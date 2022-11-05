Тур: 15. Стадион: АФГ Арена.
1:0
Первый тайм: 28'
0'
16' Желтая карточкаЛоосли Ноа
1:0
20' ГолГийемено Джереми
25' Желтая карточкаФалльци Альберт
25' Желтая карточкаГерц Кристиан
Ход матча
16'
20'
1:0
25'
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
19
Гиндо
Дауда
77
Аколо
Чадрак
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
47 матчей
36.2%
14.9%
48.9%
17 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
21.3%
40.4%
38.3%
10 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
31.9%
29.8%
38.3%
15 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.3
1.21
Среднее время на гол
69
74
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.83
1.48
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
74
63
Голов в среднем за матч
1.57
1.34
Тотал матчей
2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.2
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0.2
|Аколо Чадрак
|3
|0.2
|Гийемено Джереми
|3
|0.2
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.2
|Шуберт Фабиан
|3
|0.2
|Шмидт Исаак
|2
|0.13
|Гиндо Дауда
|1
|0.07
|Christian Witzig
|1
|0.07
|Карлен Грегори
|1
|0.07
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.4
|Дадашов Ренат
|3
|0.2
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.2
|Шеттине Гильерме
|3
|0.2
|Герц Кристиан
|2
|0.13
|Болла Бендегуз
|2
|0.13
|Рибейро Томас
|2
|0.13
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.07
|Francis Momoh
|1
|0.07
|Пушич Петар
|1
|0.07
|Dion Kacuri
|1
|0.07
|Dominik Schmid2
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Исаак
|4
|2
|Гёртлер Лукас
|5
|1
|Matej Maglica
|5
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|1
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|5
|0
|Лоосли Ноа
|1
|2
|Секо Аюму
|2
|1
|Пушич Петар
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Абраши Амир
|2
|0
|Шеттине Гильерме
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Dominik Schmid2
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Грасcхоппер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
5
Санкт-Галлен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
6
13
Санкт-Галлен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Забито
13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
4
31%
3
19%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
38%
4
29%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Забито
25
25
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
6
24%
3
12%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
5
20%
6
24%
31-45
4
16%
6
24%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
3
12%
1
4%
76-90
Пропущено
20
29
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
25%
5
17%
1-15
4
20%
4
14%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
3
15%
4
14%
46-60
3
15%
5
17%
61-75
2
10%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Лугано 1:1
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
86
77
311
410
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|14
|9
|4
|1
|32 - 9
|31
|2.
|Серветт
|14
|6
|6
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|15
|6
|3
|6
|25 - 21
|21
|4.
|Люцерн
|13
|5
|4
|4
|23 - 18
|19
|5.
|Сьон
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|6.
|Лугано
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|7.
|Базель
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|15
|4
|5
|6
|26 - 29
|17
|9.
|Винтертур
|14
|4
|3
|7
|11 - 27
|15
|10.
|Цюрих
|14
|1
|6
|7
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|1:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Серветт
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|4.
|Базель
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|0:1
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|3.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|7.
|Цюрих
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|8.
|Базель
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|9.
|Санкт-Галлен
|1:0
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|10.
|Винтертур
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4