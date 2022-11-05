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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 30.
Ландскруна
2:0
Конец матча
Утсиктенс
0'
5' Желтая карточка
Philip Andersson I
1:0
20' Гол
Ousmane Diawara
39' Желтая карточка
Брандт Йеспер
40' Желтая карточка
Оттоссон Филип
42' Желтая карточка
Erik Westermark
45' Желтая карточка
Ткач Александр
66' Вторая желтая карточка
Оттоссон Филип
2:0
74' Гол
Ousmane Diawara
90' Вторая желтая карточка
Брандт Йеспер
90'+5
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
10
Хейер
Мелкер
18
Оттоссон
Филип
7
Ткач
Александр
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
8
Дзабич
Робин
30
Mikica
Georgievski
6
Erik
Westermark
2
Wilhelm
Nilsson
3
Брандт
Йеспер
5
Jakob
Hedenquist
4
Allan
Mohideen
18
Милованович
Вилльям
10
Albin
Skoglund
22
Predrag
Randjelovic
II
19
Nsima
Peter
9
Lucas
Hedlund
Ландскруна
3-4-3
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Ландскруна
Утсиктенс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:2
Э(
0:0
Э(
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
162

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 8 0.27
Олссон Линус 6 0.2
Перссон Эрик 5 0.17
Эгнелль Адам 4 0.13
Оттоссон Филип 3 0.1
Дзабич Робин 3 0.1
Camil Jebara 3 0.1
Рапп Йохан 2 0.07
Хейер Мелкер 2 0.07
Jesper Strid 1 0.03
Edvin Dahlqvist 1 0.03
Viktor Ekblom 1 0.03
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Philip Andersson I 0 0
Линнер Альбин 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 6 (1) 0.2
Albin Skoglund 5 0.17
Lucas Hedlund 5 0.17
Nsima Peter 4 0.13
Jakob Hedenquist 4 0.13
Allan Mohideen 3 0.1
Брандт Йеспер 2 0.07
Erik Westermark 2 0.07
Бьорквист Маркус 2 0.07
Jonathan Quintero 1 0.03
Predrag Randjelovic II 1 0.03
Боувин Маттиас 1 0.03
Diocounda Gory 1 0.03
Wilhelm Nilsson 1 0.03
Милованович Вилльям 0 0
Erik Gunnarsson2 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 6 2
Philip Andersson I 7 1
Оттоссон Филип 5 2
Ousmane Diawara 5 1
Хейер Мелкер 5 1
Ткач Александр 4 0
Edvin Dahlqvist 4 0
Эгнелль Адам 4 0
Camil Jebara 4 0
Каддура Амр 3 0
Бликст Якоб 3 0
Перссон Эрик 3 0
Дзабич Робин 3 0
Йонссон Мелкер 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бом Карл 12 0
Брандт Йеспер 8 2
Lucas Hedlund 8 1
Wilhelm Nilsson 8 1
Allan Mohideen 8 0
Nsima Peter 6 1
Милованович Вилльям 7 0
Erik Westermark 7 0
Albin Skoglund 6 0
Аньебо Марвин 2 2
Predrag Randjelovic II 5 0
Jakob Hedenquist 4 0
Бьорквист Маркус 3 0
Diocounda Gory 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Айрам Сет 2 0
Mikica Georgievski 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Утсиктенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

7
8
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Утсиктенс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

12
15
Ландскруна
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Утсиктенс
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

19
23

Голы по времени матча

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
4%
1
5%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
4
16%
7
33%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
6
30%
6
24%
16-30
1
5%
6
24%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
7
35%
6
24%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
6
33%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
19%
3
14%
1-15
5
24%
4
18%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
33%
7
32%
76-90

Забито

41
39
16 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
7%
3
8%
1-15
7
17%
9
23%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
9
22%
10
26%
46-60
9
22%
8
21%
61-75
7
17%
6
15%
76-90

Пропущено

41
47
19 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
4
10%
5
11%
1-15
11
27%
10
21%
16-30
4
10%
10
21%
31-45
5
12%
3
6%
46-60
3
7%
6
13%
61-75
14
34%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0
Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2 Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0

Результаты матчей

Ландскруна
Утсиктенс

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
6
9
4
11
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
23
7
11
19
1.5
12
18
5
25
2.5
5
25
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 30 19 5 6 64 - 40 62
2. Хальмстад 30 17 5 8 57 - 32 56
3. Эстер 30 13 9 8 47 - 35 48
4. Треллеборг 30 13 6 11 46 - 49 45
5. Сковде АИК 30 11 11 8 40 - 39 44
6. Ландскруна 30 11 11 8 40 - 42 44
7. Браге 30 11 9 10 44 - 40 42
8. Сирианска Эскильстуна 30 12 4 14 48 - 46 40
9. Вестерос 30 10 10 10 50 - 49 40
10. Эребру 30 10 7 13 33 - 38 37
11. Утсиктенс 30 10 7 13 40 - 46 37
12. Йёнчёпинг 30 9 9 12 41 - 51 36
13. Эргрюте 30 8 11 11 45 - 44 35
14. Норрбю 30 8 7 15 33 - 47 31
15. Эстерсунд 30 7 10 13 32 - 44 31
16. Далкурд 30 8 5 17 37 - 55 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 15 12 2 1 39 - 16 38
2. Хальмстад 15 10 2 3 29 - 14 32
3. Ландскруна 15 8 5 2 26 - 19 29
4. Эстер 15 7 4 4 26 - 19 25
5. Сирианска Эскильстуна 15 8 1 6 29 - 20 25
6. Треллеборг 15 7 3 5 23 - 22 24
7. Вестерос 15 6 6 3 31 - 24 24
8. Норрбю 15 6 5 4 17 - 15 23
9. Сковде АИК 15 5 7 3 21 - 16 22
10. Эребру 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Эстерсунд 15 5 5 5 18 - 19 20
12. Браге 15 5 4 6 19 - 17 19
13. Далкурд 15 6 1 8 23 - 23 19
14. Эргрюте 15 4 6 5 24 - 17 18
15. Йёнчёпинг 15 5 3 7 23 - 28 18
16. Утсиктенс 15 4 6 5 20 - 20 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 7 3 5 28 - 18 24
2. Броммапойкарна 15 7 3 5 25 - 24 24
3. Эстер 15 6 5 4 21 - 16 23
4. Браге 15 6 5 4 25 - 23 23
5. Сковде АИК 15 6 4 5 19 - 23 22
6. Треллеборг 15 6 3 6 23 - 27 21
7. Утсиктенс 15 6 1 8 20 - 26 19
8. Йёнчёпинг 15 4 6 5 18 - 23 18
9. Эргрюте 15 4 5 6 21 - 27 17
10. Эребру 15 4 4 7 13 - 18 16
11. Вестерос 15 4 4 7 19 - 25 16
12. Сирианска Эскильстуна 15 4 3 8 19 - 26 15
13. Ландскруна 15 3 6 6 14 - 23 15
14. Эстерсунд 15 2 5 8 14 - 25 11
15. Далкурд 15 2 4 9 14 - 32 10
16. Норрбю 15 2 2 11 16 - 32 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 24 (2)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 15 (12)
Сковде АИК Лав Джек Купер 14 (4)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 12
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 10
Утсиктенс Брандт Йеспер 2 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Брандт Йеспер получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Хейер Мелкер уходит с поля. Sam Hegdal выходит вместо него
  • 92'
    Jesper Strid уходит с поля. Линнер Альбин выходит вместо него
  • 87'
    Рапп Йохан уходит с поля. Viktor Wihlstrand выходит вместо него
  • 86'
    Wilhelm Nilsson уходит с поля. Erik Gunnarsson выходит вместо него
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Ткач Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Erik Westermark получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Оттоссон Филип получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Брандт Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Ousmane Diawara бьет в цель!
    • Желтая карточка
      5'
      Филип Андерссон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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