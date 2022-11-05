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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 30.
Эстер
0:0
Второй тайм: 71'
Треллеборг
0'
40' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
49' Желтая карточка

Ход матча

40'
 
Хёрберг Феликс
46'
Адольфссон Маттис
Карлссон Монц
 
49'
 
61'
Дротт Джонатан
Кусу Манассе
 
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Треллеборг
1.56
4.33
5.31
Все Коэффициенты
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
22
Кусу
Манассе
9
Рочестер
Соренсен
Марк
23
Родич
Владимир
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
30
Abel
Ogwuche
3
Вийтикко
Микко
2
Бьеркен
Фритьоф
22
Блумберг
Юхан
20
Дхайни
Мухаммед-Али
14
Lukas
Minter
Wettergren
11
Liam
Olausson
9
Мортенсен
Николас
10
Саид
Мохаммед
Эстер
4-2-3-1
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Эстер
Треллеборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
1:1
ТМК
3:3
С
0:1
С
4:1
ПД
0:0
ПД
1:3
С
2:3
С
2:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.38

Среднее время на гол

135
65

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
70

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 11 (2) 0.37
Вестермарк Йеспер 9 0.3
Рочестер Соренсен Марк 5 (1) 0.17
Родич Владимир 3 0.1
Косица Дзенис 3 0.1
Стенберг Джон 3 0.1
Кусу Манассе 2 0.07
Павич Маттиас 2 0.07
Карлссон Монц 2 0.07
Магнуссон Исак 2 0.07
Ahmed Bonnah 2 0.07
Дротт Джонатан 1 0.03
Адольфссон Маттис 1 0.03
Хейкссон Алекс 1 0.03
Сильверхолт Оливер 0 0
Варманен Тату 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 11 (1) 0.37
Оффия Генри 10 0.33
Амин Симон 4 0.13
Бркич Харис 3 (1) 0.1
Бьеркен Фритьоф 3 0.1
Йенссон Исак 3 0.1
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.1
Саид Мохаммед 1 0.03
Бедварссон Бедвар 1 0.03
Модиг Йеспер 1 0.03
Халльберг Херман 1 0.03
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 7 0
Вестермарк Йеспер 6 0
Хейкссон Алекс 6 0
Павич Маттиас 5 0
Кусу Манассе 5 0
Варманен Тату 3 1
Магнуссон Исак 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Бергмарк-Виберг Адам 4 0
Сильверхолт Оливер 3 0
Родич Владимир 3 0
Карлссон Монц 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Дротт Джонатан 2 0
Захирович Ален 1 0
Andre Gustafson 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 12 1
Дхайни Мухаммед-Али 6 1
Бркич Харис 7 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 3 0
Бьеркен Фритьоф 3 0
Хёрберг Феликс 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Йенссон Исак 2 0
Оффия Генри 2 0
Othmane Salama 2 0
Тидеман Антон 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Кристенсен Каспер 1 0

Результаты матчей

Эстер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Треллеборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

9
10
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Треллеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

21
21
Эстер
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Треллеборг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
20

Волевые поражения

30
31

Голы по времени матча

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
15%
1
5%
1-15
5
19%
5
24%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
8
30%
30%
5
24%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
4
15%
5
24%
76-90

Пропущено

17
28
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
5
18%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
6
35%
5
18%
31-45
2
12%
5
18%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
5
29%
29%
7
25%
76-90

Забито

24
24
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
5
21%
4
17%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
4
31%
2
10%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
19%
61-75
2
15%
9
43%
76-90

Забито

51
45
24 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
8
16%
3
7%
1-15
9
18%
10
22%
16-30
7
14%
8
18%
31-45
11
22%
11
24%
46-60
7
14%
4
9%
61-75
9
18%
9
20%
76-90

Пропущено

30
49
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 26
0
0%
8
16%
1-15
6
20%
4
8%
16-30
7
23%
8
16%
31-45
4
13%
5
10%
46-60
6
20%
8
16%
61-75
7
23%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0
Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2

Результаты матчей

Эстер
Треллеборг

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эстер
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
9
5
1.5
7
8
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
8
6
3
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
23
6
15
14
1.5
15
14
6
23
2.5
5
24
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 30 18 6 6 62 - 40 60
2. Хальмстад 1:0 30 17 5 8 57 - 32 56
3. Эстер 0:0 30 13 10 7 47 - 34 49
4. Ландскруна 1:0 30 11 11 8 39 - 42 44
5. Сковде АИК 0:1 30 11 10 9 38 - 38 43
6. Треллеборг 0:0 30 12 7 11 45 - 49 43
7. Браге 0:1 30 11 9 10 44 - 40 42
8. Сирианска Эскильстуна 0:2 30 12 4 14 48 - 46 40
9. Вестерос 2:0 30 10 10 10 50 - 49 40
10. Эребру 0:0 30 10 7 13 32 - 37 37
11. Утсиктенс 0:1 30 10 7 13 40 - 45 37
12. Эргрюте 1:1 30 8 12 10 45 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:0 30 9 9 12 40 - 50 36
14. Норрбю 0:1 30 8 7 15 33 - 47 31
15. Эстерсунд 1:0 30 7 10 13 32 - 44 31
16. Далкурд 1:0 30 9 4 17 36 - 53 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 15 11 3 1 37 - 16 36
2. Хальмстад 1:0 15 10 2 3 29 - 14 32
3. Ландскруна 1:0 15 8 5 2 25 - 19 29
4. Эстер 0:0 15 7 5 3 26 - 18 26
5. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 8 1 6 29 - 20 25
6. Треллеборг 0:0 15 7 3 5 23 - 22 24
7. Вестерос 2:0 15 6 6 3 31 - 24 24
8. Норрбю 0:1 15 6 5 4 17 - 15 23
9. Сковде АИК 0:1 15 5 6 4 19 - 15 21
10. Эребру 0:0 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Эстерсунд 1:0 15 5 5 5 18 - 19 20
12. Браге 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
13. Далкурд 1:0 15 6 1 8 23 - 23 19
14. Йёнчёпинг 0:0 15 5 3 7 22 - 27 18
15. Утсиктенс 0:1 15 4 6 5 20 - 20 18
16. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 24 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 15 7 3 5 28 - 18 24
2. Броммапойкарна 1:1 15 7 3 5 25 - 24 24
3. Эстер 0:0 15 6 5 4 21 - 16 23
4. Браге 0:1 15 6 5 4 25 - 23 23
5. Сковде АИК 0:1 15 6 4 5 19 - 23 22
6. Треллеборг 0:0 15 5 4 6 22 - 27 19
7. Утсиктенс 0:1 15 6 1 8 20 - 25 19
8. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 21 - 25 18
9. Йёнчёпинг 0:0 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Эребру 0:0 15 4 4 7 12 - 17 16
11. Вестерос 2:0 15 4 4 7 19 - 25 16
12. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 4 3 8 19 - 26 15
13. Ландскруна 1:0 15 3 6 6 14 - 23 15
14. Далкурд 1:0 15 3 3 9 13 - 30 12
15. Эстерсунд 1:0 15 2 5 8 14 - 25 11
16. Норрбю 0:1 15 2 2 11 16 - 32 8
  • — Выход в Аллсвенскан
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 24 (2)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 14 (11)
Сковде АИК Лав Джек Купер 14 (4)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 12
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 10
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хёрберг Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Треллеборг
1.56
4.33
5.31
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