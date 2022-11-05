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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Марринер Андре
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 14'
Брентфорд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 130
Ноттингем Форест 29.2% (38)
X 41.5% (54)
Брентфорд 29.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Брентфорд
2.66
3.28
2.98
Все Коэффициенты
1
Хендерсон
Дин
24
Орье
Серж
3
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
7
Уильямс
Неко
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куйяте
Шейку
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
25
Деннис
Эммануэль
1
Райя
Давид
30
Расмуссен
Мадс
16
Ми
Бен
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
27
Янельт
Витали
10
Дасилва
Джошуа
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
23
Льюис-Поттер
Кин
Ноттингем Форест
4-3-3
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
0:1
Ч
3:4
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
1:3

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
2

Среднее время на гол

57
45

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.71

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
52

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.21
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.14
Куйяте Шейку 1 0.07
Деннис Эммануэль 1 0.07
О'Брайен Льюис 1 0.07
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Йейтс Райан 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 8 (3) 0.57
Висса Йоан 2 0.14
Мбеумо Брайан 2 0.14
Ми Бен 2 0.14
Дасилва Джошуа 2 0.14
Йенсен Матиас 1 0.07
Янельт Витали 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 4 0
Уильямс Неко 3 0
Куйяте Шейку 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Йейтс Райан 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 5 0
Хикки Аарон 4 0
Дамсгор Миккель 2 0
Ми Бен 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брентфорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7
Ноттингем Форест
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

1
13
Ноттингем Форест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Брентфорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

6
20

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
4
29%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
44%
4
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

1
13
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
3
23%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
43%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
6
32%
2
29%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Забито

8
20
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
25%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
38%
3
15%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
25%
6
30%
76-90

Пропущено

28
21
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
11%
4
19%
1-15
4
14%
6
29%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
10
36%
6
29%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Брентфорд

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 12 10 1 1 30 - 11 31
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 13 9 3 1 37 - 11 30
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Фулхэм 0:0 Заявка 14 5 5 4 22 - 22 20
8. Брайтон 1:1 Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
10. Брентфорд 0:0 Заявка 14 3 7 4 19 - 22 16
11. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
13. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
14. Борнмут 1:1 Заявка 14 3 5 6 13 - 29 14
15. Лидс 1:1 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
16. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
19. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 14 2 5 7 7 - 20 11
20. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 7 6 1 0 27 - 6 19
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Лидс 1:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
15. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 7 2 3 2 4 - 9 9
16. Борнмут 1:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
17. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
19. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
8. Брайтон 1:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 21 6
12. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
13. Брентфорд 0:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
14. Лидс 1:1 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
16. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
18. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
19. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Брентфорд Тони Айвен 5
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    Прогнозы 130
    Ноттингем Форест 29.2% (38)
    X 41.5% (54)
    Брентфорд 29.2% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Брентфорд
    2.66
    3.28
    2.98
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    29.2% (38)
    Ничья
    41.5% (54)
    Брентфорд
    29.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.32% (50)
    Меньше
    59.68% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (93)
    Нет
    25% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (43)
    1:2 Брентфорд
    16.9% (22)
    2:1 Ноттингем Форест
    13.8% (18)
    1:0 Ноттингем Форест
    10.8% (14)
    0:1 Брентфорд
    8.5% (11)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    3:2 Ноттингем Форест
    1.5% (2)
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