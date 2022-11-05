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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Эвертон
 
Позже
Лестер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 129
Эвертон 45.7% (59)
X 38% (49)
Лестер 16.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Лестер
2.61
3.44
3.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
8
Онана
Амаду
27
Гуэйе
Идрисса
17
Айуоби
Алекс
7
Макнил
Дуайт
9
Калверт-Льюин
Доминик
11
Грэй
Демарай
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
3
Фас
Ваут
18
Амарти
Даниэль
2
Джастин
Джеймс
42
Сумаре
Бубакари
10
Мэддисон
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
20
Дака
Патсон
Эвертон
4-3-3
Лестер
4-1-4-1

История личных встреч

Эвертон
Лестер

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1.5

Среднее время на гол

58
60

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.55

Среднее время на гол

65
58

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 3 0.23
Макнил Дуайт 2 0.15
Айуоби Алекс 1 0.08
Коди Конор 1 0.08
Мопе Нил 1 0.08
Грэй Демарай 1 0.08
Калверт-Льюин Доминик 1 0.08
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 6 0.46
Барнс Харви 4 0.31
Дака Патсон 3 0.23
Тилеманс Юри 2 (1) 0.15
Варди Джейми 1 0.08
Кастань Тимоти 1 0.08
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.08
Ихеаначо Келечи 1 0.08

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Онана Амаду 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Коди Конор 1 0
Мопе Нил 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 3 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Результаты матчей

Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Лестер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
8
Эвертон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лестер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
7
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Лестер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
33%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

4
19
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
50%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
1
25%
3
16%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
2
20%
5
25%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
2
20%
1
5%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
31%
1
4%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
0
0%
9
35%
61-75
5
38%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0
Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2

Результаты матчей

Эвертон
Лестер

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
7
6
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
2. Арсенал Заявка 12 10 1 1 30 - 11 31
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
8. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
9. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
10. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
14. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
15. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
16. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
13. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
14. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
18. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
19. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
6. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
7. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
12. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
13. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
14. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
16. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
18. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
19. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Эвертон" - "Лестер", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Кут Дэвид

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Где смотреть матч Эвертон - Лестер онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон - Лестер

Исход игры
Эвертон
45.7% (59)
Ничья
38% (49)
Лестер
16.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
43.44% (53)
Меньше
56.56% (69)
Обе команды забьют
Да
76.23% (93)
Нет
23.77% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (40)
2:1 Эвертон
24.8% (32)
1:0 Эвертон
17.8% (23)
1:2 Лестер
11.6% (15)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Лестер
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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