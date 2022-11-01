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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Лидс
 
Позже
Борнмут
Прогнозы 42
Лидс 57.1% (24)
X 26.2% (11)
Борнмут 16.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Борнмут
4.80
4.04
4.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лидс
Борнмут

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Ч
1:0
Ч
1:3
Ч
4:1
Ч
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Среднее время на гол

54
38

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 6 0.5
Синистерра Луис 2 0.17
Саммервилл Крисенсио 2 0.17
Харрисон Джек 1 0.08
Стрёйк Паскаль 1 0.08
Ааронсон Бренден 1 0.08
Рока Марк 1 0.08
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Гелхардт Джо 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 3 0.23
Мур Киффер 3 0.23
Соланке Доминик 2 0.15
Хефферсон Лерма 2 0.15
Кристи Райан 1 0.08
Энтони Джейдон 1 0.08
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Кук Льюис 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Кристенсен Расмус 3 0
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Купер Лиам 1 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Мефам Крис 4 0
Нето Мурара 2 0
Хефферсон Лерма 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Кук Льюис 1 0
Стэйси Джек 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Лидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
5
Лидс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

4
4
Лидс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
11%
1-15
2
29%
3
17%
16-30
1
14%
7
39%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
3
17%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
4
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
13%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Пропущено

19
26
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
6
23%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
3
16%
7
27%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
21%
3
12%
61-75
5
26%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2
Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0

Результаты матчей

Лидс
Борнмут

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лидс
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
7
6
6
1.5
5
8
1
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 12 10 1 1 30 - 11 31
2. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Фулхэм Заявка 13 5 4 4 22 - 22 19
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
11. Брентфорд Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
13. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Лидс Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
16. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
19. Вулверхэмптон Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
20. Ноттингем Форест Заявка 13 2 3 8 8 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
13. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
14. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Брентфорд Тони Айвен 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Лидс 57.1% (24)
    X 26.2% (11)
    Борнмут 16.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Борнмут
    4.80
    4.04
    4.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Борнмут онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Борнмут

    Исход игры
    Лидс
    55.8% (24)
    Ничья
    27.9% (12)
    Борнмут
    16.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    20.9% (9)
    1:0 Лидс
    20.9% (9)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    1:2 Борнмут
    9.3% (4)
    2:0 Лидс
    7% (3)
    1:3 Борнмут
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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