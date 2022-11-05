Тур: 30.
Ход матча
32'
27
Натами
Омар
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Натами ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Йёнчёпинг
Эребру
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николич Марко
|7
|0.23
|Бук Робин
|6 (3)
|0.2
|Люнг Даниэль
|5
|0.17
|Edin Hamidovic
|4 (1)
|0.13
|Нордстрем Элиас
|3
|0.1
|Марич Аднан
|2
|0.07
|Фазал Мохаммад
|2
|0.07
|Гваргис Питер
|2
|0.07
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.07
|Моенза Малкольм
|1
|0.03
|Эдквист Адриан
|1
|0.03
|Ассогба Юсуф
|1
|0.03
|Адриан Самуэль
|1
|0.03
|Дальстрём Никлас
|1
|0.03
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Фендрих Фредрик
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Крона Себастьян
|0
|0
|Торссон Антон
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамад Илоан
|6 (2)
|0.2
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.13
|Бьорндал Эрик
|4
|0.13
|Ясин Ахмед
|3
|0.1
|Тиль Венсан
|2
|0.07
|Сегер Давид
|2
|0.07
|Андрессон Аксель
|2
|0.07
|Ларссон Джейк
|2
|0.07
|Валкер Кевин
|1
|0.03
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0.03
|Густавссон Даниэль
|1
|0.03
|Christian Moses
|1
|0.03
|Экани Виктор
|1
|0.03
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.03
|Моро Насиру
|1
|0.03
|Samuel Dahl
|0
|0
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Olatomi Olaniyan
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|9
|1
|Крона Себастьян
|6
|1
|Anas Al Asbahi
|4
|1
|Arvid Eriksson
|5
|0
|Барни Юнес
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|4
|0
|Бук Робин
|4
|0
|Адриан Самуэль
|4
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Натами Омар
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сегер Давид
|7
|0
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Моро Насиру
|3
|1
|Ясин Ахмед
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Хамад Илоан
|3
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0
|Samuel Dahl
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Кустович Кевин
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Эребру
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
12
6
Йёнчёпинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Эребру
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
13
18
Йёнчёпинг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Эребру
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
25
24
Голы по времени матча
Забито
23
13
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
13%
4
31%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Пропущено
26
16
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
7
44%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
8
31%
1
6%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Забито
17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
6
30%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
4
24%
6
30%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
8
33%
5
25%
76-90
1
0%
0%
Забито
40
33
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
5
13%
6
18%
1-15
4
10%
8
24%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
9
23%
2
6%
61-75
8
20%
9
27%
76-90
Пропущено
50
36
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 20
3
6%
9
25%
1-15
6
12%
7
19%
16-30
13
26%
5
14%
31-45
4
8%
6
17%
46-60
10
20%
2
6%
61-75
13
26%
7
19%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2
Эребру
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3
Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Эребру
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
86
69
113
213
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
95
510
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1910
1316
920
227
227
128
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:1
|30
|18
|6
|6
|62 - 40
|60
|2.
|Хальмстад
|1:0
|30
|17
|5
|8
|57 - 32
|56
|3.
|Эстер
|0:0
|30
|13
|10
|7
|47 - 34
|49
|4.
|Ландскруна
|1:0
|30
|11
|11
|8
|39 - 42
|44
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|6.
|Треллеборг
|0:0
|30
|12
|7
|11
|45 - 49
|43
|7.
|Браге
|0:1
|30
|11
|9
|10
|44 - 40
|42
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|30
|12
|4
|14
|48 - 46
|40
|9.
|Вестерос
|2:0
|30
|10
|10
|10
|50 - 49
|40
|10.
|Эребру
|0:0
|30
|10
|7
|13
|32 - 37
|37
|11.
|Утсиктенс
|0:1
|30
|10
|7
|13
|40 - 45
|37
|12.
|Эргрюте
|1:1
|30
|8
|12
|10
|45 - 42
|36
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|9
|12
|40 - 50
|36
|14.
|Норрбю
|0:1
|30
|8
|7
|15
|33 - 47
|31
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|30
|7
|10
|13
|32 - 44
|31
|16.
|Далкурд
|1:0
|30
|9
|4
|17
|36 - 53
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:1
|15
|11
|3
|1
|37 - 16
|36
|2.
|Хальмстад
|1:0
|15
|10
|2
|3
|29 - 14
|32
|3.
|Ландскруна
|1:0
|15
|8
|5
|2
|25 - 19
|29
|4.
|Эстер
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|0:0
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Вестерос
|2:0
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|8.
|Норрбю
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|9.
|Сковде АИК
|0:1
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|Эребру
|0:0
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Эстерсунд
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|12.
|Браге
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Далкурд
|1:0
|15
|6
|1
|8
|23 - 23
|19
|14.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|5
|3
|7
|22 - 27
|18
|15.
|Утсиктенс
|0:1
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|16.
|Эргрюте
|1:1
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Броммапойкарна
|1:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|3.
|Эстер
|0:0
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Браге
|0:1
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|6.
|Треллеборг
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 27
|19
|7.
|Утсиктенс
|0:1
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|8.
|Эргрюте
|1:1
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Эребру
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|11.
|Вестерос
|2:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|15
|4
|3
|8
|19 - 26
|15
|13.
|Ландскруна
|1:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Далкурд
|1:0
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|16.
|Норрбю
|0:1
|15
|2
|2
|11
|16 - 32
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (2)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|14 (11)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|14 (4)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|12 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 10
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 8