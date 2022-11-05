Тур: 15. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Кут Дэвид
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
30
Коди
Конор
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
3
Фас
Ваут
20
Дака
Патсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Коди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Лестер
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
1.5
Среднее время на гол
58
60
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.55
Среднее время на гол
65
58
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.47
1.53
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
58
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|3
|0.23
|Макнил Дуайт
|2
|0.15
|Айуоби Алекс
|1
|0.08
|Коди Конор
|1
|0.08
|Мопе Нил
|1
|0.08
|Грэй Демарай
|1
|0.08
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.08
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.46
|Барнс Харви
|4
|0.31
|Дака Патсон
|3
|0.23
|Тилеманс Юри
|2 (1)
|0.15
|Варди Джейми
|1
|0.08
|Кастань Тимоти
|1
|0.08
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.08
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.08
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Онана Амаду
|4
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Миколенко Виталий
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Лестер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
8
Эвертон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лестер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
4
7
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Лестер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
33%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
4
19
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
50%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
1
25%
3
16%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
2
20%
5
25%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
2
20%
1
5%
76-90
Пропущено
13
26
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
31%
1
4%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
0
0%
9
35%
61-75
5
38%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0
Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2
Результаты матчей
Эвертон
Лестер
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
211
76
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|2.
|Арсенал
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|15.
|Борнмут
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|16.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 17
|4
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
|19.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (2)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Эвертон - Лестер
Исход игры
Эвертон
45.7% (59)
Ничья
38% (49)
Лестер
16.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
43.44% (53)
Меньше
56.56% (69)
Обе команды забьют
Да
76.23% (93)
Нет
23.77% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (40)
2:1 Эвертон
24.8% (32)
1:0 Эвертон
17.8% (23)
1:2 Лестер
11.6% (15)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Лестер
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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