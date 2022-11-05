Тур: 30.
0:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаХёрберг Феликс
0:1
74' Гол в свои воротаАдольфссон Маттис
78' Желтая карточкаВийтикко Микко
90'+5
Ход матча
40'
74'
78'
22
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Abel OgwucheЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Оффия ГенриНападающий
-
-
-
-
28 Ammar Asani
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Эстер
Треллеборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.38
Среднее время на гол
135
65
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
70
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|0.37
|Вестермарк Йеспер
|9
|0.3
|Рочестер Соренсен Марк
|5 (1)
|0.17
|Родич Владимир
|3
|0.1
|Косица Дзенис
|3
|0.1
|Стенберг Джон
|3
|0.1
|Кусу Манассе
|2
|0.07
|Павич Маттиас
|2
|0.07
|Карлссон Монц
|2
|0.07
|Магнуссон Исак
|2
|0.07
|Ahmed Bonnah
|2
|0.07
|Дротт Джонатан
|1
|0.03
|Адольфссон Маттис
|1
|0.03
|Хейкссон Алекс
|1
|0.03
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|11 (1)
|0.37
|Оффия Генри
|10
|0.33
|Амин Симон
|4
|0.13
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.1
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.1
|Йенссон Исак
|3
|0.1
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.1
|Саид Мохаммед
|1
|0.03
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.03
|Модиг Йеспер
|1
|0.03
|Халльберг Херман
|1
|0.03
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|7
|0
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Хейкссон Алекс
|6
|0
|Павич Маттиас
|5
|0
|Кусу Манассе
|5
|0
|Варманен Тату
|3
|1
|Магнуссон Исак
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Родич Владимир
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Дротт Джонатан
|2
|0
|Захирович Ален
|1
|0
|Andre Gustafson
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|12
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|6
|1
|Бркич Харис
|7
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Вийтикко Микко
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Мортенсен Николас
|3
|0
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Тидеман Антон
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Кристенсен Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Треллеборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
10
10
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
21
21
Эстер
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Треллеборг
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
21
Волевые поражения
31
31
Голы по времени матча
Забито
28
21
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
4
14%
1
5%
1-15
5
18%
5
24%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
8
29%
5
24%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
4
14%
5
24%
76-90
Пропущено
17
29
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
0
0%
5
17%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
6
35%
5
17%
31-45
2
12%
5
17%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
5
29%
29%
7
24%
76-90
Забито
24
24
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
5
21%
4
17%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
4
31%
2
10%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
4
19%
61-75
2
15%
9
43%
76-90
Забито
52
45
24 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
8
15%
3
7%
1-15
9
17%
10
22%
16-30
7
13%
8
18%
31-45
11
21%
11
24%
46-60
8
15%
4
9%
61-75
9
17%
9
20%
76-90
Пропущено
30
50
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 27
0
0%
8
16%
1-15
6
20%
4
8%
16-30
7
23%
8
16%
31-45
4
13%
5
10%
46-60
6
20%
9
18%
61-75
7
23%
16
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0
Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Результаты матчей
Эстер
Треллеборг
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эстер
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
96
78
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
69
87
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
246
1515
1515
624
525
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|30
|19
|5
|6
|64 - 40
|62
|2.
|Хальмстад
|30
|17
|5
|8
|57 - 32
|56
|3.
|Эстер
|30
|13
|9
|8
|47 - 35
|48
|4.
|Треллеборг
|30
|13
|6
|11
|46 - 49
|45
|5.
|Сковде АИК
|30
|11
|11
|8
|40 - 39
|44
|6.
|Ландскруна
|30
|11
|11
|8
|40 - 42
|44
|7.
|Браге
|30
|11
|9
|10
|44 - 40
|42
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|30
|12
|4
|14
|48 - 46
|40
|9.
|Вестерос
|30
|10
|10
|10
|50 - 49
|40
|10.
|Эребру
|30
|10
|7
|13
|33 - 38
|37
|11.
|Утсиктенс
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|12.
|Йёнчёпинг
|30
|9
|9
|12
|41 - 51
|36
|13.
|Эргрюте
|30
|8
|11
|11
|45 - 44
|35
|14.
|Норрбю
|30
|8
|7
|15
|33 - 47
|31
|15.
|Эстерсунд
|30
|7
|10
|13
|32 - 44
|31
|16.
|Далкурд
|30
|8
|5
|17
|37 - 55
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|15
|12
|2
|1
|39 - 16
|38
|2.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|29 - 14
|32
|3.
|Ландскруна
|15
|8
|5
|2
|26 - 19
|29
|4.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Вестерос
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|8.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|9.
|Сковде АИК
|15
|5
|7
|3
|21 - 16
|22
|10.
|Эребру
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Эстерсунд
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|12.
|Браге
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Далкурд
|15
|6
|1
|8
|23 - 23
|19
|14.
|Эргрюте
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|15.
|Йёнчёпинг
|15
|5
|3
|7
|23 - 28
|18
|16.
|Утсиктенс
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Броммапойкарна
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|3.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Браге
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Сковде АИК
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|6.
|Треллеборг
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|7.
|Утсиктенс
|15
|6
|1
|8
|20 - 26
|19
|8.
|Йёнчёпинг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|15
|4
|5
|6
|21 - 27
|17
|10.
|Эребру
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|4
|3
|8
|19 - 26
|15
|13.
|Ландскруна
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Эстерсунд
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|15.
|Далкурд
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|16.
|Норрбю
|15
|2
|2
|11
|16 - 32
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (2)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|15 (12)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|14 (4)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|12 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 10
|Утсиктенс
|Брандт Йеспер
|2 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9