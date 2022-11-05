Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Мойсес Кайседо нанес удар, но тот был заблокирован.

Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Макаллистер Алексис бьет со штрафного в створ, но Жозе Са держит все под контролем

51' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

50' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Семеду Нелсон удален с поля!

48' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Команда Брайтон сравняла счет! Игра продолжается!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брайтон будет все-таки засчитан.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Лаллана Адам из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Макаллистер Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Лаллана Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Г О О О О О Л - Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Роберт Санчес прыгнул вправо!

34' После проверки VAR судья изменил решение - Вулверхэмптон пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

31' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Брайтон

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Ох, нехорошо это выглядит. Гуэдеш Гонсалу получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Гуэдеш Гонсалу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

23' Троссар Леандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Мойсес Кайседо выиграл воздушное противоборство у Траоре Бубакар

18' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

17' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

16' Марч Соломон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Троссар Леандро из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

15' Марч Соломон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Марч Соломон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Команда Вулверхэмптон сравняла счет! Игра продолжается!

12' Г О О О О Л - Гуэдеш Гонсалу забивает с правой ноги!

12' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Траоре Бубакар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Траоре Бубакар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Г О О О О Л - Лаллана Адам забивает с правой ноги!

10' Троссар Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Оооо... вот это был удар! Марч Соломон должен был забить с этой позиции.

9' Лаллана Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

4' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брайтон начинает с центра поля