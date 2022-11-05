Первый тайм

15' Успокоилась немного гра. Кристенсен и Смит только что не поделили мяч. Окаывается футбольный снаряд должен перейти под контроль гостей.

14' В позиционной атаке сейчас "Борнмут". Мур пытался уйти по правому краю, но Купер выбил мяч в аут.

13' Если не брать ситуацию с пенальти, гости выглядят намного увереннее соперника. Чаще атакуют и чаще владеют мячом.

12' Взяли в осаду вратарскую "Лидса" гости. Два подряд угловых подали игроки "Борнмута". Но общими усилиями хозяева вынесои мяч.

11' Итог стандарта. Соланке убежал на ударную позицию, пробил с острого угла, вратарь перевел на угловой.

10' Много борьбы в центре поля. Вот только что "Борнмут" заработал штрафной. Не опасный, но может привести дивидентов команде "Борнмут".