47
50

Голов в среднем за матч

1.47
1.56

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

61
57

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 10 (3) 0.77
Дукш Марвин 2 0.15
Биттенкорт Леонардо 2 0.15
Бёрк Оливер 2 0.15
Вайзер Митчелл 1 0.08
Юнг Антони 1 0.08
Велькович Милош 1 0.08
Шмидт Никлас 1 0.08
Бьюкенен Ли 1 0.08
Стаге Йенс 0 0
Шмид Романо 0 0
Пипер Амос 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.23
Теродде Симон 2 0.15
Дрекслер Доминик 1 0.08
Полтер Себастьян 1 0.08
Молле Флоран 1 0.08
Краусс Том 1 0.08
Саласар Родриго 1 0.08
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 5 0
Вайзер Митчелл 4 0
Фуллкруг Никлас 4 0
Фридль Марко 2 1
Биттенкорт Леонардо 2 0
Штарк Никлас 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Дукш Марвин 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Шмид Романо 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 2 1
Бюльтер Мариус 3 0
Теродде Симон 2 0
Йосида Майя 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Краусс Том 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Граймль Лео 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0

Результаты матчей

Вердер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Шальке 04
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
3
Вердер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Шальке 04
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
14

Волевые поражения

10
4
Вердер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Шальке 04
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
14

Волевые поражения

15
7

Голы по времени матча

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
5
50%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
67%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
7
70%
2
29%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
38%
4
22%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
5
25%
0
0%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
10
50%
4
40%
76-90

Пропущено

19
29
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
11%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
7
37%
6
21%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
4
21%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0 Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3
Шальке 04
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шальке 04 - Фрайбург 0:2 Герта - Шальке 04 2:1 Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3
Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3

Результаты матчей

Вердер
Шальке 04

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вердер
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 8 4 1 41 - 12 28
2. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
3. Боруссия Д Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
4. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер Заявка 13 6 3 4 23 - 19 21
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
9. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
10. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 2 5 6 16 - 20 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 13 2 1 10 11 - 35 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
11. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
12. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
17. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
15. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Вердер не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вердер: 45%, Шальке 04: 55%.
  • Угловой
    95'
    Дукш Марвин из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
  • 95'
    Матричани Хеннинг успешно блокирует удар.
  • 94'
    Дукш Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Вердер 87.7% (114)
    X 7.7% (10)
    Шальке 04 4.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Вердер 2:1 Шальке 04 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Вердер 2:1 Шальке 04

    Исход игры
    Вердер
    87.7% (114)
    Ничья
    7.7% (10)
    Шальке 04
    4.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.52% (80)
    Меньше
    35.48% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    67.74% (84)
    Нет
    32.26% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    47.7% (62)
    2:0 Вердер
    16.2% (21)
    1:0 Вердер
    11.5% (15)
    3:1 Вердер
    6.9% (9)
    1:1 Ничья
    4.6% (6)
    3:0 Вердер
    1.5% (2)
    1:2 Шальке 04
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     