Тур: 30.
1:0
Второй тайм: 72'
0'
5' Желтая карточкаPhilip Andersson I
1:0
20' ГолOusmane Diawara
39' Желтая карточкаБрандт Йеспер
40' Желтая карточкаОттоссон Филип
42' Желтая карточкаErik Westermark
45' Желтая карточкаТкач Александр
66' Вторая желтая карточкаОттоссон Филип
Ход матча
20'
39'
40'
42'
45'
66'
16
Jesper
Strid
10
Хейер
Мелкер
20
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
22 Allen Smajic
-
28 Sam Hegdal
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Ландскруна
Утсиктенс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
162
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|7
|0.23
|Олссон Линус
|6
|0.2
|Перссон Эрик
|5
|0.17
|Эгнелль Адам
|4
|0.13
|Оттоссон Филип
|3
|0.1
|Дзабич Робин
|3
|0.1
|Camil Jebara
|3
|0.1
|Рапп Йохан
|2
|0.07
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Jesper Strid
|1
|0.03
|Edvin Dahlqvist
|1
|0.03
|Viktor Ekblom
|1
|0.03
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|6 (1)
|0.2
|Albin Skoglund
|5
|0.17
|Lucas Hedlund
|5
|0.17
|Nsima Peter
|4
|0.13
|Jakob Hedenquist
|4
|0.13
|Allan Mohideen
|3
|0.1
|Брандт Йеспер
|2
|0.07
|Erik Westermark
|2
|0.07
|Бьорквист Маркус
|2
|0.07
|Jonathan Quintero
|1
|0.03
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.03
|Боувин Маттиас
|1
|0.03
|Diocounda Gory
|1
|0.03
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.03
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Erik Gunnarsson2
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|6
|2
|Philip Andersson I
|7
|1
|Оттоссон Филип
|5
|1
|Ousmane Diawara
|5
|1
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Ткач Александр
|4
|0
|Edvin Dahlqvist
|4
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Camil Jebara
|4
|0
|Каддура Амр
|3
|0
|Бликст Якоб
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Дзабич Робин
|3
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бом Карл
|12
|0
|Брандт Йеспер
|8
|1
|Lucas Hedlund
|8
|1
|Wilhelm Nilsson
|8
|1
|Allan Mohideen
|8
|0
|Nsima Peter
|6
|1
|Милованович Вилльям
|7
|0
|Erik Westermark
|7
|0
|Albin Skoglund
|6
|0
|Аньебо Марвин
|2
|2
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Diocounda Gory
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Айрам Сет
|2
|0
|Mikica Georgievski
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Утсиктенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
8
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Утсиктенс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
12
15
Ландскруна
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Утсиктенс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
19
23
Голы по времени матча
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
4%
1
5%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
4
17%
7
33%
46-60
4
17%
5
24%
61-75
5
22%
3
14%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
6
30%
5
22%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
6
26%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
6
33%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Пропущено
21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
19%
3
14%
1-15
5
24%
4
18%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
33%
7
32%
76-90
Забито
39
39
15 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
3
8%
3
8%
1-15
6
15%
9
23%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
9
23%
10
26%
46-60
8
21%
8
21%
61-75
7
18%
6
15%
76-90
Пропущено
41
45
19 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 22
4
10%
5
11%
1-15
11
27%
9
20%
16-30
4
10%
10
22%
31-45
5
12%
3
7%
46-60
3
7%
5
11%
61-75
14
34%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0
Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0
Результаты матчей
Ландскруна
Утсиктенс
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
114
77
69
410
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
312
68
114
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
236
1019
1217
524
524
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:1
|30
|18
|6
|6
|62 - 40
|60
|2.
|Хальмстад
|1:0
|30
|17
|5
|8
|57 - 32
|56
|3.
|Эстер
|0:0
|30
|13
|10
|7
|47 - 34
|49
|4.
|Ландскруна
|1:0
|30
|11
|11
|8
|39 - 42
|44
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|6.
|Треллеборг
|0:0
|30
|12
|7
|11
|45 - 49
|43
|7.
|Браге
|0:1
|30
|11
|9
|10
|44 - 40
|42
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|30
|12
|4
|14
|48 - 46
|40
|9.
|Вестерос
|2:0
|30
|10
|10
|10
|50 - 49
|40
|10.
|Эребру
|0:0
|30
|10
|7
|13
|32 - 37
|37
|11.
|Утсиктенс
|0:1
|30
|10
|7
|13
|40 - 45
|37
|12.
|Эргрюте
|1:1
|30
|8
|12
|10
|45 - 42
|36
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|9
|12
|40 - 50
|36
|14.
|Норрбю
|0:1
|30
|8
|7
|15
|33 - 47
|31
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|30
|7
|10
|13
|32 - 44
|31
|16.
|Далкурд
|1:0
|30
|9
|4
|17
|36 - 53
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:1
|15
|11
|3
|1
|37 - 16
|36
|2.
|Хальмстад
|1:0
|15
|10
|2
|3
|29 - 14
|32
|3.
|Ландскруна
|1:0
|15
|8
|5
|2
|25 - 19
|29
|4.
|Эстер
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|0:0
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Вестерос
|2:0
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|8.
|Норрбю
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|9.
|Сковде АИК
|0:1
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|Эребру
|0:0
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Эстерсунд
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|12.
|Браге
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Далкурд
|1:0
|15
|6
|1
|8
|23 - 23
|19
|14.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|5
|3
|7
|22 - 27
|18
|15.
|Утсиктенс
|0:1
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|16.
|Эргрюте
|1:1
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Броммапойкарна
|1:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|3.
|Эстер
|0:0
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Браге
|0:1
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|6.
|Треллеборг
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 27
|19
|7.
|Утсиктенс
|0:1
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|8.
|Эргрюте
|1:1
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Эребру
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|11.
|Вестерос
|2:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|15
|4
|3
|8
|19 - 26
|15
|13.
|Ландскруна
|1:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Далкурд
|1:0
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|16.
|Норрбю
|0:1
|15
|2
|2
|11
|16 - 32
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (2)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|14 (11)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|14 (4)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|12 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 10
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 8