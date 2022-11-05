Тур: 16. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 19615
1:4
Конец матча
0'
0:1
5' ГолПалюшек Александр
15' Желтая карточкаЗахович Лука
1:1
42' ГолЗахович Лука
1:2
53' ГолKanji Okunuki
1:3
56' ГолВлодарчик Шимон
57' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
72' Желтая карточкаВрховец Блаж
1:4
73' ГолПодольски Лукас
90'+4
Ход матча
5'
15'
42'
1:1
53'
1:2
56'
72'
73'
33
Малец
Мариуш
10
Захович
Лука
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бролль КевинВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камбер РобинПолузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
История личных встреч
Погонь Щецин
Гурник Забже
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.36
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
79
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|6
|0.38
|Ковальчик Себастьян
|4 (2)
|0.25
|Алмквист Понтус
|3
|0.19
|Захович Лука
|3
|0.19
|Бичахчян Ваан
|3
|0.19
|Дабровски Дамьян
|2
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.06
|Бартковски Якуб
|1
|0.06
|Ленговски Матеуш
|1
|0.06
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.06
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.06
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|7 (2)
|0.47
|Палюшек Александр
|3
|0.2
|Дадок Роберт
|3
|0.2
|Kanji Okunuki
|3
|0.2
|Подольски Лукас
|2
|0.13
|Янжа Эрик
|2
|0.13
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.13
|Новак Бартош
|1
|0.07
|Йенсен Ричард
|1
|0.07
|Ольковски Павел
|1
|0.07
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|4
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|5
|0
|Мвондо Жан
|5
|0
|Палюшек Александр
|4
|0
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Щесняк Криспин
|3
|0
|Пачеко Даниэль
|2
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Врховец Блаж
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Бергстрём Эмиль
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
5
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
9
9
Погонь Щецин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Гурник Забже
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
1
7%
5
36%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
4
50%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
4
33%
3
23%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
21%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
5
38%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
26
27
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
6
23%
5
19%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
2
8%
6
22%
46-60
7
27%
3
11%
61-75
2
8%
2
7%
76-90
Пропущено
25
21
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
20%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
3
12%
7
33%
31-45
8
32%
2
10%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
2
8%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1
Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2
Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Гурник Забже
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
43
17
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
97
78
214
411
115
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:0
|16
|12
|2
|2
|28 - 10
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Висла Плоцк
|0:2
|16
|7
|4
|5
|27 - 19
|25
|7.
|Краковия
|16
|7
|4
|5
|18 - 11
|25
|8.
|Варта Познань
|16
|7
|3
|6
|17 - 15
|24
|9.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|10.
|Гурник Забже
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|11.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|12.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:0
|9
|8
|1
|0
|18 - 4
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|0:2
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|8.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|15.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|2:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|8.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|0:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Гурник Забже
|Влодарчик Шимон
|7
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7