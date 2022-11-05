Тур: 16. Стадион: Stadion Rakow.
7:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолГутковский Владислав
2:0
7' ГолГутковский Владислав
14' Желтая карточкаСварнас Стратос
17' Желтая карточкаПетрашек Томаш
21' Желтая карточкаАльварес Давид
3:0
37' ПенальтиГутковский Владислав
4:0
40' ГолГутковский Владислав
44' Желтая карточкаДлугош Виктор
4:1
45' ГолАльварес Давид
5:1
60' ГолНовак Бартош
78' Желтая карточкаПясецки Фабиан
78' Желтая карточкаЛесняк Филип
6:1
88' ГолКочергин Владислав
90' Желтая карточкаРасак Дамиан
7:1
90' ГолКочергин Владислав
90'+3
Ход матча
3'
7'
14'
17'
21'
37'
40'
44'
45'
4:1
60'
5:1
78'
78'
88'
90'
90'
7:1
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
19
Шулек
Мартин
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Ракув
Висла Плоцк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|6
|0.38
|Пясецки Фабиан
|5
|0.31
|Иви Лопес
|5 (3)
|0.31
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|0.31
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.19
|Кочергин Владислав
|3
|0.19
|Кун Патрик
|2
|0.13
|Тудор Фран
|1
|0.06
|Сварнас Стратос
|1
|0.06
|Сореску Деян
|1
|0.06
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.56
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.31
|Колар Марко
|3
|0.19
|Валло Кристиан
|2
|0.13
|Секульски Лукаш
|2
|0.13
|Damian Warchol
|2
|0.13
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.13
|Кривоцюк Антон
|1
|0.06
|Коцыля Давид
|1
|0.06
|Павляк Александр
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Тудор Фран
|5
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Петрашек Томаш
|2
|1
|Сварнас Стратос
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Новак Бартош
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|3
|0
|Фурман Доминик
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Швох Матеуш
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Капюади Стив
|0
|1
|Жезничак Якуб
|1
|0
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Хжановски Адам
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Висла Плоцк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
8
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Висла Плоцк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
10
13
Ракув
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Висла Плоцк
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
5
23%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
4
27%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
17%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
33%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
2
33%
2
12%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
6
43%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
32
29
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
7
22%
2
7%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
3
9%
7
24%
31-45
8
25%
5
17%
46-60
3
9%
1
3%
61-75
9
28%
10
34%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 13
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
2
17%
7
30%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лех - Ракув 1:2 Ракув - Корона Кельце 1:0 Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3
Ракув - Медзь 1:0 Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1
Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3
Результаты матчей
Ракув
Висла Плоцк
Точный счет
1:0
4 раза 44%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ракув
Висла Плоцк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
43
45
25
27
16
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
81
34
36
25
27
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
88
79
610
412
313
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Краковия
|16
|7
|4
|5
|18 - 11
|25
|7.
|Висла Плоцк
|16
|7
|4
|5
|28 - 24
|25
|8.
|Варта Познань
|16
|7
|3
|6
|17 - 15
|24
|9.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|10.
|Гурник Забже
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|11.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|12.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|8.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|15.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|8.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7