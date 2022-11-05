Тур: 15. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Инглэнд Даррен
0:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
10
Грилиш
Джек
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мбабу КевинЗащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Фулхэм
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
2.54
2.5
Среднее время на гол
35
36
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
0.85
Среднее время на гол
90
106
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.95
1.48
Тотал матчей
2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|17 (2)
|1.31
|Фоден Фил
|6
|0.46
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.23
|Силва Бернарду
|2
|0.15
|Гюндоган Илкай
|2
|0.15
|Канселу Жоау
|2
|0.15
|Альварес Хулиан
|2
|0.15
|Марез Рияд
|1
|0.08
|Грилиш Джек
|1
|0.08
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|9 (3)
|0.64
|Рид Бобби
|3
|0.21
|Рид Харрисон
|2
|0.14
|Пальинья Жоау
|2
|0.14
|Перейра Андреас
|1
|0.07
|Виллиан Боргес
|1
|0.07
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.07
|Диоп Исса
|1
|0.07
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|5
|0
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Митрович Александар
|4
|0
|Тете Кенни
|4
|0
|Рид Харрисон
|4
|0
|Робинсон Энтони
|3
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Рим Тим
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
0
3
Манчестер Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Фулхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
10
10
Манчестер Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Фулхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
27
9
15 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
11%
1
11%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
8
30%
30%
0
0%
31-45
3
11%
4
44%
46-60
7
26%
1
11%
61-75
2
7%
2
22%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
4
36%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Забито
37
20
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
5
14%
2
10%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
9
24%
2
10%
31-45
6
16%
6
30%
46-60
10
27%
3
15%
61-75
2
5%
4
20%
76-90
Пропущено
11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
4
36%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2
Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Фулхэм
Точный счет
4:0
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 50%
6
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
93
76
84
49
57
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|37 - 11
|30
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|8.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 22
|16
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|14.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 29
|14
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|7 - 20
|11
|20.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|27 - 6
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|15.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 9
|9
|16.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 21
|6
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|13.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|18.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
|19.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Фулхэм
Исход игры
Манчестер Сити
97.1% (132)
Ничья
0.7% (1)
Фулхэм
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
72% (90)
Меньше
28% (35)
Обе команды забьют
Да
45.6% (57)
Нет
54.4% (68)
Популярный счёт
3:1 Манчестер Сити
25% (34)
2:0 Манчестер Сити
24.3% (33)
3:0 Манчестер Сити
21.3% (29)
2:1 Манчестер Сити
10.3% (14)
4:1 Манчестер Сити
6.6% (9)
4:0 Манчестер Сити
1.5% (2)
5:0 Манчестер Сити
1.5% (2)
1:0 Манчестер Сити
1.5% (2)
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