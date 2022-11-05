Тур: 15. Стадион: Молинью. Главный судья: Скотт Грэм
1:1
Первый тайм: 14'
Ход матча
10'
0:1
12'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
11
Хи-Чан
Хван
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
25 Ронен КоннорПолузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
-
59 Joe Hodge
-
-
Главный тренер: Steve Davis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
-
21 Ундав ДенизНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
-
20 Энсисо ХулиоНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Брайтон
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
16 матчей
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
90
80
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|3 (1)
|0.23
|Поденсе Даниэл
|2
|0.15
|Траоре Адама
|1
|0.08
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|7
|0.58
|Гросс Паскаль
|4
|0.33
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.33
|Кайседо Мойсес
|1
|0.08
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Митома Каору
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|6
|0
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|Семеду Нелсон
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Хонни Кастро
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Joe Hodge
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Кайседо Мойсес
|3
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
7
Вулверхэмптон
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Брайтон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
1
7
Вулверхэмптон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Брайтон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
2
14
Голы по времени матча
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
14%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
43%
1
5%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
1
14%
6
32%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
3
20%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0
Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4
Брайтон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Брайтон
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
84
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|37 - 11
|30
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|8.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 22
|16
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|14.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 29
|14
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|7 - 20
|11
|20.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|27 - 6
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 9
|9
|16.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 21
|6
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|13.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|18.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
|19.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Брайтон
Исход игры
Вулверхэмптон
33.3% (43)
Ничья
30.2% (39)
Брайтон
36.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (56)
Меньше
54.84% (68)
Обе команды забьют
Да
70.97% (88)
Нет
29.03% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.6% (33)
2:1 Вулверхэмптон
19.4% (25)
1:2 Брайтон
18.6% (24)
1:0 Вулверхэмптон
11.6% (15)
0:1 Брайтон
9.3% (12)
0:2 Брайтон
3.9% (5)
1:3 Брайтон
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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