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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Пяст
0:2
Конец матча
Варта Познань
0'
0:1
31' Гол
Луиш Мигел
50' Желтая карточка
Дзичек Патрик
53' Желтая карточка
Шимонович Давид
0:2
80' Гол
Ставропулос Димитрис
84' Желтая карточка
Miguel Munoz2
90'+5
26
Плах
Франтишек
2
Мосур
Ариэль
3
Miguel
Munoz2
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
77
Пырка
Аркадиуш
6
Храпек
Михал
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
18
Вильчек
Камиль
27
Gabriel
Kirejczyk
33
Гробельны
Енджей
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
14
Косцельны
Камиль
21
Купчак
Матеуш
15
Копчински
Михал
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
Пяст
4-4-2
Варта Познань
3-4-2-1

История личных встреч

Пяст
Варта Познань

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 5 0.31
Кадзиор Дамиан 2 0.13
Райнер Константин 2 0.13
Michael Ameyaw 2 0.13
Червински Якуб 1 0.06
Саппинен Рауно 1 0.06
Феликс Хорхе 1 0.06
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.31
Журавски Мачей 2 0.13
Луиш Мигел 2 0.13
Ставропулос Димитрис 2 0.13
Гжесик Ян 1 0.06
Шимонович Давид 1 0.06
Коррин Милан 1 0.06
Дестан Энис 1 0.06
Копчински Михал 1 (1) 0.06
Шмыт Каетан 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 5 0
Дзичек Патрик 5 0
Храпек Михал 4 0
Томашевич Гжегож 4 0
Райнер Константин 4 0
Червински Якуб 3 0
Хэйтли Том 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Гук Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 5 0
Зреляк Адам 4 0
Шимонович Давид 3 0
Гжесик Ян 3 0
Копчински Михал 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Дестан Энис 2 0
Лис Адриан 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Мяйнпя Нило 1 0
Иванов Роберт 1 0

Результаты матчей

Пяст
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Варта Познань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
0
Пяст
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Варта Познань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

5
4
Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Варта Познань
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
6
27%
5
33%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1
Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0
Варта Познань
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2

Результаты матчей

Пяст
Варта Познань

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пяст
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
5
4
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
7
9
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 15 11 2 2 26 - 10 35
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
4. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
5. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
6. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
7. Варта Познань 16 7 3 6 17 - 15 24
8. Краковия 0:0 16 6 5 5 17 - 11 23
9. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
10. Радомьяк Радом 15 6 2 7 17 - 20 20
11. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
12. Ягеллония 0:0 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
7. Ягеллония 0:0 8 4 1 3 16 - 12 13
8. Краковия 0:0 9 3 3 3 9 - 5 12
9. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Краковия 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
8. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
11. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Ягеллония 0:0 8 0 6 2 8 - 11 6
17. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Луиш Мигел бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пяст 0:2 Варта Познань онлайн

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