Тур: 15. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Харрингтон Тони
Ход матча
3'
1:0
7'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
12
Адамс
Тайлер
15
Смит
Адам
21
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
-
42 Гринвуд СэмПолузащитник
- Нападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лидс
Борнмут
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Среднее время на гол
54
38
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|7 (1)
|0.54
|Синистерра Луис
|2
|0.15
|Саммервилл Крисенсио
|2
|0.15
|Харрисон Джек
|1
|0.08
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.08
|Ааронсон Бренден
|1
|0.08
|Рока Марк
|1
|0.08
|Эйлинг Люк
|0
|0
|Бэмфорд Патрик
|0
|0
|Гелхардт Джо
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|3
|0.21
|Мур Киффер
|3
|0.21
|Соланке Доминик
|2
|0.14
|Хефферсон Лерма
|2
|0.14
|Кристи Райан
|1
|0.07
|Энтони Джейдон
|1
|0.07
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Тавернер Маркус
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синистерра Луис
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|Джисс Марш
|1
|1
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Купер Лиам
|1
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Морено Родриго
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|4
|0
|Мефам Крис
|4
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Кук Льюис
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
5
Лидс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
4
4
Лидс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
11%
1-15
2
29%
3
17%
16-30
1
14%
7
39%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
3
17%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
4
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
13%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Пропущено
19
26
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
6
23%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
3
16%
7
27%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
21%
3
12%
61-75
5
26%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2
Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0
Результаты матчей
Лидс
Борнмут
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лидс
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
67
66
58
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|37 - 11
|30
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|8.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 22
|16
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|14.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 29
|14
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|7 - 20
|11
|20.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|27 - 6
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 9
|9
|16.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 21
|6
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|13.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|18.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
|19.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
Прогнозы на матч Лидс 1:1 Борнмут
Исход игры
Лидс
73.5% (97)
Ничья
19.7% (26)
Борнмут
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
50% (62)
Меньше
50% (62)
Обе команды забьют
Да
64.52% (80)
Нет
35.48% (44)
Популярный счёт
2:1 Лидс
36.4% (48)
1:0 Лидс
24.2% (32)
1:1 Ничья
14.4% (19)
2:0 Лидс
6.8% (9)
1:2 Борнмут
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Лидс
2.3% (3)
1:3 Борнмут
1.5% (2)
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