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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Краковия
1:0
Конец матча
Ягеллония
0'
7' Желтая карточка
Сиплак Михал
48' Желтая карточка
Яблонски Давид
1:0
77' Гол
Родин Матай
90' Красная карточка
Mateusz Kowalski
90' Желтая карточка
Karol Knap
90' Желтая карточка
Patryk Makuch
90'+10
23
Немчикски
Карол
85
Яблонски
Давид
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
55
Michal
Stachera
18
Takuto
Oshima
22
Лосаж
Флорьян
3
Сиплак
Михал
71
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
10
Коноплянка
Евгений
1
Аломерович
Златан
32
Milosz
Matysik
72
Скшипчак
Матеуш
25
Цэру
Богдан
77
Wojciech
Laski
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
22
Войцеховский
Оливье
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
74
Andrzej
Trubeha
Краковия
3-4-3
Ягеллония
5-3-2

История личных встреч

Краковия
Ягеллония

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭГА
1:2
Э
0:1
Э
3:2
К
4:2
ЭГА
0:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:2
Э
0:1
Э
0:0
OE
2:0
OE
2:0
OE
0:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.6
0.94

Среднее время на гол

56
95

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

1.45
0.97

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

61
92

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 4 0.25
Ракочи Михал 4 0.25
Patryk Makuch 3 (1) 0.19
Мишор Якуб 2 0.13
Коноплянка Евгений 1 0.06
Хебо Матиас 1 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.06
Родин Матай 1 0.06
Какабадзе Отар 0 0
Сиплак Михал 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 8 (2) 0.5
Имас Хесус 8 0.5
Нене III 2 0.13
Mateusz Kowalski 2 0.13
Черных Фёдор 1 (1) 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.06
Бортничук Мачей 1 0.06
Jakub Lewicki 1 0.06
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 4 1
Сиплак Михал 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Какабадзе Отар 4 0
Югас Якуб 3 0
Лосаж Флорьян 3 0
Takuto Oshima 3 0
Хебо Матиас 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ракочи Михал 2 0
Patryk Makuch 2 0
Karol Knap 2 0
Ярошински Павел 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Немчикски Карол 1 0
Мишор Якуб 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 8 0
Нене III 5 1
Пуэрто Исраэль 4 0
Имас Хесус 4 0
Гуаль Марк 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Романчук Тарас 3 0
Milosz Matysik 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Войцеховский Оливье 1 0

Результаты матчей

Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ягеллония
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
9
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ягеллония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

8
13
Краковия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Ягеллония
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

9
22

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
3
50%
3
27%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
1
11%
4
25%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
3
60%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
6%
3
12%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
5
28%
5
20%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
3
17%
6
24%
61-75
4
22%
6
24%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
1
9%
5
22%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
3
27%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0 ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3 Медзь - Краковия 1:1
Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1
Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0

Результаты матчей

Краковия
Ягеллония

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Краковия
Ягеллония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
5
3
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
8
8
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 15 11 2 2 26 - 10 35
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Погонь Щецин 1:1 16 7 6 3 27 - 21 27
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
6. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
7. Краковия 16 7 4 5 18 - 11 25
8. Варта Познань 16 7 3 6 17 - 15 24
9. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
10. Радомьяк Радом 15 6 2 7 17 - 20 20
11. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
12. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
13. Гурник Забже 1:1 15 4 6 5 22 - 23 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 1:1 8 4 4 0 14 - 8 16
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
8. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
9. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 1:1 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
15. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
18. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Погонь Щецин 1:1 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
8. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Гурник Забже 1:1 7 2 4 1 10 - 9 10
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Patryk Makuch получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Wojciech Laski уходит с поля. Черных Фёдор выходит вместо него
  • Желтая карточка
    92'
    Karol Knap получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    УДАЛЕНИЕ! - Mateusz Kowalski увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Лосаж Флорьян уходит с поля. Karol Knap выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      7'
      Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Краковия 1:0 Ягеллония онлайн

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