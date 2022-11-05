Первый тайм

19' Хозяева спокойно покатали мяч у центрального круга.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АЛЬВАРЕС!!! Гюндоган отличной передачей справа вывел к воротам Альвареса, который с двенадцати метров сильно пробил в перекладину, от которой мяч отскочил в сетку.

16' Аке в центральном круга завалил на газон Перейру.

15' Продолжают хозяева зарабатывать и исполнять угловые удары, но опасными они пока не становятся.

14' Гюндоган у штрафной площади сыграл на подборе и с двадцати метров с лёта пробил рядом с правой штангой.

13' Аканджи на ближней штанге не удалось добраться до мяча после подачи партнёра от углового флага.