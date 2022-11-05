Тур: 16. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски.
Ход матча
7'
48'
88
Родин
Матай
25
Цэру
Богдан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Озга МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
История личных встреч
Краковия
Ягеллония
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.6
0.94
Среднее время на гол
56
95
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
1.45
0.97
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
61
92
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|4
|0.25
|Ракочи Михал
|4
|0.25
|Patryk Makuch
|3 (1)
|0.19
|Мишор Якуб
|2
|0.13
|Хебо Матиас
|1
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.06
|Коноплянка Евгений
|1
|0.06
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|8 (2)
|0.5
|Имас Хесус
|8
|0.5
|Нене III
|2
|0.13
|Mateusz Kowalski
|2
|0.13
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.06
|Бортничук Мачей
|1
|0.06
|Jakub Lewicki
|1
|0.06
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиплак Михал
|5
|0
|Яблонски Давид
|3
|1
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Какабадзе Отар
|4
|0
|Югас Якуб
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Takuto Oshima
|3
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Немчикски Карол
|1
|0
|Patryk Makuch
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|8
|0
|Нене III
|5
|1
|Пуэрто Исраэль
|4
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Гуаль Марк
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Романчук Тарас
|3
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Mateusz Kowalski
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ягеллония
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
9
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ягеллония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
8
13
Краковия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ягеллония
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
9
22
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Забито
9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
1
11%
4
25%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
3
60%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
17
25
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
5
20%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
3
18%
6
24%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
1
9%
5
23%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
2
18%
5
23%
61-75
3
27%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3 Медзь - Краковия 1:1
Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1
Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0
Результаты матчей
Краковия
Ягеллония
Точный счет
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Краковия
Ягеллония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
35
53
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
69
87
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|15
|11
|2
|2
|26 - 10
|35
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|7.
|Варта Познань
|16
|7
|3
|6
|17 - 15
|24
|8.
|Краковия
|0:0
|16
|6
|5
|5
|17 - 11
|23
|9.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|10.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|11.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|12.
|Ягеллония
|0:0
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Ягеллония
|0:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|8.
|Краковия
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Краковия
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Ягеллония
|0:0
|8
|0
|6
|2
|8 - 11
|6
|17.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7