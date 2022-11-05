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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 30.
Йёнчёпинг
0:0
Второй тайм: 67'
Эребру
0'
32' Желтая карточка
Samuel Dahl

Ход матча

32'
 
Samuel Dahl
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Эребру
3.35
3.55
3.00
Все Коэффициенты
30
Нильссон
Александр
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
23
Дальстрём
Никлас
27
Натами
Омар
26
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
18
Торссон
Антон
20
Эскелинен
Виллиам
77
Кустович
Кевин
6
Хьертстранд
Бенджамин
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
30
Samuel
Dahl
27
Вальгейрссон
Вальгейр
16
Сегер
Давид
11
Хамад
Илоан
48
Миллескуг
Ноэль
7
Ясин
Ахмед
Йёнчёпинг
3-5-2
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эребру

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:1
ТМК
0:2
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:1
С
3:1
С
2:0
ШК
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николич Марко 7 0.23
Бук Робин 6 (3) 0.2
Люнг Даниэль 5 0.17
Edin Hamidovic 4 (1) 0.13
Нордстрем Элиас 3 0.1
Марич Аднан 2 0.07
Фазал Мохаммад 2 0.07
Гваргис Питер 2 0.07
Аль-Хамлави Ассад 2 0.07
Моенза Малкольм 1 0.03
Эдквист Адриан 1 0.03
Ассогба Юсуф 1 0.03
Адриан Самуэль 1 0.03
Дальстрём Никлас 1 0.03
Родеблад Лове Кевин 0 0
Фендрих Фредрик 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Крона Себастьян 0 0
Торссон Антон 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамад Илоан 6 (2) 0.2
Миллескуг Ноэль 4 0.13
Бьорндал Эрик 4 0.13
Ясин Ахмед 3 0.1
Тиль Венсан 2 0.07
Сегер Давид 2 0.07
Андрессон Аксель 2 0.07
Ларссон Джейк 2 0.07
Валкер Кевин 1 0.03
Бьёрнквист Даниэль 1 0.03
Густавссон Даниэль 1 0.03
Christian Moses 1 0.03
Экани Виктор 1 0.03
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.03
Моро Насиру 1 0.03
Samuel Dahl 0 0
Эскелинен Виллиам 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Olatomi Olaniyan 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 9 1
Крона Себастьян 6 1
Anas Al Asbahi 4 1
Arvid Eriksson 5 0
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 4 0
Бук Робин 4 0
Адриан Самуэль 4 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Натами Омар 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сегер Давид 7 0
Андрессон Аксель 5 0
Ларссон Джейк 3 1
Моро Насиру 3 1
Ясин Ахмед 4 0
Бьорндал Эрик 4 0
Валкер Кевин 3 0
Хамад Илоан 3 0
Вальгейрссон Вальгейр 3 0
Samuel Dahl 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Экани Виктор 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Christian Moses 1 0
Тиль Венсан 1 0
Кустович Кевин 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Эребру
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

12
6
Йёнчёпинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Эребру
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

13
18
Йёнчёпинг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Эребру
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

25
24

Голы по времени матча

Забито

23
13
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
13%
4
31%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
7
44%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
8
31%
1
6%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
6
30%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
4
24%
6
30%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
8
33%
5
25%
76-90
1
0%
0%

Забито

40
33
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
5
13%
6
18%
1-15
4
10%
8
24%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
9
23%
2
6%
61-75
8
20%
9
27%
76-90

Пропущено

50
36
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 20
3
6%
9
25%
1-15
6
12%
7
19%
16-30
13
26%
5
14%
31-45
4
8%
6
17%
46-60
10
20%
2
6%
61-75
13
26%
7
19%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2
Эребру
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3
Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Эребру

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
6
1.5
6
9
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
3
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
19
10
13
16
1.5
9
20
2
27
2.5
2
27
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 30 18 6 6 62 - 40 60
2. Хальмстад 1:0 30 17 5 8 57 - 32 56
3. Эстер 0:0 30 13 10 7 47 - 34 49
4. Ландскруна 1:0 30 11 11 8 39 - 42 44
5. Сковде АИК 0:1 30 11 10 9 38 - 38 43
6. Треллеборг 0:0 30 12 7 11 45 - 49 43
7. Браге 0:1 30 11 9 10 44 - 40 42
8. Сирианска Эскильстуна 0:2 30 12 4 14 48 - 46 40
9. Вестерос 2:0 30 10 10 10 50 - 49 40
10. Эребру 0:0 30 10 7 13 32 - 37 37
11. Утсиктенс 0:1 30 10 7 13 40 - 45 37
12. Эргрюте 1:1 30 8 12 10 45 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:0 30 9 9 12 40 - 50 36
14. Норрбю 0:1 30 8 7 15 33 - 47 31
15. Эстерсунд 1:0 30 7 10 13 32 - 44 31
16. Далкурд 1:0 30 9 4 17 36 - 53 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 15 11 3 1 37 - 16 36
2. Хальмстад 1:0 15 10 2 3 29 - 14 32
3. Ландскруна 1:0 15 8 5 2 25 - 19 29
4. Эстер 0:0 15 7 5 3 26 - 18 26
5. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 8 1 6 29 - 20 25
6. Треллеборг 0:0 15 7 3 5 23 - 22 24
7. Вестерос 2:0 15 6 6 3 31 - 24 24
8. Норрбю 0:1 15 6 5 4 17 - 15 23
9. Сковде АИК 0:1 15 5 6 4 19 - 15 21
10. Эребру 0:0 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Эстерсунд 1:0 15 5 5 5 18 - 19 20
12. Браге 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
13. Далкурд 1:0 15 6 1 8 23 - 23 19
14. Йёнчёпинг 0:0 15 5 3 7 22 - 27 18
15. Утсиктенс 0:1 15 4 6 5 20 - 20 18
16. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 24 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 15 7 3 5 28 - 18 24
2. Броммапойкарна 1:1 15 7 3 5 25 - 24 24
3. Эстер 0:0 15 6 5 4 21 - 16 23
4. Браге 0:1 15 6 5 4 25 - 23 23
5. Сковде АИК 0:1 15 6 4 5 19 - 23 22
6. Треллеборг 0:0 15 5 4 6 22 - 27 19
7. Утсиктенс 0:1 15 6 1 8 20 - 25 19
8. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 21 - 25 18
9. Йёнчёпинг 0:0 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Эребру 0:0 15 4 4 7 12 - 17 16
11. Вестерос 2:0 15 4 4 7 19 - 25 16
12. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 4 3 8 19 - 26 15
13. Ландскруна 1:0 15 3 6 6 14 - 23 15
14. Далкурд 1:0 15 3 3 9 13 - 30 12
15. Эстерсунд 1:0 15 2 5 8 14 - 25 11
16. Норрбю 0:1 15 2 2 11 16 - 32 8
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 24 (2)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 14 (11)
Сковде АИК Лав Джек Купер 14 (4)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 12
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 10
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Samuel Dahl получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Эребру
3.35
3.55
3.00
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