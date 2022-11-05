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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
16' Желтая карточка
Лоосли Ноа
1:0
20' Гол
Гийемено Джереми
25' Желтая карточка
Фалльци Альберт
25' Желтая карточка
Герц Кристиан
34' Желтая карточка
Кавабэ Хаяо
1:1
48' Гол
Герц Кристиан
2:1
55' Гол
Стильхарт Базиль
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
20
Фалльци
Альберт
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
19
Гиндо
Дауда
6
Стильхарт
Базиль
8
Кинтилья
Хорди
34
Гвидотти
Стефано
77
Аколо
Чадрак
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
71
Justin
Hammel
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
31
Dominik
Schmid2
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
23
Шабани
Меритан
27
Дадашов
Ренат
95
Шеттине
Гильерме
Санкт-Галлен
4-3-3
Грасcхоппер
3-4-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

47 матчей

36.2%
14.9%
48.9%
17 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

21.3%
40.4%
38.3%
10 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

31.9%
29.8%
38.3%
15 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.3
1.21

Среднее время на гол

69
74

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.83
1.48

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

74
63

Голов в среднем за матч

1.57
1.34

Тотал матчей

2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 4 0.27
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.2
Латте Лат Эммануэль 3 0.2
Аколо Чадрак 3 0.2
Фон Моос Юлиан 3 0.2
Шуберт Фабиан 3 0.2
Шмидт Исаак 2 0.13
Гиндо Дауда 1 0.07
Christian Witzig 1 0.07
Карлен Грегори 1 0.07
Стильхарт Базиль 1 0.07
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Гвидотти Стефано 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.4
Герц Кристиан 3 0.2
Дадашов Ренат 3 0.2
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.2
Шеттине Гильерме 3 0.2
Болла Бендегуз 2 0.13
Рибейро Томас 2 0.13
Giotto Morandi 1 (1) 0.07
Francis Momoh 1 0.07
Пушич Петар 1 0.07
Dion Kacuri 1 0.07
Секо Аюму 0 0
Dominik Schmid2 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Исаак 4 2
Гёртлер Лукас 5 1
Matej Maglica 5 0
Фалльци Альберт 4 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Стильхарт Базиль 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 1
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Кинтилья Хорди 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Patrick Sutter 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 2 2
Дадашов Ренат 5 0
Секо Аюму 2 1
Пушич Петар 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Абраши Амир 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Герц Кристиан 2 0
Шеттине Гильерме 2 0
Francis Momoh 2 0
Рибейро Томас 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Giotto Morandi 1 0
Dominik Schmid2 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Грасcхоппер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
6
Санкт-Галлен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Грасcхоппер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

6
13
Санкт-Галлен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Грасcхоппер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
4
29%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
25%
4
24%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Забито

13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
4
31%
3
19%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
38%
4
29%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Забито

27
26
16 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
6
22%
3
12%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
5
19%
7
27%
46-60
3
11%
6
23%
61-75
3
11%
1
4%
76-90

Пропущено

21
31
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
24%
5
16%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
2
10%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Лугано 1:1
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
2
1
7
2.5
3
4
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
7
8
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 14 9 4 1 32 - 9 31
2. Серветт 14 6 6 2 18 - 14 24
3. Санкт-Галлен 15 6 3 6 26 - 22 21
4. Люцерн 13 5 4 4 23 - 18 19
5. Сьон 14 5 4 5 20 - 21 19
6. Лугано 14 5 2 7 21 - 25 17
7. Базель 13 4 5 4 19 - 16 17
8. Грасcхоппер 15 4 5 6 27 - 30 17
9. Винтертур 14 4 3 7 11 - 27 15
10. Цюрих 14 1 6 7 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 5 2 0 17 - 4 17
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 7 4 3 0 11 - 6 15
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
7. Цюрих 7 1 3 3 5 - 11 6
8. Базель 6 1 2 3 7 - 9 5
9. Санкт-Галлен 7 1 1 5 11 - 15 4
10. Винтертур 6 1 1 4 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Лугано Дапрела Фабио 1 4
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  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Герц Кристиан бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Кавабэ Хаяо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Герц Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Фалльци Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Гийемено Джереми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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