Тур: 16. Стадион: Stadion Rakow.
2:0
Первый тайм: 25'
0'
1:0
3' ГолГутковский Владислав
2:0
7' ГолГутковский Владислав
14' Желтая карточкаСварнас Стратос
17' Желтая карточкаПетрашек Томаш
21' Желтая карточкаАльварес Давид
Ход матча
3'
7'
14'
17'
21'
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
19
Шулек
Мартин
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Ракув
Висла Плоцк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|5
|0.31
|Пясецки Фабиан
|5
|0.31
|Иви Лопес
|5 (3)
|0.31
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.19
|Гутковский Владислав
|3
|0.19
|Кун Патрик
|2
|0.13
|Сварнас Стратос
|1
|0.06
|Тудор Фран
|1
|0.06
|Кочергин Владислав
|1
|0.06
|Сореску Деян
|1
|0.06
|Чиж Шимон
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|8 (1)
|0.5
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.31
|Колар Марко
|3
|0.19
|Валло Кристиан
|2
|0.13
|Секульски Лукаш
|2
|0.13
|Damian Warchol
|2
|0.13
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.13
|Кривоцюк Антон
|1
|0.06
|Коцыля Давид
|1
|0.06
|Павляк Александр
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Тудор Фран
|5
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Сварнас Стратос
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Петрашек Томаш
|1
|1
|Кун Патрик
|2
|0
|Новак Бартош
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|3
|0
|Фурман Доминик
|3
|0
|Швох Матеуш
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Капюади Стив
|0
|1
|Жезничак Якуб
|1
|0
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Лесняк Филип
|1
|0
|Хжановски Адам
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Висла Плоцк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
7
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Висла Плоцк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
10
13
Ракув
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Висла Плоцк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
6
43%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
25
28
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
5
20%
2
7%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
7
28%
5
18%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
7
28%
10
36%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 12
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
7
44%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лех - Ракув 1:2 Ракув - Корона Кельце 1:0 Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3
Ракув - Медзь 1:0 Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1
Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3
Результаты матчей
Ракув
Висла Плоцк
Точный счет
1:0
4 раза 50%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ракув
Висла Плоцк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
35
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
35
25
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
78
78
510
411
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:0
|16
|12
|2
|2
|28 - 10
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Висла Плоцк
|0:2
|16
|7
|4
|5
|27 - 19
|25
|7.
|Краковия
|16
|7
|4
|5
|18 - 11
|25
|8.
|Варта Познань
|16
|7
|3
|6
|17 - 15
|24
|9.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|10.
|Гурник Забже
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|11.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|12.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:0
|9
|8
|1
|0
|18 - 4
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|0:2
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|8.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|15.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|2:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|8.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|0:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Гурник Забже
|Влодарчик Шимон
|7
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7