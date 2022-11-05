  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Погонь Щецин
1:1
Перерыв
Гурник Забже
0'
0:1
5' Гол
Палюшек Александр
15' Желтая карточка
Захович Лука
1:1
42' Гол
Захович Лука

Ход матча

5'
0:1
Палюшек Александр
(Пачеко Даниэль)
15'
Захович Лука
 
42'
Захович Лука
(Гросицки Камил)
1:1
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Гурник Забже
3.80
4.20
4.15
Все Коэффициенты
81
Bartosz
Klebaniuk
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
4
Леонардо
Родригес
8
Дабровски
Дамьян
7
Кужава
Рафал
18
Кухарчик
Михал
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
1
Белица
Даниэль
5
Щесняк
Криспин
13
Бергстрём
Эмиль
4
Палюшек
Александр
15
Войтушек
Норберт
23
Мвондо
Жан
7
Пачеко
Даниэль
64
Янжа
Эрик
20
Влодарчик
Шимон
10
Подольски
Лукас
33
Kanji
Okunuki
Погонь Щецин
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Гурник Забже

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
EFR
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
79

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 6 0.38
Ковальчик Себастьян 4 (2) 0.25
Алмквист Понтус 3 0.19
Захович Лука 3 0.19
Бичахчян Ваан 3 0.19
Дабровски Дамьян 2 0.13
Салес Жеан Карлос 1 0.06
Бартковски Якуб 1 0.06
Ленговски Матеуш 1 0.06
Смолиньски Кацпер 1 0.06
Дрыгас Камил 1 (1) 0.06
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 6 (2) 0.4
Палюшек Александр 3 0.2
Дадок Роберт 3 0.2
Янжа Эрик 2 0.13
Кравчик Пётр 2 (1) 0.13
Kanji Okunuki 2 0.13
Подольски Лукас 1 0.07
Новак Бартош 1 0.07
Йенсен Ричард 1 0.07
Ольковски Павел 1 0.07
Пачеко Даниэль 0 0
Яницки Рафал 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 5 0
Бичахчян Ваан 4 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Цех Бенедикт 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Захович Лука 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Малец Мариуш 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 5 0
Мвондо Жан 5 0
Палюшек Александр 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Щесняк Криспин 3 0
Пачеко Даниэль 2 0
Коцке Йонатан 2 0
Дадок Роберт 2 0
Бролль Кевин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Врховец Блаж 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Бергстрём Эмиль 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
5
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

9
9
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
4
33%
3
23%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
21%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
5
38%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

25
23
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
6
24%
4
17%
1-15
4
16%
6
26%
16-30
4
16%
5
22%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
7
28%
2
9%
61-75
2
8%
2
9%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
4
19%
3
15%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
3
14%
6
30%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
2
10%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1
Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2
Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Гурник Забже

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
3
3
1
7
2.5
1
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
6
1.5
6
8
2
13
2.5
3
11
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 15 11 2 2 26 - 10 35
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Погонь Щецин 1:1 16 7 6 3 27 - 21 27
4. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
5. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
6. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
7. Краковия 16 7 4 5 18 - 11 25
8. Варта Познань 16 7 3 6 17 - 15 24
9. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
10. Радомьяк Радом 15 6 2 7 17 - 20 20
11. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
12. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
13. Гурник Забже 1:1 15 4 6 5 22 - 23 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 1:1 8 4 4 0 14 - 8 16
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
8. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
9. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 1:1 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
15. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
18. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Погонь Щецин 1:1 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
8. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Гурник Забже 1:1 7 2 4 1 10 - 9 10
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Захович Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Aleksander Paluszek бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Гурник Забже
3.80
4.20
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Погонь Щецин
Гурник Забже
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 