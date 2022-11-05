Тур: 30.
2:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаPhilip Andersson I
1:0
20' ГолOusmane Diawara
39' Желтая карточкаБрандт Йеспер
40' Желтая карточкаОттоссон Филип
42' Желтая карточкаErik Westermark
45' Желтая карточкаТкач Александр
66' Вторая желтая карточкаОттоссон Филип
2:0
74' ГолOusmane Diawara
90' Вторая желтая карточкаБрандт Йеспер
90'+5
Ход матча
20'
39'
40'
42'
45'
66'
74'
90'
16
Jesper
Strid
10
Хейер
Мелкер
20
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
22 Allen Smajic
-
28 Sam Hegdal
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Ландскруна
Утсиктенс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
162
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|8
|0.27
|Олссон Линус
|6
|0.2
|Перссон Эрик
|5
|0.17
|Эгнелль Адам
|4
|0.13
|Оттоссон Филип
|3
|0.1
|Дзабич Робин
|3
|0.1
|Camil Jebara
|3
|0.1
|Рапп Йохан
|2
|0.07
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Jesper Strid
|1
|0.03
|Edvin Dahlqvist
|1
|0.03
|Viktor Ekblom
|1
|0.03
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Philip Andersson I
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|6 (1)
|0.2
|Albin Skoglund
|5
|0.17
|Lucas Hedlund
|5
|0.17
|Nsima Peter
|4
|0.13
|Jakob Hedenquist
|4
|0.13
|Allan Mohideen
|3
|0.1
|Брандт Йеспер
|2
|0.07
|Erik Westermark
|2
|0.07
|Бьорквист Маркус
|2
|0.07
|Jonathan Quintero
|1
|0.03
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.03
|Боувин Маттиас
|1
|0.03
|Diocounda Gory
|1
|0.03
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.03
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Erik Gunnarsson2
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|6
|2
|Philip Andersson I
|7
|1
|Оттоссон Филип
|5
|2
|Ousmane Diawara
|5
|1
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Ткач Александр
|4
|0
|Edvin Dahlqvist
|4
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Camil Jebara
|4
|0
|Каддура Амр
|3
|0
|Бликст Якоб
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Дзабич Робин
|3
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бом Карл
|12
|0
|Брандт Йеспер
|8
|2
|Lucas Hedlund
|8
|1
|Wilhelm Nilsson
|8
|1
|Allan Mohideen
|8
|0
|Nsima Peter
|6
|1
|Милованович Вилльям
|7
|0
|Erik Westermark
|7
|0
|Albin Skoglund
|6
|0
|Аньебо Марвин
|2
|2
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Diocounda Gory
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Айрам Сет
|2
|0
|Mikica Georgievski
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Утсиктенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
8
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
12
15
Ландскруна
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Утсиктенс
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
19
23
Голы по времени матча
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
4%
1
5%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
4
16%
7
33%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
5
20%
3
14%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
6
30%
6
24%
16-30
1
5%
6
24%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
7
35%
6
24%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
6
33%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Пропущено
21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
19%
3
14%
1-15
5
24%
4
18%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
33%
7
32%
76-90
Забито
41
39
16 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
7%
3
8%
1-15
7
17%
9
23%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
9
22%
10
26%
46-60
9
22%
8
21%
61-75
7
17%
6
15%
76-90
Пропущено
41
47
19 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
4
10%
5
11%
1-15
11
27%
10
21%
16-30
4
10%
10
21%
31-45
5
12%
3
6%
46-60
3
7%
6
13%
61-75
14
34%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0
Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0
Результаты матчей
Ландскруна
Утсиктенс
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
87
69
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
312
69
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
237
1119
1218
525
525
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|30
|19
|5
|6
|64 - 40
|62
|2.
|Хальмстад
|30
|17
|5
|8
|57 - 32
|56
|3.
|Эстер
|30
|13
|9
|8
|47 - 35
|48
|4.
|Треллеборг
|30
|13
|6
|11
|46 - 49
|45
|5.
|Сковде АИК
|30
|11
|11
|8
|40 - 39
|44
|6.
|Ландскруна
|30
|11
|11
|8
|40 - 42
|44
|7.
|Браге
|30
|11
|9
|10
|44 - 40
|42
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|30
|12
|4
|14
|48 - 46
|40
|9.
|Вестерос
|30
|10
|10
|10
|50 - 49
|40
|10.
|Эребру
|30
|10
|7
|13
|33 - 38
|37
|11.
|Утсиктенс
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|12.
|Йёнчёпинг
|30
|9
|9
|12
|41 - 51
|36
|13.
|Эргрюте
|30
|8
|11
|11
|45 - 44
|35
|14.
|Норрбю
|30
|8
|7
|15
|33 - 47
|31
|15.
|Эстерсунд
|30
|7
|10
|13
|32 - 44
|31
|16.
|Далкурд
|30
|8
|5
|17
|37 - 55
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|15
|12
|2
|1
|39 - 16
|38
|2.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|29 - 14
|32
|3.
|Ландскруна
|15
|8
|5
|2
|26 - 19
|29
|4.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Вестерос
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|8.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|9.
|Сковде АИК
|15
|5
|7
|3
|21 - 16
|22
|10.
|Эребру
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Эстерсунд
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|12.
|Браге
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Далкурд
|15
|6
|1
|8
|23 - 23
|19
|14.
|Эргрюте
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|15.
|Йёнчёпинг
|15
|5
|3
|7
|23 - 28
|18
|16.
|Утсиктенс
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Броммапойкарна
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|3.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Браге
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Сковде АИК
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|6.
|Треллеборг
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|7.
|Утсиктенс
|15
|6
|1
|8
|20 - 26
|19
|8.
|Йёнчёпинг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|15
|4
|5
|6
|21 - 27
|17
|10.
|Эребру
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|4
|3
|8
|19 - 26
|15
|13.
|Ландскруна
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Эстерсунд
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|15.
|Далкурд
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|16.
|Норрбю
|15
|2
|2
|11
|16 - 32
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (2)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|15 (12)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|14 (4)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|12 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 10
|Утсиктенс
|Брандт Йеспер
|2 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9