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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Вулверхэмптон
2:3
Конец матча
Брайтон
0'
0:1
10' Гол
Лаллана Адам
1:1
12' Гол
Гуэдеш Гонсалу
2:1
35' Пенальти
Невеш Рубен
2:2
44' Гол
Митома Каору
45' Красная карточка
Семеду Нелсон
62' Желтая карточка
Хонни Кастро
65' Желтая карточка
Коллинз Натан
2:3
83' Гол
Гросс Паскаль
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Лаллана Адам
(Троссар Леандро)
12'
Гуэдеш Гонсалу
(Траоре Бубакар)
1:1
35'
Невеш Рубен
2:1
44'
2:2
Митома Каору
(Лаллана Адам)
45'
Семеду Нелсон
 
46'
Хонни Кастро
Поденсе Даниэл
 
62'
Хонни Кастро
 
65'
 
Уэлбек Данни
Лаллана Адам
65'
Коллинз Натан
 
68'
Траоре Адама
Хи-Чан Хван
 
74'
Аит-Нури Раян
Гуэдеш Гонсалу
 
82'
 
Ундав Дениз
Эступиньян Первис
82'
 
Гилмор Билли
Троссар Леандро
83'
2:3
Гросс Паскаль
90'
 
Вельтман Йоел
Митома Каору
90'
Ронен Коннор
Траоре Бубакар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Вулверхэмптон 33.3% (43)
X 30.2% (39)
Брайтон 36.4% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
6
Траоре
Бубакар
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
17
Гуэдеш
Гонсалу
11
Хи-Чан
Хван
10
Поденсе
Даниэл
1
Санчес
Роберт
13
Гросс
Паскаль
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
10
Макаллистер
Алексис
25
Кайседо
Мойсес
7
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
11
Троссар
Леандро
Вулверхэмптон
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Брайтон

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

16 матчей

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

90
80

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 4 (2) 0.29
Поденсе Даниэл 2 0.14
Гуэдеш Гонсалу 1 0.07
Траоре Адама 1 0.07
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 7 0.54
Гросс Паскаль 5 0.38
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.31
Лаллана Адам 1 0.08
Митома Каору 1 0.08
Кайседо Мойсес 1 0.08
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Семеду Нелсон 3 1
Коллинз Натан 2 1
Хонни Кастро 3 0
Поденсе Даниэл 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Коста Диего 0 1
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0
Joe Hodge 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Кайседо Мойсес 3 0
Де Зерби Роберто 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Энсисо Хулио 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
7
Вулверхэмптон
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

1
7
Вулверхэмптон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Брайтон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

5
15
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
60%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
27%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

9
22
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
22%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
44%
2
9%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
1
11%
6
27%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
4
24%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0
Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4
Брайтон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Брайтон

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
4
1
13
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
2. Арсенал Заявка 12 10 1 1 30 - 11 31
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
8. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
9. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
10. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
14. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
15. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
16. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
13. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
14. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
18. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
19. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
6. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
7. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
12. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
13. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
14. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
16. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
18. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
19. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брайтон вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Вулверхэмптон: 29%, Брайтон: 71%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    95'
    Аит-Нури Раян из команды Вулверхэмптон в офсайде
  • 95'
    Данк Льюис успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Вулверхэмптон 33.3% (43)
    X 30.2% (39)
    Брайтон 36.4% (47)
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:3 Брайтон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    33.3% (43)
    Ничья
    30.2% (39)
    Брайтон
    36.4% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.16% (56)
    Меньше
    54.84% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    70.97% (88)
    Нет
    29.03% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.6% (33)
    2:1 Вулверхэмптон
    19.4% (25)
    1:2 Брайтон
    18.6% (24)
    1:0 Вулверхэмптон
    11.6% (15)
    0:1 Брайтон
    9.3% (12)
    0:2 Брайтон
    3.9% (5)
    1:3 Брайтон
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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