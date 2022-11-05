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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 30.
Эстерсунд
1:0
Второй тайм: 72'
Норрбю
0'
44' Желтая карточка
Аджумани Янник
54' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
1:0
55' Пенальти
Кроон Симон

Ход матча

44'
Аджумани Янник
 
46'
 
Бекай Перпарим
Карлссон Виктор
54'
 
Саволайнен Никлас
55'
Кроон Симон
1:0
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Норрбю
2.42
3.30
3.00
Все Коэффициенты
1
Кейта
Али
II
27
Ziad
Ghanoum
23
Менса
Самуэль
12
Kristian
Sirum
Novak
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
2
Вейлид
Сесар
21
Кроон
Симон
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
19
Броман
Густав
8
Саволайнен
Никлас
16
Сало
Александр
14
Olle
Backlund
21
Веде
Антон
25
Карлссон
Виктор
22
Берггрен
Густав
11
Max
Andersson
24
Jaheem
Burke
Эстерсунд
4-2-3-1
Норрбю
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Норрбю

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 7 0.23
Штольт Малкольм 6 0.2
Кроон Симон 3 (1) 0.1
Брэндон Эрик 3 (2) 0.1
Аджумани Янник 2 0.07
Фрицсон Людвиг 1 0.03
Вейлид Сесар 1 0.03
Хёрберг Феликс 1 0.03
Бельман Хенрик 1 0.03
Карлссон Грач Себастьян 1 0.03
Mansour Sinyan 1 0.03
Jordan Attah Kadiri 1 0.03
Досис Николаос 1 0.03
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 8 (1) 0.27
Саволайнен Никлас 7 0.23
Jaheem Burke 5 0.17
Бекай Перпарим 3 0.1
Сало Александр 2 0.07
Олссон Макс 2 0.07
Броман Густав 2 0.07
Браннефальк Йохан 1 0.03
Лундгрен Фредрик 1 0.03
Берг Виктор 1 0.03
Андерссон Мелвин 1 0.03
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Pontus Eriksson 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрицсон Людвиг 6 0
Andre Oesterholm 6 0
Вейлид Сесар 4 1
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Бельман Хенрик 5 0
Miroslav Mazur 4 0
Mansour Sinyan 4 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Кейта Али II 3 0
Chovanie Amatkarijo 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Ziad Ghanoum 1 1
Кроон Симон 2 0
Досис Николаос 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Аджумани Янник 2 0
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Andrew Mills1 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 8 1
Лундгрен Фредрик 9 0
Саволайнен Никлас 8 0
Браннефальк Йохан 5 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 4 0
Jaheem Burke 2 1
Веде Антон 3 0
Бекай Перпарим 3 0
Османагич Нино 3 0
Берггрен Густав 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Кайтофт Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Max Andersson 2 0
Карлссон Виктор 1 0
Pontus Eriksson 1 0
Olle Backlund 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Норрбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
13
Эстерсунд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Норрбю
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

11
15
Эстерсунд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Норрбю
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

19
28

Голы по времени матча

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
4
27%
7
41%
76-90

Пропущено

21
30
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
10
33%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
5
24%
6
20%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
8
38%
7
23%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
6
40%
2
11%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
2
8%
1
7%
1-15
5
21%
2
14%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
5
21%
4
29%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
4
29%
76-90

Забито

30
35
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
4
13%
5
14%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
9
30%
3
9%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
2
7%
8
23%
61-75
6
20%
11
31%
76-90

Пропущено

45
44
13 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
5
11%
1
2%
1-15
6
13%
12
27%
16-30
2
4%
8
18%
31-45
10
22%
10
23%
46-60
8
18%
2
5%
61-75
14
31%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0
Норрбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норрбю - Эстер 2:0 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Вестерос - Норрбю 3:2
Норрбю - Сковде АИК 0:0 Ландскруна - Норрбю 3:2 Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Норрбю

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Норрбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
6
9
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
2
13
1.5
5
9
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
21
8
8
21
1.5
11
18
3
26
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 30 18 6 6 62 - 40 60
2. Хальмстад 1:0 30 17 5 8 57 - 32 56
3. Эстер 0:0 30 13 10 7 47 - 34 49
4. Ландскруна 1:0 30 11 11 8 39 - 42 44
5. Сковде АИК 0:1 30 11 10 9 38 - 38 43
6. Треллеборг 0:0 30 12 7 11 45 - 49 43
7. Браге 0:1 30 11 9 10 44 - 40 42
8. Сирианска Эскильстуна 0:2 30 12 4 14 48 - 46 40
9. Вестерос 2:0 30 10 10 10 50 - 49 40
10. Эребру 0:0 30 10 7 13 32 - 37 37
11. Утсиктенс 0:1 30 10 7 13 40 - 45 37
12. Эргрюте 1:1 30 8 12 10 45 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:0 30 9 9 12 40 - 50 36
14. Норрбю 0:1 30 8 7 15 33 - 47 31
15. Эстерсунд 1:0 30 7 10 13 32 - 44 31
16. Далкурд 1:0 30 9 4 17 36 - 53 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 15 11 3 1 37 - 16 36
2. Хальмстад 1:0 15 10 2 3 29 - 14 32
3. Ландскруна 1:0 15 8 5 2 25 - 19 29
4. Эстер 0:0 15 7 5 3 26 - 18 26
5. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 8 1 6 29 - 20 25
6. Треллеборг 0:0 15 7 3 5 23 - 22 24
7. Вестерос 2:0 15 6 6 3 31 - 24 24
8. Норрбю 0:1 15 6 5 4 17 - 15 23
9. Сковде АИК 0:1 15 5 6 4 19 - 15 21
10. Эребру 0:0 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Эстерсунд 1:0 15 5 5 5 18 - 19 20
12. Браге 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
13. Далкурд 1:0 15 6 1 8 23 - 23 19
14. Йёнчёпинг 0:0 15 5 3 7 22 - 27 18
15. Утсиктенс 0:1 15 4 6 5 20 - 20 18
16. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 24 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 15 7 3 5 28 - 18 24
2. Броммапойкарна 1:1 15 7 3 5 25 - 24 24
3. Эстер 0:0 15 6 5 4 21 - 16 23
4. Браге 0:1 15 6 5 4 25 - 23 23
5. Сковде АИК 0:1 15 6 4 5 19 - 23 22
6. Треллеборг 0:0 15 5 4 6 22 - 27 19
7. Утсиктенс 0:1 15 6 1 8 20 - 25 19
8. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 21 - 25 18
9. Йёнчёпинг 0:0 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Эребру 0:0 15 4 4 7 12 - 17 16
11. Вестерос 2:0 15 4 4 7 19 - 25 16
12. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 4 3 8 19 - 26 15
13. Ландскруна 1:0 15 3 6 6 14 - 23 15
14. Далкурд 1:0 15 3 3 9 13 - 30 12
15. Эстерсунд 1:0 15 2 5 8 14 - 25 11
16. Норрбю 0:1 15 2 2 11 16 - 32 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 24 (2)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 14 (11)
Сковде АИК Лав Джек Купер 14 (4)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 12
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 10
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Yannick Adjoumani получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Норрбю
2.42
3.30
3.00
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