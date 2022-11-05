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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Люцерн
1:1
Конец матча
Винтертур
0'
0:1
16' Гол
Ди Джусто Маттео
25' Желтая карточка
Гельми Рой
28' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед
29' Желтая карточка
Белоко Стефан
33' Желтая карточка
Майер Макс
33' Желтая карточка
Granit Lekaj
39' Желтая карточка
Thibault Corbaz
1:1
51' Гол
Абубакар-Анкра Асума
55' Желтая карточка
Шадер Софьян
75' Желтая карточка
Камбери Флориан
83' Вторая желтая карточка
Шадер Софьян
90'+5
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
71
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
69
Шадер
Софьян
7
Майер
Макс
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
36
Пукай
Йозеф
19
Adrian
Gantenbein
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
8
Samir
Ramizi
99
Буркарт
Нишан
9
Буэсс
Роман
Люцерн
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Винтертур

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:6
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
ТМК
2:4
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
2:4
ТМК
3:0
ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ММ(
5:1

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2
4.5

Среднее время на гол

45
20

Всего голов

1
16

Голов в среднем за матч

0.5
1.45

Среднее время на гол

180
61

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.77
1.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

50
46

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 6 (2) 0.43
Соргич Деян 4 0.29
Дрэгер Мохамед 3 0.21
Бурч Марко 3 0.21
Абубакар-Анкра Асума 2 0.14
Дорн Пиус 1 0.07
Шадер Софьян 1 0.07
Гентнер Кристиан 1 0.07
Шюрпф Паскаль 1 0.07
Белоко Стефан 1 0.07
Кадак Якуб 1 0.07
Яшари Ардон 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Ташар Варол 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.2
Samir Ramizi 2 0.13
Ди Джусто Маттео 2 0.13
Камбери Флориан 1 0.07
Родригес Франсиско III 1 0.07
Зайлер Штефан 1 0.07
Буркарт Нишан 1 0.07
Samuel Ballet 1 0.07
Манзамби Нефтали 0 0
Adrian Gantenbein 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 6 0
Симани Денис 4 1
Дрэгер Мохамед 4 1
Фрыдек Мартин 3 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Майер Макс 3 0
Бурч Марко 3 0
Шадер Софьян 1 1
Эмини Лорик 2 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 6 1
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 4 0
Michael Goncalves 4 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Thibault Corbaz 3 0
Камбери Флориан 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Зайлер Штефан 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Adrian Gantenbein 1 0

Результаты матчей

Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
2
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Винтертур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
15

Волевые поражения

12
5
Люцерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Винтертур
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
16

Волевые поражения

18
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
2
14%
3
43%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Забито

25
12
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
16%
3
25%
1-15
5
20%
3
25%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
6
24%
2
17%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
3
12%
2
17%
76-90

Пропущено

18
28
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
17%
3
11%
1-15
3
17%
7
25%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
4
22%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Люцерн - Лугано 3:1 Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Сьон - Люцерн 2:0
Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1
Винтертур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0

Результаты матчей

Люцерн
Винтертур

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
1
14
4
10
2.5
1
14
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 14 9 4 1 32 - 9 31
2. Серветт 14 6 6 2 18 - 14 24
3. Санкт-Галлен 15 6 3 6 26 - 22 21
4. Люцерн 14 5 5 4 24 - 19 20
5. Сьон 14 5 4 5 20 - 21 19
6. Лугано 14 5 2 7 21 - 25 17
7. Базель 13 4 5 4 19 - 16 17
8. Грасcхоппер 15 4 5 6 27 - 30 17
9. Винтертур 15 4 4 7 12 - 28 16
10. Цюрих 14 1 6 7 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 5 2 0 17 - 4 17
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 7 4 3 0 11 - 6 15
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 7 2 3 2 11 - 10 9
8. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
7. Цюрих 7 1 3 3 5 - 11 6
8. Базель 6 1 2 3 7 - 9 5
9. Винтертур 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Санкт-Галлен 7 1 1 5 11 - 15 4
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Люцерн Белоко Стефан 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 87'
    Соргич Деян уходит с поля. Эмини Лорик выходит вместо него
  • 84'
    Souleymane Diaby уходит с поля. Шеттин Тобиас выходит вместо него
  • 84'
    Ди Джусто Маттео уходит с поля. Michael Goncalves выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Софьян Чейдер получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    75'
    Камбери Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Thibault Corbaz получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Гранит Лекай получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Майер Макс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Дрэгер Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Гельми Рой получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Ди Джусто Маттео бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 1:1 Винтертур онлайн

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