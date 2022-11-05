Тур: 16. Стадион: Пяст.
0:2
Конец матча
0'
0:1
31' ГолЛуиш Мигел
50' Желтая карточкаДзичек Патрик
53' Желтая карточкаШимонович Давид
0:2
80' ГолСтавропулос Димитрис
84' Желтая карточкаMiguel Munoz2
90'+5
Ход матча
31'
0:1
50'
53'
80'
84'
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
99 Зреляк АдамПолузащитник
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Пяст
Варта Познань
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|5
|0.31
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.13
|Райнер Константин
|2
|0.13
|Michael Ameyaw
|2
|0.13
|Червински Якуб
|1
|0.06
|Саппинен Рауно
|1
|0.06
|Феликс Хорхе
|1
|0.06
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.31
|Журавски Мачей
|2
|0.13
|Луиш Мигел
|2
|0.13
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.13
|Гжесик Ян
|1
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|Коррин Милан
|1
|0.06
|Дестан Энис
|1
|0.06
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.06
|Шмыт Каетан
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|5
|0
|Дзичек Патрик
|5
|0
|Храпек Михал
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Копчински Михал
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Мяйнпя Нило
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Варта Познань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
3
0
Пяст
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Варта Познань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
5
4
Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Варта Познань
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
6
27%
5
33%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1
Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Пяст - Ракув 0:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0
Варта Познань
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2
Результаты матчей
Пяст
Варта Познань
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пяст
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
25
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
313
79
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|15
|11
|2
|2
|26 - 10
|35
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|7.
|Варта Познань
|16
|7
|3
|6
|17 - 15
|24
|8.
|Краковия
|0:0
|16
|6
|5
|5
|17 - 11
|23
|9.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|10.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|11.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|12.
|Ягеллония
|0:0
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Ягеллония
|0:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|8.
|Краковия
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Краковия
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Ягеллония
|0:0
|8
|0
|6
|2
|8 - 11
|6
|17.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7