Неко Уильямс пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

10' Йенсен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Деннис Эммануэль нанес удар головой, но Дэвид Райя спокойно отбил мяч.

9' Куйяте Шейку создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Орье Серж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хорошую попытку сделал Джонсон Бреннан . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брентфорд начинает с центра поля