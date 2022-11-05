Тур: 15. Стадион: Свисспорарена.
0'
0:1
16' ГолДи Джусто Маттео
25' Желтая карточкаГельми Рой
28' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
29' Желтая карточкаБелоко Стефан
33' Желтая карточкаМайер Макс
33' Желтая карточкаGranit Lekaj
39' Желтая карточкаThibault Corbaz
1:1
51' ГолАбубакар-Анкра Асума
55' Желтая карточкаШадер Софьян
75' Желтая карточкаКамбери Флориан
83' Вторая желтая карточкаШадер Софьян
Ход матча
16'
25'
28'
29'
33'
33'
39'
51'
55'
75'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
71
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
36
Пукай
Йозеф
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Luca JaquezЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Абаз АрминВратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Люцерн
Винтертур
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2
4.5
Среднее время на гол
45
20
Всего голов
1
16
Голов в среднем за матч
0.5
1.45
Среднее время на гол
180
61
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.77
1.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
50
46
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|6 (2)
|0.43
|Соргич Деян
|4
|0.29
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.21
|Бурч Марко
|3
|0.21
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.14
|Дорн Пиус
|1
|0.07
|Шадер Софьян
|1
|0.07
|Гентнер Кристиан
|1
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.07
|Белоко Стефан
|1
|0.07
|Кадак Якуб
|1
|0.07
|Яшари Ардон
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|3 (2)
|0.2
|Samir Ramizi
|2
|0.13
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.13
|Камбери Флориан
|1
|0.07
|Родригес Франсиско III
|1
|0.07
|Зайлер Штефан
|1
|0.07
|Буркарт Нишан
|1
|0.07
|Samuel Ballet
|1
|0.07
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|6
|0
|Симани Денис
|4
|1
|Дрэгер Мохамед
|4
|1
|Фрыдек Мартин
|3
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
|Шадер Софьян
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|6
|1
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|4
|0
|Michael Goncalves
|4
|0
|Гельми Рой
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Thibault Corbaz
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Зайлер Штефан
|2
|0
|Samuel Ballet
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
1
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Винтертур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
15
Волевые поражения
12
5
Люцерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Винтертур
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
16
Волевые поражения
17
6
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
14%
3
43%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
4
24%
76-90
Забито
24
11
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
4
17%
3
27%
1-15
5
21%
2
18%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
3
13%
2
18%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
18%
3
11%
1-15
2
12%
7
26%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
4
24%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 3:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Сьон - Люцерн 2:0
Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1
Винтертур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0
Результаты матчей
Люцерн
Винтертур
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
6
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
34
15
25
15
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
67
113
49
113
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|14
|9
|4
|1
|32 - 9
|31
|2.
|Серветт
|14
|6
|6
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Санкт-Галлен
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|4.
|Люцерн
|1:1
|14
|5
|5
|4
|24 - 19
|20
|5.
|Сьон
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|6.
|Лугано
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|7.
|Базель
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|27 - 30
|17
|9.
|Винтертур
|1:1
|15
|4
|4
|7
|12 - 28
|16
|10.
|Цюрих
|14
|1
|6
|7
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|4.
|Базель
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|1:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Люцерн
|1:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|3.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|7.
|Цюрих
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|8.
|Базель
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|9.
|Винтертур
|1:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Санкт-Галлен
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Люцерн
|Белоко Стефан
|6