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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 19615
Погонь Щецин
1:4
Конец матча
Гурник Забже
0'
0:1
5' Гол
Палюшек Александр
15' Желтая карточка
Захович Лука
1:1
42' Гол
Захович Лука
1:2
53' Гол
Kanji Okunuki
1:3
56' Гол
Влодарчик Шимон
57' Желтая карточка
Леонардо Родригес
72' Желтая карточка
Врховец Блаж
1:4
73' Гол
Подольски Лукас
90'+4
81
Bartosz
Klebaniuk
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
4
Леонардо
Родригес
8
Дабровски
Дамьян
7
Кужава
Рафал
18
Кухарчик
Михал
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
1
Белица
Даниэль
5
Щесняк
Криспин
13
Бергстрём
Эмиль
4
Палюшек
Александр
15
Войтушек
Норберт
23
Мвондо
Жан
7
Пачеко
Даниэль
64
Янжа
Эрик
20
Влодарчик
Шимон
10
Подольски
Лукас
33
Kanji
Okunuki
Погонь Щецин
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Гурник Забже

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
EFR
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
79

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 6 0.38
Ковальчик Себастьян 4 (2) 0.25
Алмквист Понтус 3 0.19
Захович Лука 3 0.19
Бичахчян Ваан 3 0.19
Дабровски Дамьян 2 0.13
Салес Жеан Карлос 1 0.06
Бартковски Якуб 1 0.06
Ленговски Матеуш 1 0.06
Смолиньски Кацпер 1 0.06
Дрыгас Камил 1 (1) 0.06
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 7 (2) 0.47
Палюшек Александр 3 0.2
Дадок Роберт 3 0.2
Kanji Okunuki 3 0.2
Подольски Лукас 2 0.13
Янжа Эрик 2 0.13
Кравчик Пётр 2 (1) 0.13
Новак Бартош 1 0.07
Йенсен Ричард 1 0.07
Ольковски Павел 1 0.07
Пачеко Даниэль 0 0
Яницки Рафал 0 0
Войтушек Норберт 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 6 0
Бичахчян Ваан 4 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Цех Бенедикт 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Захович Лука 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Малец Мариуш 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 5 0
Мвондо Жан 5 0
Палюшек Александр 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Щесняк Криспин 3 0
Пачеко Даниэль 2 0
Коцке Йонатан 2 0
Врховец Блаж 2 0
Дадок Роберт 2 0
Бролль Кевин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Бергстрём Эмиль 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
5
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

9
9
Погонь Щецин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Гурник Забже
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
1
7%
5
36%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
50%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
4
33%
3
23%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
21%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
5
38%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

26
27
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
6
23%
5
19%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
2
8%
6
22%
46-60
7
27%
3
11%
61-75
2
8%
2
7%
76-90

Пропущено

25
21
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
20%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
3
12%
7
33%
31-45
8
32%
2
10%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
2
8%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1
Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2
Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Гурник Забже

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
7
8
2
14
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 16 12 2 2 28 - 10 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
4. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
5. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
6. Висла Плоцк 0:2 16 7 4 5 27 - 19 25
7. Краковия 16 7 4 5 18 - 11 25
8. Варта Познань 16 7 3 6 17 - 15 24
9. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
10. Гурник Забже 15 5 5 5 25 - 23 20
11. Радомьяк Радом 15 6 2 7 17 - 20 20
12. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
13. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 9 8 1 0 18 - 4 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 0:2 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
8. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
9. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
15. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
18. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 2:0 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
8. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 0:2 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Гурник Забже Влодарчик Шимон 7
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Захович Лука получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Aleksander Paluszek бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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