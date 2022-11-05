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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Ракув
2:0
Первый тайм: 25'
Висла Плоцк
0'
1:0
3' Гол
Гутковский Владислав
2:0
7' Гол
Гутковский Владислав
14' Желтая карточка
Сварнас Стратос
17' Желтая карточка
Петрашек Томаш
21' Желтая карточка
Альварес Давид
1
Ковачевич
Владан
24
Арсенич
Зоран
2
Петрашек
Томаш
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
23
Кун
Патрик
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
1
Каминьски
Кжиштоф
19
Шулек
Мартин
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
15
Валло
Кристиан
5
Кривоцюк
Антон
8
Фурман
Доминик
23
Лесняк
Филип
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
95
Damian
Warchol
Ракув
3-4-2-1
Висла Плоцк
3-4-2-1

История личных встреч

Ракув
Висла Плоцк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:0
ЭГБ
2:1
Э
0:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 5 0.31
Пясецки Фабиан 5 0.31
Иви Лопес 5 (3) 0.31
Вдовяк Матеуш 3 0.19
Гутковский Владислав 3 0.19
Кун Патрик 2 0.13
Сварнас Стратос 1 0.06
Тудор Фран 1 0.06
Кочергин Владислав 1 0.06
Сореску Деян 1 0.06
Чиж Шимон 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 8 (1) 0.5
Вольски Рафал 5 (1) 0.31
Колар Марко 3 0.19
Валло Кристиан 2 0.13
Секульски Лукаш 2 0.13
Damian Warchol 2 0.13
Левандовски Матеуш II 2 0.13
Кривоцюк Антон 1 0.06
Коцыля Давид 1 0.06
Павляк Александр 1 0.06
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 7 0
Тудор Фран 5 0
Раковитан Богдан 4 0
Сварнас Стратос 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Петрашек Томаш 1 1
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Берггрен Густав 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Кочергин Владислав 1 0
Сореску Деян 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 3 0
Фурман Доминик 3 0
Швох Матеуш 2 0
Расак Дамиан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Капюади Стив 0 1
Жезничак Якуб 1 0
Секульски Лукаш 1 0
Лесняк Филип 1 0
Хжановски Адам 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Висла Плоцк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
7
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Висла Плоцк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

10
13
Ракув
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Висла Плоцк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
6
43%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

25
28
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
5
20%
2
7%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
7
28%
5
18%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
7
28%
10
36%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 12
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
7
44%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лех - Ракув 1:2 Ракув - Корона Кельце 1:0 Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3
Ракув - Медзь 1:0 Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1
Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3

Результаты матчей

Ракув
Висла Плоцк

Точный счет

1:0
4 раза 50%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ракув
Висла Плоцк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
3
3
5
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
3
5
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
7
8
5
10
2.5
4
11
2
13
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 16 12 2 2 28 - 10 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
4. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
5. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
6. Висла Плоцк 0:2 16 7 4 5 27 - 19 25
7. Краковия 16 7 4 5 18 - 11 25
8. Варта Познань 16 7 3 6 17 - 15 24
9. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
10. Гурник Забже 15 5 5 5 25 - 23 20
11. Радомьяк Радом 15 6 2 7 17 - 20 20
12. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
13. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 9 8 1 0 18 - 4 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 0:2 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
8. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
9. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
15. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
18. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 2:0 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
8. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 0:2 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Гурник Забже Влодарчик Шимон 7
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Висла Плоцк
1.35
5.20
8.60
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Где смотреть матч Ракув 2:0 Висла Плоцк онлайн

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Ракув
Висла Плоцк
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