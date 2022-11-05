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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Краковия
0:0
Второй тайм: 53'
Ягеллония
0'
7' Желтая карточка
Сиплак Михал
48' Желтая карточка
Яблонски Давид

Ход матча

7'
Сиплак Михал
 
48'
Яблонски Давид
 
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Ягеллония
2.30
3.84
4.94
Все Коэффициенты
23
Немчикски
Карол
85
Яблонски
Давид
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
55
Michal
Stachera
18
Takuto
Oshima
22
Лосаж
Флорьян
3
Сиплак
Михал
71
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
10
Коноплянка
Евгений
1
Аломерович
Златан
32
Milosz
Matysik
72
Скшипчак
Матеуш
25
Цэру
Богдан
77
Wojciech
Laski
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
22
Войцеховский
Оливье
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
74
Andrzej
Trubeha
Краковия
3-4-3
Ягеллония
5-3-2

История личных встреч

Краковия
Ягеллония

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭГА
1:2
Э
0:1
Э
3:2
К
4:2
ЭГА
0:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:2
Э
0:1
Э
0:0
OE
2:0
OE
2:0
OE
0:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
0.94

Среднее время на гол

56
95

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

1.45
0.97

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

61
92

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 4 0.25
Ракочи Михал 4 0.25
Patryk Makuch 3 (1) 0.19
Мишор Якуб 2 0.13
Хебо Матиас 1 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.06
Коноплянка Евгений 1 0.06
Какабадзе Отар 0 0
Сиплак Михал 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 8 (2) 0.5
Имас Хесус 8 0.5
Нене III 2 0.13
Mateusz Kowalski 2 0.13
Черных Фёдор 1 (1) 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.06
Бортничук Мачей 1 0.06
Jakub Lewicki 1 0.06
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиплак Михал 5 0
Яблонски Давид 3 1
Рыпэ Корнел 4 0
Какабадзе Отар 4 0
Югас Якуб 3 0
Лосаж Флорьян 3 0
Takuto Oshima 3 0
Хебо Матиас 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ракочи Михал 2 0
Ярошински Павел 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Немчикски Карол 1 0
Patryk Makuch 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 8 0
Нене III 5 1
Пуэрто Исраэль 4 0
Имас Хесус 4 0
Гуаль Марк 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Романчук Тарас 3 0
Milosz Matysik 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Mateusz Kowalski 1 0
Войцеховский Оливье 1 0

Результаты матчей

Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ягеллония
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
9
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ягеллония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

8
13
Краковия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ягеллония
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

9
22

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
1
11%
4
25%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
3
60%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

17
25
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
5
29%
29%
5
20%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
3
18%
6
24%
76-90

Пропущено

11
22
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
1
9%
5
23%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
2
18%
5
23%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3 Медзь - Краковия 1:1
Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1
Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0

Результаты матчей

Краковия
Ягеллония

Точный счет

0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Краковия
Ягеллония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 15 11 2 2 26 - 10 35
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
4. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
5. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
6. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
7. Варта Познань 16 7 3 6 17 - 15 24
8. Краковия 0:0 16 6 5 5 17 - 11 23
9. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
10. Радомьяк Радом 15 6 2 7 17 - 20 20
11. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
12. Ягеллония 0:0 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
7. Ягеллония 0:0 8 4 1 3 16 - 12 13
8. Краковия 0:0 9 3 3 3 9 - 5 12
9. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Краковия 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
8. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
11. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Ягеллония 0:0 8 0 6 2 8 - 11 6
17. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Яблонски Давид получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    7'
    Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Ягеллония
2.30
3.84
4.94
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Краковия
Ягеллония
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